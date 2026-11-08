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Το «Dans la tête de Vladimir Poutine» («Στο μυαλό του Βλαντίμιρ Πούτιν») είναι ένα καταξιωμένο δοκίμιο πολιτικής φιλοσοφίας του Γάλλου φιλοσόφου Michel Eltchaninoff, το οποίο εκδόθηκε αρχικά το 2015, από τον εκδοτικό οίκο Actes Sud και επανεκδόθηκε με επικαιροποιημένο περιεχόμενο το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Eltchaninoff, επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει την πολιτική ιδεολογία και τις γεωπολιτικές επιδιώξεις του Ρώσου προέδρου, αναλύοντας τις πηγές, τις ομιλίες και τους στοχαστές στους οποίους ανατρέχει σταθερά το Κρεμλίνο.

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Οι φιλοσοφικές αναφορές του Πούτιν: Ο συγγραφέας αναλύει πώς ο Πούτιν χρησιμοποιεί το έργο συντηρητικών Ρώσων φιλοσόφων, θρησκευτικών και εθνικιστών του 19ου και 20ού αιώνα για να στηρίξει το δικό του αφήγημα.

Το βιβλίο επιχειρεί να αναλύσει το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο του Βλαντιμίρ Πούτιν, όχι μέσα από ψυχολογικές εικασίες, αλλά εξετάζοντας τις φιλοσοφικές αναφορές και τα κείμενα στα οποία βασίζει τη ρητορική του.

Από τον Εκσυγχρονισμό στον Συντηρητισμό: Το δοκίμιο χαρτογραφεί την ιδεολογική μετατόπιση του Πούτιν. Ενώ στις αρχές της θητείας του (1999–2000) εμφανιζόταν πρόθυμος για προσέγγιση με τη Δύση, σταδιακά στράφηκε σε μια σκληρή αντιδυτική ρητορική.

Ευρασιατισμός και Αυτοκρατορική Νοσταλγία: Αναδεικνύεται η εμμονή με την ανασύσταση μιας ισχυρής «ρωσικής σφαίρας επιρροής» (μετά το τραύμα της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ) και η προώθηση των «παραδοσιακών αξιών» απέναντι σε αυτό που το Κρεμλίνο παρουσιάζει ως «παρακμιακή Δύση».

Η Ιδεολογική Δικαιολόγηση του Πολέμου: Το βιβλίο εξηγεί πώς αυτές οι θεωρίες περί «ρωσικού πεπρωμένου» και «επανένωσης των ρωσικών εδαφών» χρησιμοποιήθηκαν ως το πνευματικό θεμέλιο για τις στρατιωτικές επεμβάσεις, από την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 έως την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Το δοκίμιο «Dans la tête de Vladimir Poutine» του Michel Eltchaninoff αποτελεί μια βαθιά «ιδεολογική νεκροψία» του καθεστώτος του Κρεμλίνου. Ο συγγραφέας, όντας ειδικός στη ρωσική φιλοσοφία, δεν προσεγγίζει τον Πούτιν ως έναν απομονωμένο, παράλογο δικτάτορα, αλλά ως έναν πραγματιστή ηγέτη που έχτισε σχολαστικά μια νέα κρατική ιδεολογία για να νομιμοποιήσει τις γεωπολιτικές του επιδιώξεις.

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1. Η Αρχική «Απο-ιδεολογικοποίηση» και η Μεταστροφή

Όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανήλθε στην εξουσία το 1999, παρουσιάστηκε ως ένας τεχνοκράτης προσηλωμένος στην αποτελεσματικότητα, ο οποίος ήθελε να απαλλάξει τη Ρωσία από το βάρος των ιδεολογιών (μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού). Στόχος του ήταν ένα «φυσιολογικό», ισχυρό κράτος.

Ωστόσο, η σταδιακή απομάκρυνση από τη Δύση και το τραύμα της διάλυσης της ΕΣΣΔ (την οποία ο Πούτιν χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του αιώνα») τον ανάγκασαν να αναζητήσει μια νέα εθνική αφήγηση, η οποία βρέθηκε στον επιθετικό συντηρητισμό.

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2. Το Φιλοσοφικό «Μωσαϊκό» του Πούτιν:

Ο Eltchaninoff αποδεικνύει ότι ο Πούτιν δεν ακολουθεί τυφλά έναν μόνο στοχαστή, αλλά επιλέγει αποσπάσματα που εξυπηρετούν την εκάστοτε πολιτική του ανάγκη. Οι κυριότεροι σταθμοί της σκέψης του περιλαμβάνουν:

Τον Ιβάν Ιλίιν (Ivan Ilyin): Ο αγαπημένος φιλόσοφος του Πούτιν. Ένας εμμονικός αντικομμουνιστής, μοναρχικός και θρησκευτικός στοχαστής της ρωσικής διασποράς. Ο Ιλίιν πίστευε ότι η Ρωσία έχει μια μοναδική, σχεδόν θεϊκή «πνευματική αποστολή» και προειδοποιούσε ότι η Δύση θα προσπαθεί πάντα να τη διαμελίσει. Από αυτόν δανείζεται ο Πούτιν τη ρητορική περί «προστασίας της ρωσικής ψυχής».

