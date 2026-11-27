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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενέκρινε και επίσημα το Σύμφωνο της Μέκκας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, ανέφερε η επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, ολοκληρώνοντας την επικύρωση από πλευράς της Τουρκίας μετά την επικύρωση από την εθνοσυνέλευση νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Οι τρεις χώρες είχαν υπογράψει κοινό αμυντικό σύμφωνο στη Μέκκα τον Αύγουστo εν μέσω ανησυχίας για τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Συνάντησή τους είχε προγραμματιστεί στο Ισλαμαμπάντ.

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Η τουρκική εθνοσυνέλευση επικύρωσε τη συμφωνία στις 5 Νοεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικής υποστήριξης από την Τουρκία στο Ιράν εν μέσω των επιθέσεων από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι της Υεμένης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, επίθεση κατά της μίας χώρας αποτελεί επίθεση εναντίον όλων.

Με πληροφορίες από Reuters