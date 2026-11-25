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Τουλάχιστον 490.334 Ρώσοι στρατιώτες έχουν πεθάνει από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της ρωσικής κυβέρνησης που ανέλυσε το BBC.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα στοιχεία προέρχονται από τη Rosstat και δείχνουν πως ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επιδράσει καταλυτικά στα μοτίβα θνησιμότητας στη Ρωσία. Το BBC Russian απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα για πάνω από 11 εκατομμύρια θανάτους από το 2021 ως τον Σεπτέμβριο του 2026 μετά από «χακάρισμα» από τη λευκορωσική ομάδα Cyber Partisans BY και την ουκρανική Silent Crow. Η ρωσική στατιστική υπηρεσία παραδέχτηκε ότι έλαβε χώρα κυβερνοεπίθεση μα υποστήριξε ότι δεν διέρρευσαν προστατευμένα στοιχεία.

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Μαζί με τηο ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Mediazona, το BBC Russian προέβη σε σύγκριση των δεδομένων της Rosstat με τη δική του λίστα επιβεβαιωμένων θανάτων στρατιωτικών, που στηρίχθηκε σε στοιχεία από ανοιχτές πηγές από την έναρξη της εισβολής, και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αντιστοιχία στο 90%.

Τα αρχεία αυτά δείχνουν πως το 65% των ατόμων 18-24 ετών στη Ρωσία που βρήκαν τον θάνατο το 2025 έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο. Για τους 25-34 το ποσοστό ήταν 59%. Μόνο μεταξύ των 45-54 οι καρδιοπάθειες ευθύνονται για περισσότερους θανάτους από ό,τι ο πόλεμος.

Τα δεδομένα επίσης υποδεικνύουν την έκταση των απωλειών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ουκρανίας: Περίπου 20.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν πολεμώντας για τον έλεγχο 10 ουκρανικών χωριών με πληθυσμό (προπολεμικά) 12.000.

Κατά τη σύγκρουση για ένα μικρό χωριό, την Αντριίβκα, νότια του Μπαχμούτ στο Ντονέτσκ, σκοτώθηκαν 1.122 Ρώσοι. Πριν τον πόλεμο εκεί ζούσαν 74 άτομα.

Η Ρωσία δεν ανακοινώνει επίσημα στοιχεία για απώλειες και πριν δύο χρόνια η Rosstat σταμάτησε να δημοσιεύει δεδομένα για θανάτους από εξωτερικά αίτια, που χρησιμοποιούνταν για να γίνονται μετρήσεις για τις απώλειες στον πόλεμο.

Το dataset της Rosstat δεν περιέχει ονόματα, μα περιλαμβάνει ηλικίες, τόπους κατοικίας, τόπους θανάτου και συνθήκες. Για αρχή τα έγγραφα φιλτραρίστηκαν βάσει τοποθεσίας, αφήνοντας μόνο την Ουκρανία, καθώς και περιοχές στα σύνορα όπου μπήκε ο ουκρανικός στρατός. Μετά εντοπίστηκαν 425.174 εγγραφές που έδειχναν ξεκάθαρα θανάτους που οφείλονταν σε στρατιωτική δράση, όπως εκρήξεις ή θραύσματα σε πολεμικές επιχειρήσεις. Αφαιρέθηκαν γυναίκες και άνδρες εκτός του γκρουπ 18-65 ετών. Αν κάποιους έζησε και πέθανε στις ουκρανικές περιφέρειες υπό ρωσική κατοχή, αφαιρέθηκε ως πιθανός άμαχος, εκτός αν είχε ιστορικό στρατιωτικής υπηρεσίας.

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Βρέθηκαν άλλες 14.093 εγγραφές με βάση απασχόληση, και 51.067 κατεγράφησαν ως νεκροί βάσει απόφασης δικαστηρίου (αυτό συμβαίνει συχνά όταν κάποιος αγνοείται σε εμπόλεμη ζώνη για πάνω από 6 μήνες και δεν έχει βρεθεί πτώμα). Και πάλι φιλτραρίστηκαν άμαχοι, μετρώντας μόνο θανάτους σε εμπόλεμες ζώνες.

Τα ίδια τα αρχεία του BBC Russian είχαν φτάσει τους 290.012 νεκρούς, επιβεβαιωμένους από κοινού με το Mediazona από επίσημες αναφορές, social media, τάφους κ.α. Ο συνολικός απολογισμός μάλλον θα είναι μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με σχετική ανάλυση του υλικού που διέρρευσε, τον πρώτο χρόνο του πολέμου ο μέσος όρος ηλικίας των νεκρών ήταν 34. Ως το 2025, είχε αυξηθεί στα 40. Όσον αφορά στην προέλευση των νεκρών, δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο έχουν κάποιες από τις φτωχότερες περιοχές της ανατολικής Σιβηρίας. Άνδρες από την Τιβά, τη Μπουργιατία και το Ζαμπαϊκάλσκι Κράι έχουν 20-25 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από ό,τι οι κάτοικοι της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.

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