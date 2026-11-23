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Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Ανατολική Μεσόγειος βρέθηκε στο επίκεντρο δύο σημαντικών εξελίξεων με επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από την περιοχή, οι οποίες συνδέονται και οι δύο με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από τη σύνοδο κορυφής της APEC στη Σενζέν. Η αποτυχία της COP31 στην Αττάλεια και η διεύρυνση του γεωγραφικού πεδίου του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας αναδεικνύουν δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες πτυχές ενός διεθνούς συστήματος που διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από τα εθνικά συμφέροντα, τον στρατηγικό ανταγωνισμό και την αποδυνάμωση της πολυμερούς συνεργασίας.

Η αποτυχία της COP31 αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη διεθνή διπλωματία σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Αν και δεν ανατρέπει επισήμως τις δεσμεύσεις που θεσπίστηκαν στη Γλασκώβη ή τη Συμφωνία του Παρισιού, η αδυναμία επίτευξης συναίνεσης για τα ορυκτά καύσιμα, την ενεργειακή ασφάλεια και τη χρηματοδότηση της κλιματικής δράσης καταδεικνύει πόσο απέχει ακόμη η διεθνής κοινότητα από τη συμφωνία σε μια κοινή ενεργειακή στρατηγική. Τα ορυκτά καύσιμα επανέρχονται στο επίκεντρο των εθνικών οικονομικών υπολογισμών και η πολιτική λογική του «drill, baby, drill» φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε μια περίοδο κατά την οποία μεγάλο μέρος του κόσμου παρακολουθεί τον μετασχηματισμό της Κίνας σε παγκόσμιο κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτοματοποιημένης βιομηχανικής παραγωγής και ρομποτικής καινοτομίας. Η αντίφαση είναι εμφανής: η τεχνολογική πρόοδος επιταχύνεται, αλλά η διεθνής πολιτική συνεργασία δυσκολεύεται να την ακολουθήσει. Η ενεργειακή μετάβαση έχει πλέον εξελιχθεί όχι απλώς σε περιβαλλοντική πρόκληση, αλλά σε ανταγωνισμό για την οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανική ισχύ και τη γεωπολιτική επιρροή.

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Η δεύτερη εξέλιξη αφορά την ολοένα και σημαντικότερη σχέση μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Η φιλική αλληλεπίδραση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο της συνόδου της APEC στη Σενζέν έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες στην Ουκρανία και στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Υπάρχει αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να τερματίσουν τον πόλεμο μέσω μιας συμφωνίας που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την εδαφική ακεραιότητα και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας, ενδεχομένως εις βάρος ευρύτερων ευρωπαϊκών συμφερόντων. Η πιθανότητα το μέλλον της Ουκρανίας να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της Ευρώπης στον καθορισμό της δικής της ασφάλειας.

Μέσα σε αυτό το διπλωματικό περιβάλλον, παρακολουθούμε τη διεύρυνση του γεωγραφικού θεάτρου του πολέμου πέρα από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα. Οι ναυτικές επιχειρήσεις που αφορούν ρωσικά πλοία στη Μεσόγειο και στη Βαλτική υποδηλώνουν ότι η σύγκρουση αποκτά ολοένα και περισσότερο διεθνή διάσταση. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν περιορίζονται πλέον σε εμπορικά δεξαμενόπλοια ή στον λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Η αναφερόμενη επίθεση και βύθιση ρωσικής κορβέτας στη ναυτική βάση της Βεγγάζης, στη Λιβύη, στις 22 Νοεμβρίου, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Εάν επιβεβαιωθεί η ουκρανική ευθύνη και η φερόμενη προέλευση των ναυτικών drones από τη δυτική Λιβύη, αυτό θα καταδείκνυε μια εντυπωσιακή επέκταση της επιχειρησιακής εμβέλειας της Ουκρανίας. Η Ουκρανία βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε μη επανδρωμένα ναυτικά συστήματα, προκειμένου να αντισταθμίσει τη συμβατική ναυτική της αδυναμία. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν επιτρέψει στο Κίεβο να απειλεί ρωσικά στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα σε σημαντικές αποστάσεις από το ουκρανικό πεδίο επιχειρήσεων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η γεωγραφική επέκταση δεν ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο. Από τον Δεκέμβριο του 2025 έχουν αναφερθεί περιστατικά που αφορούν ουκρανικά ναυτικά drones και ρωσικά πλοία πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η επίθεση του Δεκεμβρίου εναντίον του ρωσικού δεξαμενόπλοιου Qendil στη Μεσόγειο κατέδειξε ότι η Ουκρανία ήταν διατεθειμένη να πλήξει ρωσικά ναυτιλιακά συμφέροντα πολύ μακριά από το άμεσο θέατρο των επιχειρήσεών της.

