Τα οικονομικά επιτεύγματα της Ισπανίας δεν οφέλησαν τελικά την τσέπη των πολιτών και αυτό μπορεί να κοστίσει στον Σάντσεθ την νίκη στις εκλογές

Εκλογές στην Ισπανία: Σάλος με AI βίντεο που δείχνει τον Σάντσεθ με φανέλα του Μαρόκου

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο εκλογικός αναλυτής Απόστολος Πιστόλας εκτιμά ότι στην Ισπανία το πιθανότερο σενάριο είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος και του VOX.

Η άνοδος των δεξιών δυνάμεων αποδίδεται σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και η κρίση της αγοραστικής δύναμης, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εμφανίζεται αποδυναμωμένος παρά τις προσπάθειές του.

Στη Γαλλία, οι επερχόμενες εκλογές χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία της Μαρίν Λεπέν, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει δυσκολίες μόνο αν περάσει στον δεύτερο γύρο ένας κεντρώος αντίπαλος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά αποδοχής, ενώ η ευρωπαϊκή αριστερά χάνει την υποστήριξη της εργατικής τάξης, η οποία στρέφεται πλέον προς τα συντηρητικά και αντισυστημικά κόμματα.

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Για τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ισπανία την ερχόμενη Κυριακή και τη Γαλλία τον Απρίλιο του 2027 μίλησε στη HuffPost Greece, ο Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς και δημιουργός της της πλατφόρμας εκλογικών προβλέψεων Majorline.eu, αναλύοντας την άνοδο των δεξιών και ακόμη δεξιότερων πολιτικών δυνάμεων στις δύο χώρες, τα θέματα που απασχολούν τους Ισπανούς και Γάλλους ψηφοφόρους, αλλά και πώς θα επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα τα μεγάλα θέματα της ακρίβειας και του μεταναστευτικού.

Οι Ισπανοί ψηφοφόροι προσέρχονται σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές την Κυριακή 29 Νοεμβρίου σε μία εκλογική αναμέτρηση, όπου ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ φαίνεται ότι απειλείται από τις δεξιές δυνάμεις του VOX και του Λαϊκού Κόμματος (PP). Την ίδια ώρα, αν και οι γαλλικές εκλογές είναι ακόμη μακριά, όλα δείχνουν ότι η μάχη θα κριθεί ανάμεσα στη Μαρίν Λεπέν και τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

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Στεγαστικό, μεταναστευτικό και πόλωση στον δρόμο προς τις κάλπες στην Ισπανία

Η πλειονότητα των δημοσκοπήσεων προβλέπει ότι το VOX και το Λαϊκό Κόμμα (PP) ενδέχεται να εξασφαλίσουν ισχυρή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Βλέπετε υψηλή αυτή την πιθανότητα;

«Μελετώντας τις δημοσκοπήσεις και τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε, βλέπουμε ότι το πιο πιθανό σενάριο, με πιθανότητα πάνω από 90%, είναι να έχουμε μία συγκυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος με το VOX, περνώντας τις 176 έδρες που είναι η γραμμή της αυτοδυναμίας. Το VOX έχει φτάσει πάνω από τις 60 έδρες, οπότε μπορεί να συγκυβερνήσει με το Λαϊκό Κόμμα. Θα είναι έκπληξη να μην φτάσουν και οι δύο τους τις 176 έδρες.

Υπάρχει όμως περίπτωση να είναι πρώτο το κόμμα του Σάντσεθ, καθώς μία στις πέντε προσομοιώσεις το δίνουν πρώτο

Επειδή όμως έχει αποδυναμωθεί η αριστερά, δεν μπορεί να φτάσει τις 176 έδρες. Μόνο ένα 5% μας δίνει κυβέρνηση Σάντσεθ με τους αριστερούς και κάποια τοπικά κόμματα στην Καταλονία και στη Χώρα των Βάσκων. Ωστόσο, πρέπει να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή, γιατί ο Σάντσεθ έχει αποδειχθεί επτάψυχος».

Spain votes on Sunday. Our final forecast: PP + Vox win a majority (176+) in more than 9 of 10 of our 10,000 simulations. Middle of the simulations: PP 128, PSOE 115, Vox 64. PSOE comes first in about 1 in 5. https://t.co/vrtY7TWfRn — MAJORLINE (@majorline_eu) November 23, 2026

Η αριστερά τι προβλήματα αντιμετωπίζει στην Ισπανία;

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«Ο Σάντσεθ έχει μαζέψει τις αριστερές ψήφους στο κόμμα του, κάνοντας μετατόπιση προς τα αριστερά σε ένα σημαντικό αριθμό κρίσιμων ζητημάτων, ενώ προκύπτουν και εσωτερικά ρήγματα».

