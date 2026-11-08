Το κόμμα Yashar του Αιζενκοτ που πήρε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης απέρριψε την έκκληση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, χαρακτηρίζοντας την τοποθέτησή του «υστερική ομιλία» και κατηγορώντας τον ότι υπονομεύει συστηματικά την ενότητα στην ισραηλινή κοινωνία. «Ο άνθρωπος που δίχασε, διέλυσε και πυροδότησε εντάσεις στην ισραηλινή κοινωνία, επικαλείται τη λέξη “ενότητα” μόνο όταν συνειδητοποιεί ότι οι μέρες του στην εξουσία είναι μετρημένες», ανέφερε το κόμμα σε ανάρτησή του στο X/Twitter το Σάββατο. «Έκρηξη» Νετανιάχου Ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε το Σάββατο, για πρώτη φορά μετά τις εκλογές, ρητή έκκληση για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας, δηλώνοντας: «Αυτή είναι η ώρα της ενότητας. Αυτή είναι η βούληση του λαού, αυτή είναι η επιταγή της στιγμής. Μια κυβέρνηση που βασίζεται σε υποστηρικτές της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να πολεμήσει την τρομοκρατία». Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ «δεν θα επιβίωνε» υπό μια κυβέρνηση που θα σχηματιζόταν από την αντιπολίτευση σε συνεργασία με «τους Ισλαμιστές», προσθέτοντας ότι μια τέτοια κυβέρνηση θα «κατέστρεφε το Ισραήλ εκ των έσω». Δήλωσε ότι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ετοιμάζονται να σχηματίσουν κυβέρνηση με τη στήριξη αραβικών κομμάτων, τα οποία κατηγόρησε ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ύπαρξη του Ισραήλ.

Το κόμμα του Αιζενκοτ απέρριψε την έκκληση Νετανιάχου για κυβέρνηση χωρίς τους Άραβες

Το κόμμα Yashar του Αιζενκοτ που πήρε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης απέρριψε την έκκληση του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, χαρακτηρίζοντας την τοποθέτησή του «υστερική ομιλία» και κατηγορώντας τον ότι υπονομεύει συστηματικά την ενότητα στην ισραηλινή κοινωνία.



«Ο άνθρωπος που δίχασε, διέλυσε και πυροδότησε εντάσεις στην ισραηλινή κοινωνία, επικαλείται τη λέξη "ενότητα" μόνο όταν συνειδητοποιεί ότι οι μέρες του στην εξουσία είναι μετρημένες», ανέφερε το κόμμα σε ανάρτησή του στο X/Twitter το Σάββατο.



«Έκρηξη» Νετανιάχου



Ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε το Σάββατο, για πρώτη φορά μετά τις εκλογές, ρητή έκκληση για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας, δηλώνοντας: «Αυτή είναι η ώρα της ενότητας. Αυτή είναι η βούληση του λαού, αυτή είναι η επιταγή της στιγμής. Μια κυβέρνηση που βασίζεται σε υποστηρικτές της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να πολεμήσει την τρομοκρατία».



Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ «δεν θα επιβίωνε» υπό μια κυβέρνηση που θα σχηματιζόταν από την αντιπολίτευση σε συνεργασία με «τους Ισλαμιστές», προσθέτοντας ότι μια τέτοια κυβέρνηση θα «κατέστρεφε το Ισραήλ εκ των έσω».



Δήλωσε ότι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ετοιμάζονται να σχηματίσουν κυβέρνηση με τη στήριξη αραβικών κομμάτων, τα οποία κατηγόρησε ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ύπαρξη του Ισραήλ.