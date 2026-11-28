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Η Ρωσία ανακοίνωσε πως στη διάρκεια της περασμένης νύκτας κατέρριψε 1.246 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην επικράτειά της, μεταξύ άλλων και στην περιφέρεια της Μόσχας.

«Στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 1.246 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

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Σύμφωνα με το υπουργείο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν πάνω από τις περιφέρειες του Μπριάνσκ, του Μπέλγκοροντ, του Κουρσκ, του Ορέλ, του Σμολένσκ, του Βορονέζ, της Καλούγκα, της Τούλα, του Ροστόφ, του Βόλγκογκραντ, του Σαράτοφ και της Σαμάρα, το έδαφος του Κρασνοντάρ και την περιφέρεια της Μόσχας, καθώς και τη δημοκρατία του Μπασκορτοστάν και την Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο στη Μαύρη Θάλασσα που η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι 462 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν την περασμένη νύκτα προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

«Ανάμεσα στις 23:00 της 27ης Νοεμβρίου και τις 07:00 της 28ης Νοεμβρίου, 462 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις αντιαεροπορικές δυνάμεις του υπουργείου Άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμα σε μεγάλη απόσταση», έγραψε ο Σομπιάνιν στο Telegram.

«Συνολικά καταστράφηκαν 123 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», πρόσθεσε χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις και χωρίς να αναφέρει αν υπάρχουν θύματα ή ζημιές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπριάνσκ ανακοίνωσε πως ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτέθηκε σε λεωφορείο στο χωριό Κλίμοβο, τραυματίζοντας εννέα ανθρώπους.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Σαμάρα δήλωσε ότι η Ουκρανία έκανε στη διάρκεια της νύκτας άλλη μια απόπειρα να επιτεθεί σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν νεκροί ούτε τραυματίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters