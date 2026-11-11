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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη η πολυεθνική άσκηση «NEMEΣΙΣ 2026», στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως ανακοινώθηκε, στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Ιταλία και την Αίγυπτο, από 4 ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και από Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες.

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Μέρος των σεναρίων της άσκησης παρακολούθησαν από τη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, ο υπουργός Άμυνας, κ. Βασίλης Πάλμας, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Κώστας Φυτιρής, ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Χρήστος Σενέκης, και ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, κ. Νικόλας Ιωαννίδης. Τις κυπριακές αρχές πλαισίωσε η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ, κα Idit Silman, ενώ την πολιτική ηγεσία συνόδευαν πρέσβεις και ακόλουθοι άμυνας των χωρών που συμμετείχαν στην άσκηση.

Παρακολουθήσαμε σήμερα την τελική φάση της Πολυεθνικής Άσκησης «ΝΕΜΕΣΙΣ 2026». Η επιτυχής διεξαγωγή της άσκησης συνιστά ένα ακόμη σημαντικό βήμα στις διαρκείς προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη βελτίωση και αναβάθμιση των διαδικασιών, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ανάλογες πρωτοβουλίες αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική και στρατηγική σημασία, καθώς αποτελούν έμπρακτη έκφραση της κοινής βούλησης των κρατών για συνεργασία, συντονισμό και συλλογική αντιμετώπιση προκλήσεων που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Συγχαίρω το σύνολο του προσωπικού και όλους τους φορείς που συμμετείχαν στον σχεδιασμό, στην προετοιμασία και στην εκτέλεσή της. Εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τα κράτη της Αιγύπτου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τη συμμετοχή τους στην Άσκηση. November 11, 2026

Η άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας όλων των κρατικών υπηρεσιών, οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος της Δημοκρατίας, με σκοπό την ετοιμότητά τους για αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού έκτακτης ανάγκης σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων. Τον γενικό συντονισμό της σχεδίασης και εκτέλεσης της άσκησης είχε το ΚΣΕΔ, σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία Κύπρου, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Η άσκηση περιλάμβανε σενάρια αντιμετώπισης τρομοκρατικής ενέργειας σε πλατφόρμα εξόρυξης υδρογονανθράκων, νηοψίας σε ύποπτα πλοία, απεγκλωβισμού και αεροδιακομιδής τραυματιών, μαζικής διάσωσης καθώς και αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

Για την αποτελεσματική διαχείριση των πιο πάνω σεναρίων της άσκησης απαιτήθηκε η δοκιμαστική εφαρμογή τριών Ειδικών Εθνικών Σχεδίων (ΕΕΣ), τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Βασικό Εθνικό Σχέδιο Κρίσεων της Δημοκρατίας «ΖΗΝΩΝ». Συγκεκριμένα, ενεργοποιήθηκαν το ΕΕΣ «ΑΣΠΙΔΑ» του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που αφορά σε αντιμετώπιση τρομοκρατικής ενέργειας, το ΕΕΣ «ΤΕΥΚΡΟΣ» του υπουργείου Άμυνας, που αφορά σε μαζική διάσωση μετά από ναυτικό ατύχημα και το ΕΕΣ «ΟΡΦΕΑΣ» του υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά σε αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης.

Στις 3 πρώτες φάσεις της άσκησης συμμετείχαν μέσα και προσωπικό από 8 χώρες, 4 ιδιωτικές εταιρείες και 1 ευρωπαϊκό οργανισμό. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν η φρεγάτα «ΑΔΡΙΑΣ» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, 1 αεροσκάφος τύπου C-130, 1 ελικόπτερο Super Puma και 2 F-16 VIPER της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, 1 Γαλλικό Αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας «Atlantique 2» και 1 Ιταλικό Αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας P-72.

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Επιπλέον, από την Κυπριακή Δημοκρατία συμμετείχαν, 8 πολεμικά πλοία της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ, 1 ελικόπτερο της 460 ΜΕΔ, 1 μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) της 470 ΜΜΕΑ της Διοίκησης Αεροπορίας της Εθνικής Φρουράς, 1 ελικόπτερo της ΜΑΕΠ, 3 περιπολικά σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, 1 σκάφος της ιδιωτικής εταιρείας EDT Offshore καθώς και 3 σκάφη της ιδιωτικής εταιρείας VTS/VASILIKO.

Κατά τη φάση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης εκτελέστηκε και η τριμερής άσκηση «CYPEX-26», με τη συμμετοχή της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου, όπου εξετάστηκε στην πράξη ο μηχανισμός ενεργοποίησης της συνεργασίας των τριών χωρών σε θέματα αντιρύπανσης, μέσω της κινητοποίησης σημαντικών αεροναυτικών μέσων. Η Ελλάδα συμμετείχε στη φάση αυτή με 1 αεροσκάφος του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος. Από την πλευρά του, το υπουργείο Περιβάλλοντος του Ισραήλ διέθεσε 3 αεροσκάφη, καθώς και το εξειδικευμένο σκάφος αντιρύπανσης «BAT GALIM».

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) συμμετείχε με 3 σκάφη, ενώ η Διοίκηση Ναυτικού διέθεσε το Περιπολικό Πλοίο «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ». Επιπλέον, στην άσκηση έλαβαν μέρος σκάφη της VTS VASILIKO, καθώς και το πλοίο αντιμετώπισης ρύπανσης «ALEXANDRIA» της εταιρείας PETRONAV, το οποίο τελεί υπό τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) για ετοιμότητα συνδρομής επιχειρήσεων καταπολέμησης ρύπανσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Από πλευράς Ομάδων Ειδικών Επιχειρήσεων συμμετείχαν ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας, η Αερομεταφερόμενη Ομάδα Αλεξιπτωτιστών της 31ης ΜΕΕΔ της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, το 747 Ειδικό Τάγμα Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, Ομάδες Υποβρύχιων Καταστροφέων της ΜΥΚ της Διοίκησης Ναυτικού της Ε.Φ, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εξειδικευμένοι νοσηλευτές της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι 2 Ναυαγοσωστικές Ομάδες των Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και η Ομάδα Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Τέλος, κατά την άσκηση χρησιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Ανδρέας Παπανδρέου και της Ναυτικής Βάσης Ευάγγελος Φλωράκης της Εθνικής Φρουράς.

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