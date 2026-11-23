COP31: «Ναυάγιο» οι συνομιλίες για το κλίμα – Τι έφταιξε – Το αδιέξοδο για τα ορυκτά καύσιμα και η σύγκρουση πλούσιων και φτωχών χωρών - Reuters

COP 31: Διεθνής Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή και το Περιβάλλον – Πανηγύρι ή Ρέκβιεμ;

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η διάσκεψη COP31 του ΟΗΕ ολοκληρώθηκε χωρίς την επίτευξη ουσιαστικής συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι συμμετέχουσες χώρες δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφωνίες τους σχετικά με τη χρήση των ορυκτών καυσίμων και την οικονομική υποστήριξη των αναπτυσσόμενων κρατών.

Η τελική διακήρυξη δέχθηκε έντονη κριτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νησιωτικά κράτη, καθώς δεν περιλαμβάνει σαφείς αναφορές στα ορυκτά καύσιμα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε τη βαθιά απογοήτευσή του για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και την επίδραση των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

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Χωρίς να επιτευχθεί μια σημαντική συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ολοκληρώθηκε η COP31 του ΟΗΕ στην Τουρκία. Οι χώρες δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις διαφωνίες τους σχετικά με τη χρήση των ορυκτών καυσίμων και την οικονομική στήριξη των φτωχότερων κρατών.

Οι διαπραγματεύσεις, που ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν την Παρασκευή, συνεχίστηκαν μέχρι αργά την Κυριακή, καθώς οι συμμετέχοντες προσπαθούσαν να καταλήξουν σε κοινή απόφαση. Η καθυστέρηση αυτή έκανε τη διάσκεψη τη μεγαλύτερη σε διάρκεια σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα.

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Η τελική διακήρυξη προκάλεσε αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού και άλλες χώρες, καθώς δεν περιλάμβανε σαφή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, τα οποία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Την ίδια στιγμή, αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, καθώς δεν υπήρξαν συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις από τα πλουσιότερα κράτη για τη στήριξή τους.

Η τελευταία φορά που μια διάσκεψη COP ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στην κύρια πολιτική συμφωνία ήταν το 2009, στη σύνοδο της Κοπεγχάγης.

The EU cannot accept a climate deal that sidelines the transition away from fossil fuels, Wopke Hoekstra, EU Climate Commissioner, said after leaving the closing session of COP31 in Antalya, where talks ended without an agreement.



It is the first time since Copenhagen in 2009… pic.twitter.com/HINE874ceV — AnewZ (@Anewz_tv) November 22, 2026

BREAKING: COP31 President Murat Kurum confirms that the final draft agreement at the summit will not be approved.



If no new final draft is proposed, talks will have to be suspended and reconvened at the following summit in Ethiopia next year, which has only happened once before. pic.twitter.com/7ziGZKxDjU — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

Έντονες αντιδράσεις για την απουσία αναφοράς στα ορυκτά καύσιμα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εμφανίστηκε «βαθιά απογοητευμένος» από την έκβαση των συνομιλιών. Στην τελευταία του διάσκεψη COP πριν από την αποχώρησή του από τη θέση του, άσκησε κριτική στα «ισχυρά συμφέροντα των ορυκτών καυσίμων», κατηγορώντας τα ότι διαστρεβλώνουν την επιστήμη, καθυστερούν τις πολιτικές αποφάσεις και εμποδίζουν τη δράση για το κλίμα, ενώ αποκομίζουν τεράστια κέρδη.

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Το τελικό προσχέδιο συμφωνίας παρουσιάστηκε στους εξαντλημένους αντιπροσώπους τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, έπειτα από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι λέξεις «ορυκτά καύσιμα» απουσίαζαν εντελώς από το κείμενο. Η μοναδική έμμεση αναφορά στον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αφορούσε τη συμφωνία της COP28, το 2023, με την οποία οι χώρες είχαν δεσμευτεί να απομακρυνθούν σταδιακά από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ιρλανδός υπουργός Ντάρα Ο’Μπράιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ αντιτίθεται «έντονα» στο κείμενο, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις απέχουν πολύ από το επίπεδο φιλοδοξίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

«Είναι απαράδεκτο να έχουμε μια συμφωνία για το κλίμα που δεν κάνει καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Αντίστοιχη κριτική άσκησαν ο Παναμάς και οι Νήσοι Μάρσαλ, εκτιμώντας ότι η συμφωνία δεν προβλέπει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Στο πρώτο προσχέδιο, που είχε παρουσιαστεί τη Δευτέρα, υπήρχαν έξι αναφορές στα ορυκτά καύσιμα, όμως η συγκεκριμένη διατύπωση απορρίφθηκε από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Ο εκπρόσωπος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Αγιούμπ, υποστήριξε ότι οι αραβικές χώρες συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ευθύνονται μόνο για μικρό ποσοστό των ιστορικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Από την πλευρά της, η Ρωσία προειδοποίησε κατά της υιοθέτησης «συνθημάτων» για τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, υποστηρίζοντας ότι η υπερβολικά γρήγορη εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ενεργειακή φτώχεια».

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Έντονες αντιδράσεις για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προκάλεσαν διαφωνίες στη διάσκεψη ήταν η οικονομική στήριξη των φτωχότερων χωρών, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως οι παρατεταμένοι καύσωνες και οι αυξημένες περίοδοι ξηρασίας.

Στην COP30, που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στη Βραζιλία, είχε συμφωνηθεί ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η φετινή συμφωνία δεν προσδιόριζε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά ούτε περιλάμβανε σαφή κριτήρια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της δέσμευσης.

Η έλλειψη συγκεκριμένων στόχων προκάλεσε ανησυχία, καθώς θεωρείται ότι αφήνει στις πλουσιότερες χώρες σημαντικά περιθώρια να καθυστερήσουν ή να περιορίσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

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Ο Μοχάμεντ Αντόου, από τον αφρικανικό οργανισμό για το κλίμα και την ενέργεια Power Shift Africa, άσκησε έντονη κριτική, τονίζοντας ότι οι πλούσιες χώρες και οι κυβερνήσεις που ευθύνονται για τη ρύπανση δεν μπορούν να συνεχίζουν να συμμετέχουν στις διασκέψεις χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις.

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Από την πλευρά της, η υπουργός Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Μιάτα Φανμπουλέχ, χαρακτήρισε την αποτυχία επίτευξης πολιτικής συμφωνίας «εξαιρετικά απογοητευτική». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αποφασιστικότητα της Βρετανίας να συνεργαστεί με άλλες χώρες, αξιοποιώντας την πρόοδο που σημειώθηκε στην Αττάλεια και διατηρώντας σταθερή τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

"This COP was the worst and the longest COP that we've ever experienced."@Cat_Pettengell, executive director of Climate Action Network UK, tells @BarbaraGSerra that there was a "failure of leadership" at COP31.



Live: https://t.co/D6w8hNtcch



📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/LEkZ0WqLNg — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

Οι γεωπολιτικές αντιθέσεις δυσχεραίνουν τις διαπραγματεύσεις

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν στην Αττάλεια της Τουρκίας, με την Αυστραλία να έχει την ευθύνη της ηγεσίας των επίσημων διαπραγματεύσεων. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από ορισμένους παρατηρητές χαοτική.

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Ο Κρις Μπόουεν, υπουργός της αυστραλιανής κυβέρνησης και πρόεδρος των διαπραγματεύσεων της COP31, έκανε λόγο για «αγεφύρωτες κόκκινες γραμμές» μεταξύ των χωρών. Επισήμανε επίσης ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν στο πιο περίπλοκο και ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον που έχει καταγραφεί, την ώρα που οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εντείνονται.

Το 2026 ενδέχεται να ολοκληρωθεί ως το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί, ενώ έχει ήδη συνοδευτεί από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές σε πολλές περιοχές του κόσμου, από τη ζέστη και την ξηρασία στην Ευρώπη έως τις αιφνίδιες πλημμύρες στο Νεπάλ.

Η COP31 ήταν, παράλληλα, η πρώτη ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ στην οποία συζητήθηκε επίσημα η αδυναμία επίτευξης ενός από τους βασικούς στόχους για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Απομακρύνεται ο στόχος για περιορισμό της υπερθέρμανσης στον 1,5 βαθμό

Στη Συμφωνία του Παρισιού, το 2015, σχεδόν 200 χώρες δεσμεύτηκαν να περιορίσουν την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, προκειμένου να αποφευχθούν οι σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η συμφωνία κινητοποίησε τη διεθνή κοινότητα, καθώς στις αρχές της δεκαετίας του 2010 υπήρχαν εκτιμήσεις για αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη και κατά 4 βαθμούς έως το τέλος του αιώνα.

Σήμερα, με βάση τις κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόζονται, η άνοδος της θερμοκρασίας εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί στους 2,8 βαθμούς Κελσίου έως το 2100. Παρά τη βελτίωση, ο στόχος του 1,5 βαθμού παραμένει μακριά, ενώ αναμένεται να ξεπεραστεί τα επόμενα χρόνια.

Για να επιτευχθεί, θα χρειαστούν πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες, αλλά και τεχνολογίες απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα.

"The drafts, and I say that plural, put before us do not begin to address the climate emergency that we face."



Irish climate minister Darragh O'Brien, representing the EU delegation at COP31, formally objects to the draft climate agreement which has been published. pic.twitter.com/qISEPzHfoh — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

Μικρές συμφωνίες μέσα σε ένα γενικότερο αδιέξοδο

Παρά την αποτυχία επίτευξης συνολικής συμφωνίας στην COP31, καταγράφηκαν ορισμένα θετικά αποτελέσματα σε επιμέρους ζητήματα. Μεταξύ αυτών ήταν η δημιουργία ενός «μηχανισμού δίκαιης μετάβασης», με στόχο την προστασία και στήριξη των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών κατά τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της διάσκεψης, περισσότερες από 80 χώρες στήριξαν την πρωτοβουλία της Τουρκίας για αύξηση στο 35% έως το 2035 του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας στην παγκόσμια ενεργειακή κατανάλωση.

Ωστόσο, το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων επανέφερε ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας συναίνεσης του ΟΗΕ. Ο επικεφαλής του Οργανισμού για το Κλίμα, Σάιμον Στιλ, ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει πιθανές αλλαγές, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία ότι η διεθνής συνεργασία μπορεί να ξεπεράσει και αυτή τη δυσκολία. Η επόμενη COP32 θα πραγματοποιηθεί στην Αιθιοπία, τον Νοέμβριο του 2027.

(ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ BBC)

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