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Ο Έζρα Φρεκ έγινε ο πρώτος Παραολυμπιονίκης που κερδίζει το αμερικανικό Dancing with the Stars- χάνοντας μάλιστα το προσθετικό του πόδι κατά τη διάρκεια του τελικού, σε έναν χορό που κάνει τον γύρο το διαδικτύου.

Ο 21χρονος από το Λος Άντζελες είναι ο νεότερος άνδρας που κερδίζει το Dancing With the Stars. Κατέκτησε την πρώτη θέση χορεύοντας με την παρτενέρ του, Ντανιέλα Κάραγκατς, στους ήχους του «Numb» των Linkin Park, σκοράροντας 30 στα 30 από τους κριτές. Κάποια στιγμή το προσθετικό του πόδι βγήκε από τη θέση του, μα η παρτενέρ του το σήκωσε και το ξαναβάλανε στη θέση του στη μέση του χορού. Σχολιαστές είπαν ότι δεν ήταν προγραμματισμένο, και οι δύο χορευτές το «έσωσαν» με εντυπωσιακό τρόπο- κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους κριτές.

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Απέναντί τους είχαν τους Άμπερ Γκλεν και Πάσα Πάσκοφ, Μάουρα Χίγκινς και Μαρκ Μπάλας, Τατιάνα Άλι και Για Ράβνικ, Κόνορ Γουντ και Ράιλι Άρνολντ.