Η ανακάλυψη ενός ύποπτου ουκρανικού ναυτικού drone από Έλληνες ψαράδες κοντά στη Λευκάδα, στις 7 Μαΐου 2026, ανέδειξε περαιτέρω τους κινδύνους που συνδέονται με αυτές τις επιχειρήσεις. Η ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε στη συνέχεια συγγνώμη από την Ελλάδα, χωρίς να αποκαλύψει δημόσια την ακριβή προέλευση ή τον προορισμό του drone. Το περιστατικό προκάλεσε εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και για το ενδεχόμενο επιχειρήσεις που στρέφονται εναντίον ρωσικών συμφερόντων να δημιουργήσουν διπλωματικά και ζητήματα ασφάλειας για χώρες που δεν συμμετέχουν στη σύγκρουση.

Έχουν επίσης διατυπωθεί αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Λιβύη, και ειδικότερα οι δυτικές περιοχές της, ή ενδεχομένως η Αλβανία, θα μπορούσαν να συνδέονται με ουκρανικές ναυτικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο. Η αναφερόμενη επίθεση εναντίον της ρωσικής κορβέτας στη Βεγγάζη ενισχύει τη σημασία της διερεύνησης αυτών των ισχυρισμών. Ωστόσο, οι ακριβείς επιχειρησιακές διευθετήσεις και η έκταση οποιασδήποτε ουκρανικής στρατιωτικής παρουσίας στις χώρες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Οι διακρίσεις αυτές είναι σημαντικές, ιδιαίτερα όταν εξετάζεται το ζήτημα της κυριαρχίας των εμπλεκόμενων χωρών.

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Το περιστατικό της Βεγγάζης εγείρει ένα θεμελιώδες ζήτημα διεθνούς δικαίου. Ακόμη και αν η ρωσική κορβέτα αποτελούσε νόμιμο στρατιωτικό στόχο σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, η διεξαγωγή επίθεσης στο έδαφος τρίτης χώρας χωρίς έγκυρη συναίνεση ή άλλη εφαρμοστέα νομική βάση θα δημιουργούσε σοβαρά ζητήματα σχετικά με την κυριαρχία της Λιβύης και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το γεγονός ότι μια επιχείρηση μπορεί να θεωρείται στρατιωτικά δικαιολογημένη από την Ουκρανία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι και νόμιμη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Εάν τα κράτη αποδέχονται ολοένα και περισσότερο την επέκταση στρατιωτικών επιχειρήσεων στο έδαφος χωρών που δεν εμπλέκονται άμεσα σε μια σύγκρουση, τα γεωγραφικά όρια του πολέμου καθίστανται όλο και δυσκολότερο να διατηρηθούν.

Η κυριαρχία μικρότερων και πολιτικά διαιρεμένων χωρών θα μπορούσε να καταστεί ιδιαίτερα ευάλωτη. Η Λιβύη, με τις ανταγωνιστικές πολιτικές αρχές και τις ξένες στρατιωτικές διασυνδέσεις της, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι επιθέσεις στη Βαλτική Θάλασσα καθιστούν την κατάσταση ακόμη πιο ευαίσθητη. Η εγγύτητα αυτών των επιχειρήσεων προς τη Φινλανδία και άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δημιουργεί πρόσθετες πιθανότητες λανθασμένων εκτιμήσεων και κλιμάκωσης. Μια επίθεση εναντίον ρωσικού πλοίου, ακόμη και όταν στρέφεται αποκλειστικά κατά ρωσικών συμφερόντων, μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες για τις γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ. Ένα πλοίο που έχει υποστεί ζημιές και παρασύρεται στα φινλανδικά ύδατα, για παράδειγμα, δημιουργεί πρακτικές και ζητήματα ασφάλειας, ακόμη και αν η αρχική επίθεση δεν πραγματοποιήθηκε εντός των φινλανδικών χωρικών υδάτων.

