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Η Ρωσία δεν βλέπει πιθανότητα ανταλλαγής εδαφών με την Ουκρανία στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, ανέφερε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, o Βλάντιμιρ Μεντίνσκι, επικεφαλής διαπραγματευτής της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, μετά από δύο ημέρες διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Μεντίνσκι και Ουκρανοί διαπραγματευτές είχαν προηγουμένως αναφέρει πως υπήρχε κάποια πρόοδος στις συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη, μα Αμερικανοί διαπραγματευτές είπαν πως υπήρχε έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών και εξακολουθούσαν να υφίστανται διαφορές σε ζητήματα, μεταξύ των οποίων και τα εδάφη.

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Ο Μεντίνσκι ανέφερε επίσης πως αν δημιουργηθεί αυτό που χαρακτήρισε δίκαιο σύστημα ασφαλείας για την Ευρώπη, θα βοηθούσε να διασφαλιστεί η ειρήνη στην ήπειρο για δεκαετίες, πιθανώς και για αιώνες.

Πρόσθεσε πως η νεκρή ζώνη της Ρωσίας κατά μήκος των συνόρων της με την Ουκρανία ήταν ήδη σημαντική και θα συνέχιζε να αυξάνεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

O Μεντίνσκι είχε πει επίσης πως έβλεπε πιο κοντά από ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Όπως αναφέρει το Reuters,ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι έπειτα από το τέλος των διήμερων συνομιλιών -μεταξύ των δύο χωρών και των ΗΠΑ- στο Άμπου Ντάμπι η επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία είναι ορατή.

«Νομίζω πως ναι», απάντησε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου εάν μια ειρηνευτική συμφωνία είναι πλέον πιο κοντά. «Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, πολλά εξαρτώνται από όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία. Πολλά εξαρτώνται από την Ουκρανία, από τη στάση των ΗΠΑ και από το αν η Ευρώπη θα συνέλθει», πρόσθεσε.