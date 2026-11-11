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Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές της Αργεντινής για τον 74χρονο Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, ο οποίος διέφυγε ενώ ήταν σε κατ’οίκον περιορισμό.

Ο Μπερτουλάτσι ήταν να εκδοθεί πίσω στην Ιταλία, όπου θα τον μετέφερε η Ιντερπόλ. Ο 74χρονος είχε καταδικαστεί για την απαγωγή του Γενοβέζου πλοιοκτήτη Πιέτρο Κόστα και διέμενε σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο του Μπουένος Άιρες.

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Ο Μπερουλάτσι είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για έκδοσή του η οποία είχε απορριφθεί. Σε βάρος του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 27 ετών για την απαγωγή του Κόστα και συμμετοχή σε ένοπλη συμμορία.

Ήταν φυγάς από το 1980 και συνελήφθη στην Αργεντινή τον Αύγουστο του 2024, μετά από 44 χρόνια. Στην αρχή έλαβε καθεστώς πρόσφυγα από τις αρχές της Αργεντινής, που ανακλήθηκε αργότερα. Αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή τον Νοέμβριο του 2024 και το ανώτατο δικαστήριο της Αργεντινής ενέκρινη την έκδοσή του στην Ιταλία τον Ιούλιο του 2025. Είχε συλληφθεί και το 2002 από την αστυνομία του Μπουένος Άιρες μα αφέθηκε ελεύθερος λίγους μήνες μετά.

Una fuga degna di un film quella di Leonardo Bertulazzi. A 74 anni, l’ex terrorista delle Br, evaso ieri dagli arresti domiciliari nell’imminenza dell’estradizione in Italia, si è calato dal balcone della sua casa al quinto piano utilizzando un’imbracatura e dopo essersi riuscito a togliere il braccialetto elettronico che aveva alla caviglia. La polizia di Buenos Aires ha confermato le circostanze della fuga rocambolesca mentre in tutta l’Argentina è in corso una caccia all’uomo per catturare l’esponente storico della colonna genovese delle Br condannato in Italia a 27 anni di reclusione per il sequestro dell’armature genovese Pietro Costa. L’articolo di Alessandra Ziniti su Repubblica #rep — Repubblica (@repubblica) November 11, 2026