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Τον Νικολάι Μπερντιάεφ (Nikolai Berdyaev): Αν και ο Μπερντιάεφ ήταν υπέρμαχος της χριστιανικής ελευθερίας, το Κρεμλίνο απομονώνει από το έργο του τις αναφορές στον «υγιή συντηρητισμό» ως το μόνο ανάχωμα απέναντι στο χάος και την ηθική κατάπτωση.

Τον Κονσταντίν Λεόντιεφ (Konstantin Leontiev): Ο «Ρώσος Νίτσε» του 19ου αιώνα, ο οποίος μισούσε τον δυτικό φιλελευθερισμό και την ομογενοποίηση. Υποστήριζε ότι οι πολιτισμοί επιβιώνουν μόνο μέσα από την «παγωμένη» πειθαρχία και την αυτοκρατορική ισχύ.

3. Ο Ρωσικός Συντηρητισμός ως Παγκόσμιο Όπλο

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Σύμφωνα με το βιβλίο – και την πραγματικότητα που υφιστάμεθα δυστυχώς- ο Πούτιν επιδιώκει να μετατρέψει τη Ρωσία σε ηγέτιδα δύναμη του παγκόσμιου συντηρητικού κινήματος.

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H Δύση παρουσιάζεται ως παρακμιακή, άθεη και υποδουλωμένη στην πολιτική ορθότητα.

Η Ρωσία αυτοανακηρύσσεται σε θεματοφύλακα των «χριστιανικών και παραδοσιακών αξιών», της παραδοσιακής οικογένειας και της ηθικής τάξης.

Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται για τη δημιουργία γεφυρών με ακροδεξιά, εθνικιστικά και συντηρητικά κινήματα μέσα στην ίδια την Ευρώπη και την Αμερική.

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4. Η Θεωρία του «Ευρασιατισμού»

Μια άλλη κρίσιμη πτυχή είναι ο Ευρασιατισμός (με αναφορές σε στοχαστές όπως ο Λεβ Γκουμιλιόφ). Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η Ρωσία δεν ανήκει πολιτισμικά στην Ευρώπη, αλλά αποτελεί μια ξεχωριστή, αυτόνομη «στερεωτική-ευρασιατική» αυτοκρατορία. Αυτό το ιδεολόγημα προσφέρει το «τέλειο» άλλοθι για τη γεωπολιτική στροφή της Μόσχας προς την Ασία και την προσπάθεια ενσωμάτωσης των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών σε μια δική της οικονομική και πολιτική σφαίρα.

5. Η «Λογική Μυθοπλασίας» και ο Πόλεμος στην Ουκρανία

Στην επικαιροποιημένη έκδοση του 2022, ο συγγραφέας εστιάζει στο πώς ο Πούτιν εγκλωβίστηκε σταδιακά μέσα στην ίδια του την προπαγάνδα. Η ρητορική για την «ιστορική ενότητα Ρώσων και Ουκρανών» και η «σταυροφορία» κατά της δυτικής επέκτασης δεν είναι απλά επιχειρήματα εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά έχουν γίνει η ακλόνητη πίστη του ίδιου του Ρώσου προέδρου. Η εισβολή στην Ουκρανία αναλύεται ως η τραγική κατάληξη ενός πνευματικού μονοπατιού που ξεκίνησε από την αναζήτηση της χαμένης υπερηφάνειας και κατέληξε σε έναν αιματηρό, μεσσιανικό ιμπεριαλισμό.

Ο Ιβάν Ιλίιν (1883–1954) είναι ο στοχαστής που έχει επηρεάσει βαθύτερα από κάθε άλλον την πολιτική θεολογία του Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος όχι μόνο τον αναφέρει συχνά στους επίσημους λόγους του, αλλά το 2005 μερίμνησε προσωπικά για τον επαναπατρισμό των λειψάνων του από την Ελβετία και τη μεταφορά του προσωπικού του αρχείου στη Μόσχα.

O Πούτιν δανείζεται από τον Ιλίιν τρεις βασικές ιδέες:

Το «Αμόλυντο» της Ρωσίας: Ο Ιλίιν έβλεπε τη Ρωσία ως ένα αιώνιο θύμα των δυτικών συνωμοσιών. Πίστευε ότι η χώρα κατέχει μια μοναδική πνευματική καθαρότητα, την οποία η «ορθολογική και υλιστική» Δύση επιχειρεί ανέκαθεν να μολύνει και να διαμελίσει.