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Το ενδεχόμενο νέων περιστατικών που θα μπορούσαν να εμπλέξουν έδαφος ή στρατιωτικό προσωπικό του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η Πολωνία αποτελεί ένα ακόμη ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωγραφικό σημείο, λόγω της σημασίας της ως κέντρου υλικοτεχνικής και στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας. Αν και ένα περιστατικό κοντά σε έδαφος του ΝΑΤΟ δεν ενεργοποιεί αυτομάτως το Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, μια πραγματική ένοπλη επίθεση εναντίον κράτους-μέλους θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ σοβαρότερη αντιπαράθεση. Ο κίνδυνος έγκειται στο ότι διαδοχικές επιχειρήσεις αντιποίνων θα μπορούσαν σταδιακά να φέρουν τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ πιο κοντά σε μια άμεση σύγκρουση, ακόμη και αν καμία πλευρά δεν επιδιώκει αρχικά ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Το κεντρικό ερώτημα είναι κατά πόσον η Ουκρανία έχει επιλέξει συνειδητά να διευρύνει το θέατρο του πολέμου επειδή φοβάται ότι η σύγκρουση πλησιάζει στο τέλος της με όρους δυσμενείς για το Κίεβο. Η πιθανότητα η Ουάσιγκτον να περιορίσει τη στήριξή της ή να καταλήξει σε συνεννόηση με τη Μόσχα χωρίς να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι ουκρανικές και ευρωπαϊκές ανησυχίες για την ασφάλεια ενδέχεται να ενθαρρύνει την Ουκρανία να αυξήσει την πίεση στα ρωσικά συμφέροντα όπου αυτό είναι δυνατόν. Αποδεικνύοντας ότι η Ρωσία δεν μπορεί να προστατεύσει τα στρατιωτικά και οικονομικά της μέσα ακόμη και πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα, η Ουκρανία ενδέχεται να επιδιώκει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να συμπεράνουμε ότι οι τελευταίες ναυτικές επιχειρήσεις διατάχθηκαν ειδικά ως απάντηση στη σύνοδο της APEC. Ο χρονισμός τους δημιουργεί σημαντικά ερωτήματα, αλλά τα κίνητρα πίσω από κάθε επιχείρηση παραμένουν αδιευκρίνιστα. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι ναυτικές δυνατότητες της Ουκρανίας έχουν επεκταθεί και ότι οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης εκτείνονται ολοένα και περισσότερο πέρα από το άμεσο πεδίο των μαχών.

Τελικά, αυτές οι εξελίξεις πρέπει να εξεταστούν από κοινού. Η αποτυχία της COP31 καταδεικνύει τη δυσκολία διατήρησης της διεθνούς συνεργασίας μπροστά στα ανταγωνιστικά εθνικά οικονομικά συμφέροντα. Η επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία αντανακλά μια παρόμοια αποδυνάμωση των διεθνών περιορισμών στον τομέα της ασφάλειας. Παράλληλα, η αλληλεπίδραση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη διπλωματική επιρροή της Κίνας, εγείρει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον οι μεγάλες δυνάμεις είναι πλέον περισσότερο διατεθειμένες να διαπραγματεύονται μεταξύ τους τις διεθνείς εξελίξεις, αφήνοντας ενδεχομένως τις μικρότερες χώρες και τους περιφερειακούς εταίρους τους με περιορισμένη επιρροή. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Συγκεντρώνει ρωσικά στρατιωτικά συμφέροντα, τουρκική περιφερειακή επιρροή, ευρωπαϊκές ανησυχίες για την ασφάλεια, αστάθεια στη Βόρεια Αφρική και κρίσιμες διεθνείς θαλάσσιες οδούς.

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Η πιθανότητα η Λιβύη να εξελιχθεί σε έμμεσο θέατρο του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη. Η Ουκρανία μπορεί να θεωρεί ότι η κλιμάκωση της πίεσης εναντίον ρωσικών στόχων είναι απαραίτητη για να αποτρέψει μια δυσμενή συμφωνία. Ωστόσο, η επέκταση στρατιωτικών επιχειρήσεων στο έδαφος τρίτων χωρών και σε ολοένα πιο ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει συνέπειες που υπερβαίνουν κατά πολύ τους άμεσους στρατηγικούς στόχους της Ουκρανίας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι ένας πόλεμος που πλησιάζει ήδη το πέμπτο έτος του μπορεί σταδιακά να εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη διεθνή αντιπαράθεση, όχι απαραίτητα επειδή κάποια χώρα επιδιώκει συνειδητά έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, αλλά επειδή διαδοχικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αποφάσεις αντιποίνων και διπλωματικοί λανθασμένοι χειρισμοί μπορεί να καταστήσουν την κλιμάκωση ολοένα και δυσκολότερο να ελεγχθεί.