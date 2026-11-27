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Σπάνιες υποθαλάσσιες λίμνες με άλμη στον Κόλπο της Άκαμπα, στην Ερυθρά Θάλασσα, εντόπισαν επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι (UM): Οι λίμνες αυτές θεωρείται πως κρύβουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που σχηματίστηκαν οι ωκεανοί της Γης πριν εκατομμύρια χρόνια, αλλά και στοιχεία για το ενδεχόμενο ύπαρξης ζωής σε άλλους πλανήτες.

Η ομάδα του καθηγητή Σαμ Πέρκις, σε συνεργασία με την OceanX, έκανε τη συγκεκριμένη ανακάλυψη σε βάθος άνω των 1.770 μέτρων χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριζόμενο του OceanXplorer, σκάφους της OceanX.

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«Μέχρι να καταλάβουμε τα όρια της ζωής στη Γη, θα είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε αν άλλοι πλανήτες μπορούν να φιλοξενήσουν ζωντανά πλάσματα» είπε ο Πέρκις. «Η ανακάλυψη μιας πλούσιας κοινότητας μικροβίων που επιβιώνουν σε ακραία περιβάλλοντα μπορεί να βοηθήσει στην ιχνηλάτηση των ορίων της ζωής στη Γη και μπορεί να εφαρμοστεί στις έρευνες για ζωή αλλού στο Ηλιακό Σύστημα και παραπέρα» πρόσθεσε.

Οι λίμνες άλμης είναι μεταξύ των πιο ακραίων περιβαλλόντων της Γης, ωστόσο παρά την υψηλή τους αλμυρότητα, την «εξωτική» χημεία τους και την πλήρη έλλειψη οξυγόνου, σφύζουν από ζωή. Αξίζει να σημειωθεί πως στο παρελθόν μόρια με πιθανές αντικαρκινικές ιδιότητες είχαν εντοπιστεί σε μικρόβια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η συγκεκριμένη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται τέτοιες λίμνες στον Κόλπο της Άκαμπα. «Ήμασταν πολύ τυχεροί» είπε ο Πέρκις. «Η ανακάλυψη έλαβε χώρα στα τελευταία πέντε λεπτά της δεκάωρης κατάδυσης του σκάφους που μπορέσαμε να αφιερώσουμε σε αυτό το εγχείρημα».

Οι λίμνες αυτές βρίσκονται κοντά στην ακτή και είναι εξαιρετικά υψηλής αλμυρότητας και μηδενικού οξυγόνου- και επίσης διατηρούν πληροφορίες για τσουνάμι, πλημμύρες και σεισμούς στην περιοχή χιλιάδες χρόνια πριν. Νωρίτερα φέτος ο Πέρκις και η ομάδα του ανακάλυψαν στοιχεία μιας υποβρύχιας κατολίσθησης πριν από 500 χρόνια που πιθανότατα οδήγησε σε τσουνάμι στην περιοχή, επηρεάζοντας περιοχές της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας.