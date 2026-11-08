Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κτίριο διοικητικών υπηρεσιών που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό Saudi Aramco στο Ριάντ υπέστη ζημιές από την πτώση συντριμμιών ύστερα από απόπειρα επίθεσης σήμερα, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters και του Γαλλικού Πρακτορείου έκαναν λόγο για σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους του Πύργου Aramco, που είναι ένα από τα πιο ψηλά κτίρια στην οικονομική συνοικία του Ριάντ (KAFD).

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό, σύμφωνα με το υπουργείο, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.

Ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός είχε ανακοινώσει νωρίτερα την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι προς το Ριάντ, λίγο αφότου οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις. Ανακοίνωσε επίσης την καταστροφή δύο πυραύλων cruise που εκτοξεύθηκαν προς το Ριάντ και το νότιο τμήμα της χώρας.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η Aramco δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο και δεν υπήρξε άμεσα δήλωση από τους Χούθι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters – AFP