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Στους 400.000 ανέρχονταν οι καλεσμένοι στον γάμο της κόρης του Ινδού βουλευτή Ανάντ Σινγκ, ενός αμφιλεγόμενου πολιτικού, που έγινε στην πολιτεία Μπιχάρ- τη φτωχότερη στην Ινδία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian ο γάμος έγινε την Τετάρτη. Η Σιβάνγκι Σινγκ παντρεύτηκε τον Ρισικές Κουμάρ, φοιτητή (ΜΒΑ) στο Georgia State University στις ΗΠΑ. Οι 400.000 καλεσμένοι προσκλήθηκαν σε 2,5 εκτάρια στα οικογενειακά κτήματα στο χωριό Ναντάβα. Το φαγητό είχαν ετοιμάσει 500 σεφ και μάγειρες, όπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο στενός συνεργάτης του βουλευτή, ενώ είχαν ετοιμαστεί και 6 ελικοδρόμια για VIP προσκεκλημένους από όλη την Ινδία.

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Ο γαμπρός έφτασε φορώντας γυαλιά ηλίου με ένα κονβόι 151 αυτοκινήτων. Ανάμεσα στα δώρα του ήταν ένα Land Rover Defender. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι με αυτοκίνητα εν όψει της τελετής, ενώ λουλούδια είχαν εισαχθεί από την Κίνα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων σχεδιαζόταν ιπποδρομία η οποία ακυρώθηκε λόγω μαζικής προσέλευσης.

Ο Σινγκ έχει εκλεγεί πέντε φορές και σε βάρος του εκκρεμούν 28 ποινικές υποθέσεις, μεταξύ άλλων για φόνο, απόπειρα φόνου, εκβιασμό και απαγωγή.

Στην Ινδία έχει αρχίσει η περίοδος των γάμων: Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να γίνουν 5,2 εκατομμύρια γάμοι σε όλη τη χώρα.

Anant Singh daughter wedding traffic #AnantSingh https://t.co/vyZnyoNTRz — GemsOfGenZ (@gems_of_genz) November 26, 2026

#Anant Singh Daughter Wedding: खुली कार में गमछा लहराते निकले अनंत सिंह, दिखा ‘छोटे सरकार’ का शाही अंदाज #Bihar #AnantSingh #AnantSinghNews #AnantSinghDaughterWedding https://t.co/QKl1Fc0FsC — Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) November 25, 2026

NEW | Traffic police, paid from taxpayers’ money, seen distributing plates at MLA Anant Singh’s daughter’s reported ₹80-crore wedding. When public servants are deployed for a private celebration, is it hospitality—or misuse of state machinery? Lakhs attended, roads choked for kilometres. Should taxpayers fund VIP weddings? Comment YES or NO. https://t.co/Ntx08rpCeJ — Aditya Kumar Trivedi (@adityasvlogs) November 26, 2026

₹80 CRORE WEDDING. 150 DISHES. LAKHS OF GUESTS. 🍽️💰 But the food distribution looks like a ration shop during a lockdown! 😂 At MLA Anant Singh’s daughter’s grand wedding in Bihar, guests apparently had to fight for their share of the feast. Budget ₹80 crore, but crowd management? Apparently priceless! 🤣 #Bihar #AnantSingh #ViralVideo https://t.co/tDiKn4bBR0 — Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindustan) November 26, 2026