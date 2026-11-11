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Με την κλιματική χρηματοδότηση να εξελίσσεται σε βασικό πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, άρχισε σήμερα στην Αττάλεια η σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα (COP31).

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τις πλούσιες χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την ώρα που η Τουρκία προωθεί έναν νέο παγκόσμιο στόχο ηλεκτροδότησης και οι αναπτυσσόμενες οικονομίες ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις χρηματοδότησης.

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Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς δικαιότερη κατανομή των ευθυνών και μεγαλύτερη πρόσβαση στους αναγκαίους οικονομικούς πόρους.

«Οι ανεπτυγμένες χώρες, που ιστορικά έχουν καταναλώσει τον παγκόσμιο προϋπολογισμό άνθρακα, πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη μείωση των εκπομπών και τη χρηματοδότηση», δήλωσε ο Ερντογάν στην εναρκτήρια ομιλία του.

«Κάθε λεπτό που δεν επιτυγχάνουμε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, οι κίνδυνοι και το κόστος που αντιμετωπίζουμε αυξάνονται», προειδοποίησε, τονίζοντας ότι η COP31 πρέπει να είναι μια σύνοδος εφαρμογής και όχι απλώς νέων εξαγγελιών.

Ο επικεφαλής της αυστραλιανής διαπραγματευτικής ομάδας, Κρις Μπόουεν, υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση της ηλεκτροδότησης μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές στα νοικοκυριά, στις μεταφορές και στη βιομηχανία, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει αύξηση κατά 50% του ποσοστού χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη δεκαετία. Επανέλαβε επίσης τον εθνικό στόχο μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2053, επισημαίνοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το 60% της εγκατεστημένης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος της χώρας.

Η Τουρκία επιδιώκει να αναδείξει και τη γεωθερμική ενέργεια ως σημαντικό εργαλείο της παγκόσμιας πράσινης μετάβασης.

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Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ παρουσίασε τον στόχο δωδεκαπλασιασμού της παγκόσμιας προσφοράς γεωθερμικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση έως το 2050.

Ο Μπαϊρακτάρ επισήμανε ότι η γεωθερμία μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές άνθρακα, ιδιαίτερα μέσω της αξιοποίησής της για τη θέρμανση πόλεων και θερμοκηπίων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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