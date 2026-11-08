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Ακόμη δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια βρίσκονται πλέον στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ, καθώς χτυπήθηκαν από θαλάσσιες νάρκες καθώς προσπαθούσαν να το διασχίσουν ακολουθώντας «μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το πρακτορείο ανέφερε ακόμη ότι «κρότοι» που «έμοιαζαν να είναι εκρήξεις» ακούστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στο νησί Κεσμ, που πρόσφατα βομβαρδίστηκε από τον στρατό των ΗΠΑ, στη Σιρίκ, στην Τζασκ και στην Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

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Σύμφωνα με το IRNA, «δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που παρέβησαν τους κανονισμούς, το ένα σε τομέα ανατολικά του στενού του Ορμούζ και το άλλο στο ίδιο το στενό, πήραν φωτιά, που έχει μεγάλη ένταση, καθώς προσπαθούσαν να περάσουν από μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές», όταν χτυπήθηκαν από ναυτικές νάρκες.

Το πρακτορείο, χωρίς να αναφέρει τα ονόματα ή τις εθνικότητες των πλοίων, πρόσθεσε πως τα σκάφη είχαν απενεργοποιήσει τα συστήματά τους που επιτρέπουν την πλοήγηση και τον εντοπισμό θέσης.

Η Τεχεράνη έχει πολλαπλασιάσει τις ανακοινώσεις αυτού του είδους τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ουάσιγκτον απεναντίας διαβεβαιώνει πως έχουν αρθεί οι περισσότερες θαλάσσιες νάρκες στη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας.

Το Ιράν επιμένει πως αυτό ελέγχει το στενό του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με έναυσμα τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στοχοποιεί συχνά πλοία που προσπαθούν να το διασχίσουν χωρίς την άδεια του πλέοντας κοντά στις ακτές του σουλτανάτου του Ομάν.

Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο. Πολεμικά πλοία τους συνοδεύουν εξάλλου τάνκερ στο στενό.

Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για να τερματιστεί ο πόλεμος παραμένουν ακόμη σε αδιέξοδο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP