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Γράφει ο Διονύσης Τσιριγώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η διεθνής πολιτική υπεισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συσσώρευση των στρατηγικών αντιθέσεων συνυπάρχει με την αυξανόμενη ανάγκη συντονισμού μεταξύ των ισχυρότερων κρατικών δρώντων. Η συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν, στις 19 Νοεμβρίου 2026, στο περιθώριο της συνόδου του διακυβερνητικού φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (Asia–Pacific Economic Cooperation – APEC), συμπύκνωσε αυτήν ακριβώς τη δομική αντίφαση. Η ενενηντάλεπτη σχεδόν διαβούλευση δεν ανέτρεψε τους υφιστάμενους συσχετισμούς ούτε θεμελίωσε νέα κανονιστική συναίνεση. Κατέδειξε, ωστόσο, ότι η αποτελεσματική διαχείριση των διεθνών κρίσεων καθίσταται δυσχερής όταν απουσιάζουν στοιχειώδεις δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον, Πεκίνου και Μόσχας.

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Η γεωπολιτική σημασία της συνόδου ερμηνεύεται πληρέστερα υπό το πρίσμα του δομικού ρεαλισμού και της ανακατανομής των συντελεστών ισχύος. Η μεταψυχροπολεμική αμερικανική πρωτοκαθεδρία αμφισβητείται από την οικονομική και τεχνολογική άνοδο της Κίνας, ενώ η Ρωσία επιδιώκει να κατοχυρώσει ιδιαίτερο ρόλο στην ευρασιατική αρχιτεκτονική ασφάλειας. Η αναδυόμενη πολυπολικότητα παραμένει ασύμμετρη⸱ οι αμερικανικές στρατιωτικές και χρηματοπιστωτικές δυνατότητες, η κινεζική παραγωγική δυναμική και το ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο δεν συνιστούν ισοδύναμες μορφές επιρροής. Ακριβώς αυτή η διαφοροποίηση εξηγεί γιατί η αναγνώριση της αμοιβαίας στρατηγικής σημασίας δεν συνεπάγεται συμφωνία επί των κανόνων της διεθνούς συμβίωσης.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις των ηγετών ανέδειξαν διαφορετικές αντιλήψεις περί διπλωματικής αποτελεσματικότητας. Ο Τραμπ προέκρινε την προσωπική διαπραγμάτευση ως μέσο υπέρβασης πολιτικών αδιεξόδων, ο Σι επικαλέστηκε την ευθύνη των μεγάλων δυνάμεων για την παγκόσμια σταθερότητα, ενώ ο Πούτιν επιδίωξε να επαναβεβαιώσει την αναντικατάστατη συμμετοχή της Μόσχας στη διαχείριση των περιφερειακών συγκρούσεων. Η κινεζική φιλοξενία προσέδωσε επιπρόσθετο διπλωματικό κύρος στο Πεκίνο, παρουσιάζοντάς το ως αυτόνομο κέντρο διεθνούς διαμεσολάβησης. Εντούτοις, η πολιτική σημειολογία της κοινής παρουσίας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απόδειξη ουσιαστικής σύγκλισης των στρατηγικών προσανατολισμών.

Το ουκρανικό ζήτημα αποτέλεσε το χαρακτηριστικότερο πεδίο ανάδειξης αυτών των περιορισμών. Η αμερικανική επιδίωξη διπλωματικής διευθέτησης συναντά τις ρωσικές εδαφικές και στρατηγικές αξιώσεις, ενώ η κινεζική ηγεσία αποφεύγει κινήσεις που θα διατάρασσαν τη συνεργασία της με τη Μόσχα. Η απουσία ουκρανικής συμμετοχής και ουσιαστικής ευρωπαϊκής εκπροσώπησης εγείρει θεμελιώδη ζητήματα πολιτικής νομιμοποίησης. Οποιαδήποτε διευθέτηση παρακάμπτει τη συναίνεση των άμεσα εμπλεκόμενων κρατών ενδέχεται να υποκαταστήσει την αρχή της κυριαρχικής ισότητας με μια συναλλακτική λογική κατανομής επιρροής. Κατά τούτο, η βιώσιμη ειρήνη προϋποθέτει όχι μόνον συσχετισμούς ισχύος, αλλά και αξιόπιστες εγγυήσεις, θεσμική συμμετοχή και σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Στο πεδίο της πυρηνικής ασφάλειας, η λήξη της συνθήκης New START τον Φεβρουάριο του 2026 ανέδειξε την αποδυνάμωση των μηχανισμών ελέγχου των στρατηγικών εξοπλισμών. Οι αναφορές στην ανάγκη περιορισμού του πυρηνικού κινδύνου απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα, χωρίς όμως να συνοδευθούν από επαληθεύσιμους περιορισμούς ή δεσμευτικές διαδικασίες επιθεώρησης. Η αριθμητική ασυμμετρία μεταξύ των οπλοστασίων και οι αποκλίνουσες αντιλήψεις αποτροπής καθιστούν δυσχερή μια άμεση τριμερή συμφωνία. Ωστόσο, η καθιέρωση μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, διαχείρισης κρίσεων και στρατιωτικής επικοινωνίας θα μπορούσε να περιορίσει την πιθανότητα ακούσιας κλιμάκωσης.

