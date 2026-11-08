Από το οκτάγωνο των μεικτών πολεμικών τεχνών στην καρδιά της αμερικανικής εξουσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει στον ισχυρό άνδρα της UFC, Ντάνα Γουάιτ, να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, προκαλώντας πολιτικές και επικοινωνιακές συζητήσεις. Στο σχέδιό του θέλει να εντάξει ακόμη και κορυφαίους μαχητές του UFC. Μια πρόταση που μοιάζει βγαλμένη από το οκτάγωνο της UFC και όχι από τους διαδρόμους του Λευκού Οίκου έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στις 7 Νοεμβρίου ότι προσφέρει στον Ντάνα Γουάιτ, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ultimate Fighting Championship (UFC), τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της αμερικανικής προεδρίας. Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Γουάιτ αποτελεί έναν από τους στενότερους προσωπικούς και πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ, ενώ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση του Ρεπουμπλικανού προέδρου με το κοινό των μεικτών πολεμικών τεχνών, αλλά και με νεότερους άνδρες ψηφοφόρους. «Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου όπως κανένας άλλος», έγραψε ο Τραμπ, καλώντας τον δημόσια να αποδεχθεί την πρόταση. Μάλιστα, τον περιέγραψε ως «μαχητή και πολεμιστή», δίνοντας εξαρχής το στίγμα της αντισυμβατικής επικοινωνιακής στρατηγικής που φαίνεται να οραματίζεται. Από το UFC στο προεδρικό επιτελείο Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στην πρόταση προς τον Γουάιτ. Ζήτησε να τον συνοδεύσουν ως βοηθοί έξι γνωστά ονόματα του UFC: οι Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, Ισλάμ Μαχατσέφ, Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ, Αμάντα Νούνιες και Κέιλα Χάρισον. Η αναφορά του προέδρου είχε και σαφή πολιτικό τόνο. «Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην τρελή Αριστερά», ανέφερε στην ανάρτησή του. Η εικόνα που επιχειρεί να δημιουργήσει είναι χαρακτηριστική της πολιτικής επικοινωνίας του Τραμπ: η μάχη μεταφέρεται από το οκτάγωνο στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τους πρωταγωνιστές του αθλητικού θεάματος να αποκτούν συμβολικό ρόλο στην προεδρική επικοινωνία. Ωστόσο, η πρόταση δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές έχουν αναλάβει οποιαδήποτε επίσημη θέση στην αμερικανική κυβέρνηση. Η σχέση που ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες Η σχέση Τραμπ και Γουάιτ έχει βαθιές επιχειρηματικές και προσωπικές ρίζες. Οι δύο άνδρες συνδέθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Τραμπ προσέφερε τις εγκαταστάσεις των καζίνο του στο Ατλάντικ Σίτι για τη διοργάνωση αγώνων UFC. Εκείνη την εποχή, οι μεικτές πολεμικές τέχνες αντιμετωπίζονταν με καχυποψία από μεγάλο μέρος του αμερικανικού αθλητικού κατεστημένου. Η UFC προσπαθούσε να ξεφύγει από την εικόνα ενός βίαιου, περιθωριακού θεάματος. Ο Τραμπ, αντίθετα, διέκρινε την εμπορική δυναμική του αθλήματος. Η προσωπική τους σχέση μετατράπηκε σταδιακά σε πολιτική συμμαχία. Το 2016 ο Γουάιτ εμφανίστηκε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, στηρίζοντας δημόσια την πρώτη προεδρική υποψηφιότητα του Τραμπ. Επανέλαβε τη στήριξή του το 2020 και το 2024, ενώ βρέθηκε στο πλευρό του κατά τη νικητήρια προεκλογική του εκδήλωση. Στην προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο Γουάιτ συνέβαλε επίσης στη σύνδεση του Τραμπ με τον κόσμο των δημοφιλών podcasts και των ψηφιακών μέσων, διευκολύνοντας, μεταξύ άλλων, την προσέγγισή του με τον Τζο Ρόγκαν. Η UFC ως πολιτικό εργαλείο Η σχέση αυτή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη προβολή τον Ιούνιο του 2026, όταν ο Λευκός Οίκος φιλοξένησε τη διοργάνωση UFC Freedom 250, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Το θέαμα ήταν πρωτοφανές: αθλητές της UFC αγωνίστηκαν στον χώρο της αμερικανικής προεδρίας, σε μια διοργάνωση που συνέδεσε το αθλητικό υπερθέαμα με τον πολιτικό συμβολισμό. Για τον Τραμπ, η UFC δεν είναι απλώς ένα δημοφιλές άθλημα. Είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας με ένα κοινό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική του στρατηγική: νεότερους άνδρες, φίλους των μαχητικών αθλημάτων και χρήστες ψηφιακών μέσων. Για τον Γουάιτ, από την άλλη πλευρά, η στενή σχέση με τον πρόεδρο προσφέρει στην UFC πρόσβαση σε ένα πρωτοφανές επίπεδο πολιτικής και θεσμικής προβολής. Θα αφήσει τελικά το οκτάγωνο; Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική εξέλιξη που περιπλέκει την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης, ο Γουάιτ αρνήθηκε την πρόταση. Παράλληλα, συνεργάτης του Τραμπ φέρεται να χαρακτήρισε την πρόταση περισσότερο χιουμοριστική παρά πραγματική προσπάθεια στελέχωσης της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Γουάιτ ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία του μπροστά στο αναλόγιο ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, συνοδεύοντάς την με τη φράση «On to the next chapter» («Στο επόμενο κεφάλαιο»), χωρίς να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται τη θέση. Η συγκυρία έχει τη δική της σημασία. Η θέση του εκπροσώπου Τύπου παραμένει σε αναταραχή, μετά την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ και την εξαιρετικά σύντομη θητεία της Κέιτι Ζαχαρία, η οποία διήρκεσε μόλις πέντε ημέρες. Το πολιτικό μήνυμα, πάντως, είναι σαφές: ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αντιμετωπίζει την πολιτική επικοινωνία ως ένα πεδίο θεάματος, σύγκρουσης και προσωπικής πίστης. Και ο Ντάνα Γουάιτ, ο άνθρωπος που μετέτρεψε την UFC σε μια παγκόσμια αθλητική βιομηχανία, αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους αυτού του κόσμου. Η μετάβαση από το οκτάγωνο στο πόντιουμ του Λευκού Οίκου μπορεί τελικά να μη γίνει. Η πολιτική συμμαχία, όμως, έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά ισχυρή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρατεύει τον Ντάνα Γουάιτ της UFC για τον Λευκό Οίκο – Οι μαχητές του οκταγώνου στην υπηρεσία του προέδρου

Από το οκτάγωνο των μεικτών πολεμικών τεχνών στην καρδιά της αμερικανικής εξουσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ προτείνει στον ισχυρό άνδρα της UFC, Ντάνα Γουάιτ, να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, προκαλώντας πολιτικές και επικοινωνιακές συζητήσεις. Στο σχέδιό του θέλει να εντάξει ακόμη και κορυφαίους μαχητές του UFC.



Μια πρόταση που μοιάζει βγαλμένη από το οκτάγωνο της UFC και όχι από τους διαδρόμους του Λευκού Οίκου έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε στις 7 Νοεμβρίου ότι προσφέρει στον Ντάνα Γουάιτ, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ultimate Fighting Championship (UFC), τη θέση του εκπροσώπου Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.



Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Γουάιτ αποτελεί έναν από τους στενότερους προσωπικούς και πολιτικούς συμμάχους του Τραμπ, ενώ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση του Ρεπουμπλικανού προέδρου με το κοινό των μεικτών πολεμικών τεχνών, αλλά και με νεότερους άνδρες ψηφοφόρους.



«Ο Ντάνα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου όπως κανένας άλλος», έγραψε ο Τραμπ, καλώντας τον δημόσια να αποδεχθεί την πρόταση. Μάλιστα, τον περιέγραψε ως «μαχητή και πολεμιστή», δίνοντας εξαρχής το στίγμα της αντισυμβατικής επικοινωνιακής στρατηγικής που φαίνεται να οραματίζεται.



Από το UFC στο προεδρικό επιτελείο



Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στην πρόταση προς τον Γουάιτ. Ζήτησε να τον συνοδεύσουν ως βοηθοί έξι γνωστά ονόματα του UFC: οι Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, Ισλάμ Μαχατσέφ, Τζάστιν Γκέιτζι, Ντάνιελ Κόρμιερ, Αμάντα Νούνιες και Κέιλα Χάρισον.



Η αναφορά του προέδρου είχε και σαφή πολιτικό τόνο. «Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην τρελή Αριστερά», ανέφερε στην ανάρτησή του.



Η εικόνα που επιχειρεί να δημιουργήσει είναι χαρακτηριστική της πολιτικής επικοινωνίας του Τραμπ: η μάχη μεταφέρεται από το οκτάγωνο στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τους πρωταγωνιστές του αθλητικού θεάματος να αποκτούν συμβολικό ρόλο στην προεδρική επικοινωνία.



Ωστόσο, η πρόταση δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές έχουν αναλάβει οποιαδήποτε επίσημη θέση στην αμερικανική κυβέρνηση.



Η σχέση που ξεκίνησε πριν από δύο δεκαετίες



Η σχέση Τραμπ και Γουάιτ έχει βαθιές επιχειρηματικές και προσωπικές ρίζες. Οι δύο άνδρες συνδέθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο Τραμπ προσέφερε τις εγκαταστάσεις των καζίνο του στο Ατλάντικ Σίτι για τη διοργάνωση αγώνων UFC.



Εκείνη την εποχή, οι μεικτές πολεμικές τέχνες αντιμετωπίζονταν με καχυποψία από μεγάλο μέρος του αμερικανικού αθλητικού κατεστημένου. Η UFC προσπαθούσε να ξεφύγει από την εικόνα ενός βίαιου, περιθωριακού θεάματος. Ο Τραμπ, αντίθετα, διέκρινε την εμπορική δυναμική του αθλήματος.



Η προσωπική τους σχέση μετατράπηκε σταδιακά σε πολιτική συμμαχία. Το 2016 ο Γουάιτ εμφανίστηκε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, στηρίζοντας δημόσια την πρώτη προεδρική υποψηφιότητα του Τραμπ. Επανέλαβε τη στήριξή του το 2020 και το 2024, ενώ βρέθηκε στο πλευρό του κατά τη νικητήρια προεκλογική του εκδήλωση.



Στην προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο Γουάιτ συνέβαλε επίσης στη σύνδεση του Τραμπ με τον κόσμο των δημοφιλών podcasts και των ψηφιακών μέσων, διευκολύνοντας, μεταξύ άλλων, την προσέγγισή του με τον Τζο Ρόγκαν.



Η UFC ως πολιτικό εργαλείο



Η σχέση αυτή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη προβολή τον Ιούνιο του 2026, όταν ο Λευκός Οίκος φιλοξένησε τη διοργάνωση UFC Freedom 250, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ.



Το θέαμα ήταν πρωτοφανές: αθλητές της UFC αγωνίστηκαν στον χώρο της αμερικανικής προεδρίας, σε μια διοργάνωση που συνέδεσε το αθλητικό υπερθέαμα με τον πολιτικό συμβολισμό.



Για τον Τραμπ, η UFC δεν είναι απλώς ένα δημοφιλές άθλημα. Είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας με ένα κοινό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτική του στρατηγική: νεότερους άνδρες, φίλους των μαχητικών αθλημάτων και χρήστες ψηφιακών μέσων.



Για τον Γουάιτ, από την άλλη πλευρά, η στενή σχέση με τον πρόεδρο προσφέρει στην UFC πρόσβαση σε ένα πρωτοφανές επίπεδο πολιτικής και θεσμικής προβολής.



Θα αφήσει τελικά το οκτάγωνο;



Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική εξέλιξη που περιπλέκει την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης, ο Γουάιτ αρνήθηκε την πρόταση. Παράλληλα, συνεργάτης του Τραμπ φέρεται να χαρακτήρισε την πρόταση περισσότερο χιουμοριστική παρά πραγματική προσπάθεια στελέχωσης της κυβέρνησης.



Ο ίδιος ο Γουάιτ ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία του μπροστά στο αναλόγιο ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, συνοδεύοντάς την με τη φράση «On to the next chapter» («Στο επόμενο κεφάλαιο»), χωρίς να επιβεβαιώσει ότι αποδέχεται τη θέση.



Η συγκυρία έχει τη δική της σημασία. Η θέση του εκπροσώπου Τύπου παραμένει σε αναταραχή, μετά την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ και την εξαιρετικά σύντομη θητεία της Κέιτι Ζαχαρία, η οποία διήρκεσε μόλις πέντε ημέρες.



Το πολιτικό μήνυμα, πάντως, είναι σαφές: ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αντιμετωπίζει την πολιτική επικοινωνία ως ένα πεδίο θεάματος, σύγκρουσης και προσωπικής πίστης. Και ο Ντάνα Γουάιτ, ο άνθρωπος που μετέτρεψε την UFC σε μια παγκόσμια αθλητική βιομηχανία, αποτελεί έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους αυτού του κόσμου.



Η μετάβαση από το οκτάγωνο στο πόντιουμ του Λευκού Οίκου μπορεί τελικά να μη γίνει. Η πολιτική συμμαχία, όμως, έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά ισχυρή.