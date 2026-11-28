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Την ενοχλημένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ προκάλεσε διαφημιστική ανάρτηση του Netflix με ερωτική σκηνή μεταξύ γυναικών στο «The Hunting Wives».

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Η αρχική ανάρτηση συνοδευόταν από το σχόλιο «το πιάτο αυτή την Ημέρα των Ευχαριστιών». Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ σχολίασε «τι πρόβλημα έχετε; Ημέρα των Ευχαριστών είναι».

@netflix What is wrong with you??? It’s Thanksgiving. November 26, 2026

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα εμφανίζονται οι χαρακτήρες Σόφι (Μπρίτανι Σνόου) και Μάργκο (Μάλιν Άκερμαν) σε μια παθιασμένη σκηνή. Η ανάρτηση έγινε με αφορμή την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν.

Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο της Μέι Κομπ, που πραγματεύεται τη μετακόμιση της Σόφι από τη Βοστώνη στο Τέξας, όπου μπαίνει στον κύκλο της Μάργκο, μιας socialite, και των πλούσιων φίλων της.