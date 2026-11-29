Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περισσότεροι από 38,6 εκατομμύρια εκλογείς προσέρχονται στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου 2026 για την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης στην Ισπανία.

Η εκλογική αναμέτρηση κρίνει τη σύνθεση της Βουλής των 350 εδρών, όπου απαιτούνται 176 έδρες για την επίτευξη απόλυτης πλειοψηφίας.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίζει προκλήσεις σχετικά με τη στεγαστική κρίση και τη μετανάστευση, ενώ η αντιπολίτευση αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών.

Η πιθανή συμμετοχή του κόμματος Vox σε κυβέρνηση συνεργασίας με το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν αντικρουόμενα στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά των κομμάτων, καθιστώντας τον ρόλο των μικρότερων και περιφερειακών κομμάτων καθοριστικό για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

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Η αναμέτρηση της 29ης Νοεμβρίου 2026, που ξεκινά όταν ανοίξουν οι κάλπες στις 10 ώρα Ελλάδος, αφορά περισσότερους από 38,6 εκατομμύρια εκλογείς. Το ωράριο της ψηφοφορίας στην Ισπανία είναι από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, δηλαδή από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας στην ηπειρωτική χώρα. Στις Κανάριες Νήσους υπάρχει διαφορά μίας επιπλέον ώρας.

Η Βουλή αριθμεί 350 έδρες και το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας είναι οι 176. Η πρωτιά σε ψήφους δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ανάληψη της διακυβέρνησης: καθοριστική είναι η δυνατότητα συγκρότησης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

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Το πολιτικό στοίχημα του Σάντσεθ

Ο Πέδρο Σάντσεθ, πρωθυπουργός από το 2018, βρίσκεται αντιμέτωπος με τις πολιτικές συνέπειες της στεγαστικής κρίσης και της αντιπαράθεσης για τη μετανάστευση. Η αύξηση των ενοικίων και η δυσκολία των νέων να αποκτήσουν κατοικία αποτελούν βασικά ζητήματα της δημόσιας συζήτησης.

Η κυβέρνηση προβάλλει τις επιδόσεις της οικονομίας και τη συμβολή της μετανάστευσης στην αγορά εργασίας. Η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στην αποτελεσματικότητα της στεγαστικής πολιτικής και ζητεί αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα.

51 χρόνια μετά τον θάνατο του Φράνκο

Ο Φρανθίσκο Φράνκο πέθανε στις 20 Νοεμβρίου 1975. Έχουν συμπληρωθεί 51 χρόνια από τον θάνατό του. Οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν το 1977, πριν από 49 χρόνια, ενώ το δημοκρατικό Σύνταγμα εγκρίθηκε το 1978, πριν από 48 χρόνια.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή του Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ σε κυβέρνηση υπό το Λαϊκό Κόμμα του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο θα αποτελούσε ιστορική εξέλιξη για τη σύγχρονη ισπανική δημοκρατία. Το Vox έχει ήδη συμμετάσχει σε περιφερειακές κυβερνήσεις. Η συμμετοχή του στην κεντρική κυβέρνηση είναι διαφορετικό ζήτημα.

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Οι δημοσκοπήσεις

Η τελευταία δημοσκόπηση της 40dB για την El País και το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER έδινε στους Σοσιαλιστές 30,9% και στο Λαϊκό Κόμμα 31,8%.

Ωστόσο, το κρατικό ινστιτούτο δημοσκοπήσεων CIS, στις 23 Νοεμβρίου, κατέγραφε μια σημαντικά διαφορετική εικόνα: PSOE 34,4%, PP 24,7% και Vox 15,6%.

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Η δημοσίευση νέων δημοσκοπήσεων απαγορεύτηκε από τις 24 Νοεμβρίου.

Η μετατροπή των ποσοστών σε έδρες εξαρτάται από την κατανομή των ψήφων στις εκλογικές περιφέρειες. Η δυνατότητα συνεργασίας των κομμάτων είναι καθοριστική.

Τι γράφουν σήμερα τα ισπανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης

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El País: Με τίτλο «Η Ισπανία κρίνει τις σημαντικότερες εκλογές εδώ και δεκαετίες», η μεγάλη ισπανική εφημερίδα υπογραμμίζει την ιστορικότητα της αναμέτρησης και εκτιμά ότι η συμμετοχή θα μπορούσε να προσεγγίσει ακόμη και το 80%.

RTVE: Η δημόσια ισπανική ραδιοτηλεόραση επικεντρώνεται στην εκλογική διαδικασία, στην κινητοποίηση εκατομμυρίων ψηφοφόρων και στη διαμόρφωση των κοινοβουλευτικών συσχετισμών.

elDiario.es: Στο δημοσίευμά του, που επικαιροποιήθηκε σήμερα στις 5.30 το πρωί, αναλύει τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων και τα πιθανά σενάρια κυβερνητικών συνεργασιών.

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Reuters: Το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο προβάλλει την προοπτική εισόδου της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Συνδέει τις ισπανικές εκλογές με την ευρύτερη άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη.

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Internazionale (Ιταλία): Το ιταλικό μέσο αναδημοσιεύει σήμερα την ανταπόκριση του Reuters, δίνοντας έμφαση στην ιστορική διάσταση μιας ενδεχόμενης κυβερνητικής συμμετοχής του Vox.

El Mundo, La Vanguardia και La Razón: Στις τελευταίες προεκλογικές δημοσκοπήσεις τους κατέγραφαν την υποχώρηση της διαφοράς μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων.

Το κρίσιμο ερώτημα

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Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ποιο κόμμα θα αναδειχθεί πρώτο, αλλά και ποια κοινοβουλευτική συμμαχία θα μπορέσει να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Η στάση των μικρότερων και περιφερειακών κομμάτων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό:

Η ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών που αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής ενός ακόμη κόμματος της ριζοσπαστικής δεξιάς σε εθνική κυβέρνηση κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιθανές συνέπειες στις συζητήσεις για τη μετανάστευση και την ευρωπαϊκή πολιτική.