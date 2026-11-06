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Ο πόλεμος με το Ιράν έριξε τον Τραμπ.

Οι εφημερίδες στην Τεχεράνη παρουσιάζουν την ήττα των Ρεπουμπλικανών ως νίκη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

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Την περασμένη εβδομάδα οι Ιρανοί πάνω από στην Πλατεία της Επανάστασης κρέμασαν ένα πανό με ένα τεράστιο Ντόναλντ Τραμπ πίσω από τα κάγκελα, με το κεφάλι σκυμμένο σαν να ήταν καταδικασμένος που περιμένει την ετυμηγορία του και από κάτω τέσσερις λέξεις στα αγγλικά, ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να καταλάβει χωρίς μεταφραστές.

«Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ».

Στην Τεχεράνη, κανείς δεν δίνει πια προσοχή.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ισραηλινές και αμερικανικές βόμβες άρχισαν να πέφτουν στο Ιράν, οι εχθροί μιλούν την ίδια γλώσσα, μια γλώσσα εξόντωσης και ορκισμένης εκδίκησης.

Αλλά αυτή τη φορά, αυτή η πινακίδα φαίνεται να αναγγέλλει έναν άλλο θάνατο

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε πραγματικά στη γωνία, από τις αμερικανικές δημοσκοπήσεις που απέρριψαν το κόμμα του.

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Ενδιάμεσες εκλογές, τα αποτελέσματα.

Οι Δημοκρατικοί κατέλαβαν τη Βουλή και τη Γερουσία και στην Τεχεράνη, η ήττα των Ρεπουμπλικανών μετατράπηκε εν μία νυκτί σε νίκη για τους Αγιατολάχ.

Αμέσως μετά τα επίσημα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Η.Π.Α., οι ιρανικές εφημερίδες χαιρέτισαν το αποτέλεσμα ως μετάλλιο.

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Ο πόλεμος με το Ιράν έριξε τους Ρεπουμπλικάνους, ήταν ο τίτλος του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Το Tasnim, η φωνή του Πασνταράν, , το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έγραψε ότι η σύγκρουση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας για την ήττα.

Οι Tehran Times χλεύασαν την αμερικανική επιδρομή του Ιουνίου 2025 σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

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Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου που ηγείται της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας,έγραψε στο X.

«Από συνείδηση ​​ή από το κόστος ζωής, οι Αμερικανοί είπαν όχι στον πόλεμο και υποστηρίζουμε το μήνυμα», προειδοποιώντας την Ουάσινγκτον ότι αν αγνοήσει τον λαό της, θα ανακαλύψει ότι το ιρανικό όχι,φέρνει μαζί του έναν εφιάλτη.

Ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πήρε πιο ψυχρό τόνο, προειδοποιώντας όσους περίμεναν αλλαγή στην αμερικανική πολιτική.

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Κάνετε μεγάλο λάθος είπε στους Ιρανούς.

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Πίσω από την αγαλλίαση, υπάρχει και πολιτικός υπολογισμός.

Η ιστορία ενός Ντόναλντ Τραμπ που συντρίφτηκε από τον πόλεμο που ο ίδιος ήθελε, δίνει στο καθεστώς την αφήγηση που αναζητούσε εδώ και μήνες.

Μια πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις προειδοποιεί ότι ο ιδεολογικός πυρήνας της Επανάστασης εξακολουθεί να έχει βαρύνουσα σημασία στις αίθουσες της εξουσίας και ότι για πολλούς, η χειραψία με τον εχθρό παραμένει ταπείνωση.

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Δίπλα στους ιδεολόγους, ωστόσο, κάθονται γεράκια που δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την Επανάσταση και τον Μεγάλο Σατανά.

Αυτοί είναι, πάνω απ’ όλα, άνθρωποι κοντά στους Πασνταράν, οι οποίοι σε αυτούς τους μήνες αδιεξόδου έχουν πλουτίσει μέσω του εμπορίου πετρελαίου και των διοδίων του Ορμούζ και θα ήθελαν να διατηρήσουν αυτό το αδιέξοδο για λίγο ακόμα.

Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι άνεμοι αλλαγής από την Ουάσινγκτον φαίνονται μόλις να υπάρχουν.

Λίγοι πιστεύουν ότι ένα διαφορετικό Κογκρέσο, κυρίαρχο από τους Δημοκρατικούς, θα αλλάξει τη μοίρα του Ιράν.

Τις τελευταίες ημέρες, η κρατική τηλεόραση του Ιράν προβάλει ένα βίντεο το οποίο δείχνει για το πώς να επιβιώσει κανείς από μια πυρηνική επίθεση, προτρέποντας τους ανθρώπους να μην κοιτούν κεραυνούς, να μένουν μακριά από τα παράθυρα, να αναζητούν καταφύγιο στο υπόγειο, να πλένουν το δέρμα τους με ζεστό νερό και σαπούνι και να εξοικονομούν νερό και φαγητό για τουλάχιστον 24 ώρες.

Οι περισσότεροι Ιρανοί υποδέχτηκαν την ήττα του 47ου Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με αδιαφορία, οι υποστηρικτές του καθεστώτος, ωστόσο, επέστρεψαν στους δρόμους, μπροστά από την πρώην αμερικανική πρεσβεία.

Ίσως η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, να φέρει πραγματικά τις δύο χώρες πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και το ακούραστο ανακάτεμα των μεσολαβητών να αρχίσει να αποδίδει καρπούς.

Πρώτα το Χορμούζ, μετά οι κυρώσεις και μετά η πυρηνική ενέργεια.

Αλλά όλα αυτά θα εξακολουθούν να εξαρτώνται από τον ηττημένο των ενδιάμεσων εκλογών Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το μόνο προβλέψιμο πράγμα για τον 47ο Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ παραμένει η απρόβλεπτη φύση του.

Το παιχνίδι πόκερ ανάμεσα στον ηττημένο Ντόναλντ Τραμπ και στους Ιρανούς αναμένεται να είναι σκληρό και στο επόμενο διάστημα, ακόμα και αν απομένουν δύο χρόνια για το τέλος τη θητείας του, χωρίς να έχει πλέον τον έλεγχο του Κογκρέσου και της Βουλής των Αντιπροσώπων το οποίο ανήκει στους Δημοκρατικούς.