Όταν διαμορφώνονται σχηματισμοί και μετά διαλύονται, είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να πάει προς τον Σάντσεθ, ο οποίος κρατιέται σε ποσοστά πάνω από το 25%, ενδεχομένως και κοντά στο 30%

Ποια είναι τα θέματα που θα μπορούσαν να ευνοήσουν το Λαϊκό Κόμμα και το VOX;

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«Τα θέματα που ευνοούν το VOX μπορεί να μην ευνοούν τόσο πολύ το Λαϊκό Κόμμα, γιατί το VOX παίρνει ψηφοφόρους και από αυτό. Στο θέμα της Θέουτα και του μεταναστευτικού, το VOX παίρνει ψήφους από άλλα κόμματα, αλλά και από το Λαϊκό Κόμμα. Γι’ αυτό το Λαϊκό Κόμμα έχει κρατηθεί κοντά στο 30%, επειδή το VOX έχει ανέβει κοντά στο 18-19%.

Όσον αφορά τον Σάντσεθ, έκανε τις εκλογές πανέξυπνα, όπως την προηγούμενη φορά, ανεβάζοντας ένα δικό του θέμα στην ατζέντα, το στεγαστικό

«Ωστόσο, δεν του βγήκε όσο καλά ήθελε, λόγω της σύγκρουσης των τρένων στην Ούρδα. Βέβαια να πούμε ότι έχει ανέβει δημοσκοπικά σε σχέση με δύο μήνες πριν».

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Αυτή η άνοδος σε τι οφείλεται;

«Είναι εξαιρετικός στην καμπάνια, προωθώντας το στεγαστικό, το οποίο διαχειρίστηκε σωστά επικοινωνιακά ώστε να παρουσιάζει ότι νοιάζεται για τον κόσμο. Αν πήγαινε με το μεταναστευτικό, θα έπεφτε πολύ εκλογικά. Γι’ αυτό προκήρυξε πρόωρες εκλογές, όπως και την προηγούμενη φορά που του βγήκε,έστω και οριακά. Ο Φεϊχό του Λαϊκού Κόμματος δεν είναι πολύ ικανός στην πολιτική καμπάνια, σε αντίθεση με τον Αμπασκάλ του VOX. Έτσι, οδηγούμαστε στο πιθανότερο σενάριο μιας συγκυβέρνησης Λαϊκού Κόμματος και VOX».

Ο Φεϊχό και ο Αμπασκάλ θα κατορθώσουν να συνεργαστούν όσο υποστηρίζουν;

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«Αυτό είναι δικό τους θέμα. Μέχρι στιγμής κατάφεραν να συνεννοηθούν ώστε ο ένας να μην κατέβει σε κάποιες περιφέρειες και ο άλλος σε κάποιες άλλες, προσπαθώντας να μεγιστοποιήσουν έτσι τις έδρες τους. Πιστεύω ότι έχουν ήδη μια προσυμφωνημένη ατζέντα. Το PP με το VOX συνεργάζονται ήδη σε διάφορα τοπικά κοινοβούλια, οπότε εκτιμώ πως θα βρεθεί μια φόρμουλα συνεργασίας και σε εθνικό επίπεδο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα».

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Τι στάση θα κρατήσει μια κυβέρνηση VOX και Λαϊκού Κόμματος σε θέματα μεταναστευτικού, Μεσανατολικού και ΗΠΑ;

«Σίγουρα πιο σκληρή στάση στο μεταναστευτικό, καθώς ο Σάντσεθ διατηρεί μία πολύ ανοιχτή γραμμή σε αυτό το θέμα. Το αν θα πάνε σε μια πιο μετριοπαθή ή πολύ πιο σκληρή γραμμή, θα το δούμε.

Στα θέματα του Μεσανατολικού θα είναι σίγουρα πολύ πιο υπέρ του Ισραήλ, ή πολύ λιγότερο υπέρ της Παλαιστίνης. Επίσης, πιστεύω ότι θα έχουν πολύ καλύτερη σχέση με τις ΗΠΑ από ό,τι είχε ο Σάντσεθ».

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Μία τέτοια κυβέρνηση πώς επηρεάζει τα αυτονομιστικά κινήματα στη Χώρα των Βάσκων και στην Καταλονία;

«Νομίζω ότι θα υπάρξουν θέματα. Ο Σάντσεθ είχε χορηγήσει αμνηστία στους Καταλανούς για να στηρίξουν την κυβέρνησή του. Αυτή η συμφωνία δεν υπάρχει πλέον, οπότε θα έχουμε αλλαγή πλεύσης.

