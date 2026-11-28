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Γράφει ο Πάνος Κολιοπάνος

Την Κυριακή (28.11) διεξάγονται στην Ισπανία βουλευτικές εκλογές. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προβλέπουν ήττα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού κόμματος και μεγάλη άνοδο του Vox, του ακροδεξιού κόμματος, το οποίο υμνεί τον δικτάτορα Φράνκο. Αν δικαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, τότε θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το κεντροδεξιό Λαϊκό κόμμα θα σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με το Vox. Θα είναι η πρώτη φορά, μετά την πτώση της δικτατορίας, που οι φρανκιστές θα μετέχουν σε κυβέρνηση της Ισπανικής Δημοκρατίας. Εκτός αν ο νυν πρωθυπουργός Σάντσες κερδίσει τις εκλογές, κάτι που μέχρι στιγμής μοιάζει σχεδόν αδύνατο, κατηγορούμενος για εκτεταμένη διαφθορά.

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Με μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση όπου ένα κεντροδεξιό κόμμα συμμαχεί με ένα νεοφασιστικό μόρφωμα, ανοίγει ο δρόμος για σαρωτικές εξελίξεις σε όλη την ήπειρο. Η Μαρίν Λεπέν θα είναι, την άνοιξη, η νέα Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Στην Γερμανία το ακροδεξιό κόμμα AfD θα διεκδικήσει την εξουσία. Ακόμη και με συνεταίρους κάποιους Χριστιανοδημοκράτες. Στην Ιταλία η Μελόνι θα αναγκασθεί να συμμαχήσει με τον επίσης ακροδεξιό Ρομπέρτο Βαννάτσι, αρχηγό του Futuro Nationale. Στην Βρετανία – με τους αποτυχημένους Εργατικούς και Τόρυς – μεγαλώνουν οι φιλοδοξίες του ακροδεξιού Φάρατζ. Και όλοι τους θεωρούν το ιερατείο των Βρυξελλών διεφθαρμένο και απαιτούν μεγαλύτερη εξουσία στις εθνικές κυβερνήσεις. Και ταυτόχρονα ζητούν καλύτερες σχέσεις με τη Ρωσία και διακοπή της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στον Ζελένσκι.

Αυτό το επερχόμενο ευρωπαϊκό «τσουνάμι» θα δικαιώσει την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην σημερινή Ευρώπη, τους ηγέτες της οποίας θεωρεί (και δικαίως) αδύναμους και πολιτικά ηλίθιους. Άλλωστε εξαιρέθηκαν από την σύνοδο της Σεντζέν χωρίς να αρθρώσουν λέξη. Ως αχρείαστοι…