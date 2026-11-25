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Η κυβέρνηση Τραμπ εγκατέλειψε «αθόρυβα» τις προτάσεις για χρήση επιχειρηματικών «ντιλ» ως κινήτρων προς τη Ρωσία για να δώσει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας, αφού η Μόσχα έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για τα προτεινόμενα εγχειρήματα στους τομείς της ενέργειας και της αεροπορίας, μετέδωσαν οι Financial Times την Τετάρτη.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουΐτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είπαν σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι εταιρικές σχέσεις δεν αποτελούσαν πλέον κεντρικό πυλώνα της αμερικανικής προσέγγισης προς τη Ρωσία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πέντε αξιωματούχους που είχαν ενημερωθεί σχετικά.

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Κορυφαίοι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο Κούσνερ, είχαν συνομιλίες για να μπει Αμερικανός επενδυτής στους αγωγούς Nord Stream που παρείχαν αέριο στη Γερμανία πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είχε μεταδώσει το Reuters τον Οκτώβριο.

Ο Κούσνερ, που προσπαθούσε να κλείσει εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανία και βλέπει την επιχειρηματική δραστηριότητα ως κομβικής σημασίας για την αποκατάσταση της ειρήνης, έχει παρουσιάσει και μια σειρά ιδέες για μετά τον πόλεμο, όπως οι επενδύσεις από αμερικανικές εταιρείες σε ρωσικά πετρελαϊκά projects και projects παραγωγής τιτανίου. Σύμφωνα με τους FT.

Ρώσοι αξιωματούχοι αρχικά είχαν ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις των ΗΠΑ, μα έκτοτε η Ρωσία ψυχράνθηκε, καθώς επιμένει στην εγκατάλειψη εδαφών από την Ουκρανία και άλλες παραχωρήσεις που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτες.

«Κατέστη εμφανές πως οι Ρώσοι δεν είναι “στην αγορά” για κάτι τέτοιο» είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Με πληροφορίες από Reuters