Η ανάγκη για έναν «Κυβερνήτη-Οδηγό»: Ως πολέμιος της δυτικής δημοκρατίας, ο Ιλίιν υποστήριζε ότι η Ρωσία χρειάζεται έναν ισχυρό, αυταρχικό ηγέτη —έναν κρατικό «εκλεκτό»— ο οποίος θα είναι απόλυτα αφοσιωμένος στον λαό του, λειτουργώντας πέρα από το τυπικό δίκαιο.

Η ιστορική αναγκαιότητα της ισχύος: Ο Ιλίιν δικαιολογούσε τη χρήση βίας και τον πόλεμο αν αυτός γίνεται στο όνομα της προστασίας του «θείου σχεδίου» για τη Ρωσία. Αυτό το επιχείρημα προσφέρει στον Πούτιν το «τέλειο» φιλοσοφικό υπόβαθρο για να παρουσιάζει τις στρατιωτικές του επεμβάσεις ως πράξεις άμυνας και εκπλήρωσης ενός ανώτερου πεπρωμένου.

Στο βιβλίο αναδεικνύεται επίσης πώς το καθεστώς του Πούτιν μετέτρεψε τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία (υπό τον Πατριάρχη Κύριλλο) σε έναν άτυπο, αλλά πανίσχυρο, «υπουργείο ιδεολογίας».

Η σχέση αυτή περιγράφεται ως μια συμφωνία αμοιβαίου οφέλους:

Ιδεολογική Νομιμοποίηση: Η Εκκλησία παρέχει στον Πούτιν τα πνευματικά επιχειρήματα που χρειάζεται. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σύγκρουση με τη Δύση δεν παρουσιάζονται απλώς ως γεωπολιτικές διεκδικήσεις, αλλά ως ένας «ιερός πόλεμος» ενάντια στην ηθική παρακμή της Δύσης.

Ο «Ρωσικός Κόσμος» (Russkiy Mir): Πρόκειται για το θεολογικό-πολιτικό δόγμα που υποστηρίζει ότι όπου υπάρχει ρωσική γλώσσα, ρωσικός πολιτισμός και ορθόδοξη πίστη (συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας), εκεί εκτείνεται η πνευματική δικαιοδοσία της Μόσχας.

Κρατική Προστασία: Σε αντάλλαγμα, το Κρεμλίνο χρηματοδοτεί την Εκκλησία, προωθεί τη θρησκευτική συντηρητική ατζέντα στη νομοθεσία (π.χ. απαγόρευση ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων) και ενσωματώνει τη θρησκευτική κατήχηση στα σχολεία και στον στρατό.

Η Σοβιετική νοσταλγία και η ανασύνθεση της Ιστορίας:

Υπάρχει μια φαινομενική αντίφαση στη σκέψη του Πούτιν: Πώς μπορεί ένας ηγέτης που εμπνέεται από αντικομμουνιστές τσαρικούς φιλοσόφους (όπως ο Ιλίιν) να νοσταλγεί ταυτόχρονα τη Σοβιετική Ένωση;

Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο ο Πούτιν «φιλτράρει» την ιστορία:

Η ΕΣΣΔ ως Αυτοκρατορία, όχι ως Κομμουνισμός: Ο Πούτιν δεν νοσταλγεί τη μαρξιστική ιδεολογία ή την οικονομία των σοβιέτ. Νοσταλγεί το μέγεθος, την ισχύ και τον σεβασμό (ή τον φόβο) που ενέπνεε η Σοβιετική Ένωση ως παγκόσμια υπερδύναμη.

Ο Μύθος του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου»: Η νίκη κατά του ναζισμού το 1945 έχει μετατραπεί στο απόλυτο θεμέλιο της σύγχρονης ρωσικής ταυτότητας. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί αυτή την ιστορική μνήμη για να δημιουργήσει μια ευθεία γραμμή ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν: τότε η Ρωσία πολεμούσε τον φασισμό, άρα και σήμερα (στην Ουκρανία) πολεμά τον ίδιο εχθρό.

Ιστορικός Συγκρητισμός: Στο μυαλό του Πούτιν, η Τσαρική Αυτοκρατορία και η Σοβιετική Ένωση ήταν απλώς δύο διαφορετικές μορφές του ίδιου πράγματος: της Μεγάλης Ρωσίας. Κρατά από την καθεμία ό,τι εξυπηρετεί το αφήγημά του, τον μυστικισμό και την πίστη από τους Τσάρους, τη γεωπολιτική κυριαρχία και τη στρατιωτική ισχύ από τους Σοβιετικούς, «σβήνοντας» τις εσωτερικές τους συγκρούσεις.

Αν η ακτινογραφία του μυαλού του Πούτιν είναι πράγματι αυτή που περιγράψαμε, ένα ερώτημα πλανάται και αναζητά απάντηση: Πώς είναι δυνατόν το περιεχόμενο αυτής της ακτινογραφίας να είναι καλοδεχούμενο από Δυτικές πολιτικές οντότητες;

Μιχάλης Κονιόρδος, εκπαιδευτικός https://www.core-econ.org/ , επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστημίου Karazin