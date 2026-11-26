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Στο πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισραήλ εστιάζει έκθεση από το Bulletin of the Atomic Scientists, προβαίνοντας σε εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών, τα χαρακτηριστικά τους και τα όπλα που μπορούν να τις φέρουν.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, εκτιμάται πως το Ισραήλ- που δεν έχει παραδεχτεί ποτέ επίσημα ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα- έχει ένα απόθεμα περίπου 90 πυρηνικών κεφαλών, ενώ δορυφορικές εικόνες δείχνουν σημαντική κατασκευαστική δραστηριότητα σε μια σειρά από στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις- ενώ αεροσκάφη και υποβρύχια αναβαθμίζονται.

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Όπως τονίζεται στην έκθεση, οι εκτιμήσεις βασίζονται σε υπολογισμούς σχετικά με τα αποθέματα πλουτωνίου οπλικού επιπέδου, τα μέσα που διαθέτει το Ισραήλ για την εξαπόλυση πυρηνικών όπλων και αποχαρακτηρισμένα έγγραφα ή υλικό που έχει διαρρεύσει.

Το μέγεθος του οπλοστασίου- Πόσο εξελιγμένο μπορεί να είναι

Μέσα στις τελευταίες δεκαετίες δημοσιεύματα σε ΜΜΕ, think tanks, συγγραφείς και αναλυτές έχουν προβεί σε ένα μεγάλο εύρος από εκτιμήσεις για το ισραηλινό πυρηνικό οπλοστάσιο- από 75 κεφαλές μέχρι 400. Όσον αφορά στα μέσα εκτόξευσης πυρηνικών κεφαλών, έχει αναφερθεί ότι περιλαμβάνουν αεροπλάνα, βαλλιστικούς πυραύλους, τακτικά όπλα (όπως βλήματα πυροβολικού, νάρκες ή πυραύλους cruise). Στην έκθεση αναφέρεται πως «θεωρούμε ότι πολλές από αυτές τις φήμες είναι ανακριβείς και υπερβολικές…η πιο λογική εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι για κάτω από 100 κεφαλές, πιθανώς 90 κεφαλές για χρήση από αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους εκτοξευόμενους από την ξηρά και πιθανώς πυραύλους cruise εκτοξευόμενους από τη θάλασσα».

Όσον αφορά στο πόσο εξελιγμένα είναι αυτά τα όπλα, τονίζεται ότι η αξιολόγησή του αποτελεί πρόκληση: «Υποθετικά, είναι δυνατόν το Ισραήλ να έχει αναπτύξει ένα θερμοπυρηνικό όπλο δύο σταδίων. Ωστόσο μια πιο προσεκτική ανάλυση με βάση την παραγωγή πλουτωνίου του Ισραήλ, το ιστορικό δοκιμών, τις ικανότητες σχεδιασμού, τη δομή δυνάμεων και τη στρατηγική απασχόλησης υποδεικνύει ότι το οπλοστάσιό του πιθανότατα αποτελείται από μονού σταδίου, ενισχυμένης σχάσης κεφαλές».

Οι περισσότερες εκτιμήσεις για τον αριθμό των κεφαλών φαίνονται να προκύπτουν από μια εκτίμηση του αριθμού που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με βάση την ποσότητα πλουτωνίου που θεωρείται ότι έχει παραχθεί στον πυρηνικό σταθμό στη Ντιμόνα. Τεχνική εκτίμηση του 1986 έκανε λόγο για πλουτώνιο που αρκούσε για 100-200 πυρηνικές κεφαλές- κάτι που οδήγησε σε «καθιέρωση» της εκτίμησης στον δημόσιο διάλογο περί 100-200 κεφαλών (πάντα σύμφωνα με την έκθεση). Ωστόσο και πάλι υπάρχει αβεβαιότητα για τον αντιδραστήρα- και άλλα στοιχεία από τα επόμενα χρόνια έδειξαν πως το απόθεμα ίσως ήταν μεγαλύτερο, επιτρέποντας από 160 ως 250 πυρηνικά όπλα. Άλλη έρευνα (RAND Corporation) το 1998 έκανε λόγο για 70 όπλα και έκθεση της DIA του 1999 που διέρρευσε το 2004 υποδείκνυε 60-80 με δυνατότητα για 65-85 ως το 2020.

Αεροσκάφη και υποβρύχια

Ως προς τα αεροσκάφη ικανά να εξαπολύουν πυρηνικά όπλα, μεταξύ αυτών είναι το F-16, που αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας (το Ισραήλ έχει πάνω από 200). Επίσης, διαθέτει F-15E Strike Eagle, που στην αμερικανική πολεμική αεροπορία έχουν και πυρηνικό ρόλο. Στη λίστα περιλαμβάνεται και το F-35I Adir (η ισραηλινή έκδοση του F-35).

Οι αεροπορικές βάσεις που αρμοδιότητα πυρηνικών πληγμάτων θεωρείται πως είναι η Τελ Νοφ (όπου εδρεύουν τα F-15) στο κεντρικό Ισραήλ και η Χατζερίμ, στην έρημο Νεγκέβ.

Πύραυλοι εκτοξευόμενοι από την ξηρά και τη θάλασσα

Το Ισραήλ θεωρείται πως διαθέτει 25-50 κινητούς εκτοξευτές πυραύλων Jericho, για μέχρι και 50 βαλλιστικούς πυραύλους. Επίσης εκτιμάται ότι υπάρχουν και σιλό. Γενικότερα, η εκτίμηση για τον αριθμό των πυραύλων Jericho του Ισραήλ κινείται μεταξύ 25 και 100.

Όσον αφορά στα όπλα στη θάλασσα, το Ισραήλ διαθέτει έξι γερμανικής προέλευσης υποβρύχια Dolphin με δυνατότητα εξαπόλυσης πυρηνικών όπλων.