Τοιουτοτρόπως, η ανάγκη διαχείρισης των κινδύνων κλιμάκωσης δεν περιορίζεται στο πεδίο της πυρηνικής ασφάλειας, αλλά επεκτείνεται και σε περιφερειακές κρίσεις με ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ιρανική κρίση, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και η σταθερότητα των ενεργειακών αγορών ανέδειξαν μια διαφορετική όψη της στρατηγικής αλληλεξάρτησης. Η αποφυγή παρατεταμένων διαταραχών στις εμπορικές ροές εξυπηρετεί κοινά οικονομικά συμφέροντα, χωρίς να εξαλείφει τις αποκλίσεις των τριών δυνάμεων έναντι της Τεχεράνης. Αντίστοιχα, ο ανταγωνισμός στους ημιαγωγούς, στις σπάνιες γαίες και στην τεχνητή νοημοσύνη καταδεικνύει ότι η γεωοικονομία έχει αναχθεί σε οργανικό στοιχείο της υψηλής στρατηγικής. Η οικονομική διασύνδεση λειτουργεί ταυτόχρονα ως παράγοντας αυτοσυγκράτησης και ως εργαλείο εξαναγκαστικής πίεσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ιστορική αναλογία με τη Γιάλτα απαιτεί ιδιαίτερη αναλυτική προσοχή. Η συνάντηση της Σενζέν δεν συγκρότησε τεκμηριωμένο καθεστώς κατανομής σφαιρών επιρροής ούτε θεσμοθέτησε ένα νέο διευθυντήριο των μεγάλων δυνάμεων. Τουναντίον, επανέφερε το διαχρονικό δίλημμα μεταξύ αποτελεσματικής συνεννόησης των ισχυρών και αντιπροσωπευτικής διεθνούς διακυβέρνησης. Ένα άτυπο κονσέρτο δύναται να περιορίσει την αβεβαιότητα και να διευκολύνει τη διαχείριση κρίσεων, κινδυνεύει όμως να απωλέσει τη νομιμοποίησή του όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην όσων επηρεάζονται άμεσα. Παρά ταύτα, το εν λόγω ζήτημα, υπερβαίνει, τη θεσμική εκπροσώπηση και παραπέμπει σε μια θεμελιώδη θεωρητική προβληματική⸱ τη σχέση μεταξύ ισορροπίας ισχύος και διεθνούς νομιμότητας. Η σταθερότητα που προκύπτει από τον αμοιβαίο φόβο του κόστους μιας σύγκρουσης διαφέρει ουσιωδώς από τη σταθερότητα που εδράζεται σε κοινά αποδεκτούς κανόνες. Στην πρώτη περίπτωση, η αυτοσυγκράτηση παραμένει συγκυριακή και εξαρτάται από μεταβαλλόμενους υπολογισμούς συμφέροντος. Στη δεύτερη, η προβλεψιμότητα ενισχύεται από θεσμούς, διαδικασίες λογοδοσίας και αναγνωρισμένα δικαιώματα των κρατών. Η Σενζέν ανέδειξε εναργώς την πρώτη διάσταση, χωρίς να αποκλείει τη μελλοντική ενίσχυση της δεύτερης. Συνεπώς, η διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας δεν περιορίζεται σε προσωπικές συμφωνίες κορυφής. Απαιτεί συμμετοχή περιφερειακών οργανισμών, διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και αποφυγή επιλεκτικής αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων, ιδίως όταν η ισχύς των εμπλεκόμενων μερών είναι άνιση και όταν οι θεσμικές εγγυήσεις εμφανίζονται πολιτικά ευάλωτες.

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οφείλει επομένως να διακρίνει τη συμβολική αναγνώριση από τη διαδικαστική πρόοδο και την ουσιαστική συμφωνία. Η απευθείας επικοινωνία ενδέχεται να περιορίζει εσφαλμένους υπολογισμούς, δεν παράγει όμως αυτομάτως σταθερούς κανόνες συμπεριφοράς. Η δημιουργία διαρκών διαύλων διαβούλευσης θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη μόνον εφόσον συνοδευόταν από σαφείς υποχρεώσεις, μηχανισμούς παρακολούθησης και δυνατότητες επαλήθευσης. Η διεθνής σταθερότητα δεν εξαντλείται στην περιστασιακή ισορροπία συμφερόντων, αλλά απαιτεί προβλεψιμότητα, αμοιβαία αυτοσυγκράτηση και θεσμική συνέχεια.

Καταληκτικά, η Σενζέν αποτύπωσε την αναζήτηση των όρων μιας ανταγωνιστικής συνύπαρξης σ’ ένα μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα, όχι την εγκαθίδρυση μιας ολοκληρωμένης νέας διεθνούς τάξης. Η ιστορική της βαρύτητα θα προσδιοριστεί από τη δυνατότητα μετασχηματισμού της διπλωματικής επικοινωνίας σε εφαρμόσιμες δεσμεύσεις αποκλιμάκωσης. Διαφορετικά, η συνεννόηση των μεγάλων δυνάμεων θα παραμείνει μηχανισμός διαχείρισης της αντιπαλότητας, χωρίς να εξασφαλίζει τη νομιμότητα, την αντιπροσωπευτικότητα και τη διάρκεια που προϋποθέτει μια βιώσιμη διεθνής αρχιτεκτονική ασφάλειας.