«Το πόσο σκληρή θα είναι συνολικά η στάση τους, θα εξαρτηθεί».

Επειδή ο Σάντσεθ έχει στραφεί προς τα αριστερά, μια απότομη δεξιά στροφή ενδεχομένως να απομακρύνει κάποιον κόσμο

«Ίσως αρχικά να το πάνε πιο μετριοπαθώς και αργότερα, όταν δουν ότι τους βγαίνει, πιο σκληρά».

Οι εκλογές στη Γαλλία, η «μάχη» Λεπέν – Μελανσόν και ο Μακρόν

Στη Γαλλία, η εκλογική αναμέτρηση του Απριλίου 2027 είναι εξίσου κρίσιμη. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό και ποιοι παίκτες ξεχωρίζουν;

«Εκεί έχουμε ένα δεδομένο: εάν κατέβει η Λεπέν, περνάει στον δεύτερο γύρο. Για την ώρα, δείχνει ότι έχει σοβαρότατο προβάδισμα ως αντίπαλός της ο Μελανσόν. Αν πάνε μαζί στον δεύτερο γύρο, θα κερδίσει η Λεπέν. Κρατάμε όμως έναν αστερίσκο: τον κεντροδεξιό, φιλελεύθερο πολιτικό Νταβίντ Λισνάρ, ο οποίος ανεβαίνει στο 10-12% στις δημοσκοπήσεις.

Νταβίντ Λισνάρ

Μέχρι στιγμής είναι δύσκολο να περάσει στον δεύτερο γύρο, διότι δεν παίρνει ψήφους από τον Μελανσόν και το κέντρο είναι κατακερματισμένο, με τον Εντουάρ Φιλίπ να δείχνει ότι θα κατέβει, παρότι έχει αποδυναμωθεί. Όμως, εάν περάσει ο Λισνάρ, η Λεπέν θα δυσκολευτεί».

Απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο, τι μπορεί να κάνει η Λεπέν;

«Θεωρώ ότι είναι κίνηση “ρουά ματ” εάν μπει στον δεύτερο γύρο ο Λισνάρ. Η Λεπέν δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι έχει κάνει ήδη μετατόπιση προς το κέντρο, έχοντας ως αντίπαλο έναν κεντρώο ή, το καλύτερο για εκείνη, ακροαριστερό αντίπαλο. Γι’ αυτό ο κόσμος δεν τη φοβάται πλέον όπως πριν από δέκα χρόνια και μπορεί να την επιλέξει».

Εάν όμως έρθει απέναντί της ο Λισνάρ, θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση: δεν μπορεί να κάνει «στροφή» προς τα άκρα δεξιά μέσα σε δύο εβδομάδες που θα είναι οι εκλογές

Έτσι θα πρέπει να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα από εκείνον, τη στιγμή που όλη η αριστερά θα στραφεί προς τον Λισνάρ, τον οποίο θα στηρίξει για να «χτυπήσει» τη Λεπέν.

Δεν θεωρώ πάντως ότι είναι το βασικό σενάριο. Με τα χθεσινά δεδομένα, έχουμε 65% πιθανότητα για δεύτερο γύρο Λεπέν – Μελανσόν, αλλά έχουμε ακόμα πέντε μήνες μπροστά μας. Υπάρχει χώρος για ανατροπές, ακόμα και να ανέβει ο Φιλίπ και να πέσει ο Μελανσόν — αν και ο Μελανσόν είναι πολύ καλός “καμπέινερ” και στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις ανέβηκε δύο εβδομάδες πριν τον πρώτο γύρο».

Τα θέματα που απασχολούν τους Γάλλους ψηφοφόρους είναι παρόμοια με αυτά των Ισπανών;

«Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα “πάντρεμα” δύο κρίσεων: η κρίση αγοραστικής δύναμης (ακρίβεια) και η ταυτοτική κρίση που αφορά το μεταναστευτικό, την εγκληματικότητα και την ασφάλεια. Όταν αυτά τα δύο παντρεύονται, έχουμε άνοδο αντισυστημικών, συντηρητικών κομμάτων. Όπως θέλει ο καθένας να τα αποκαλέσει.

Παράλληλα, η εργατική τάξη στρέφεται στα δεξιά, καθώς η ευρωπαϊκή αριστερά στρέφεται προς τους μετανάστες και άλλες κοινωνικές ομάδες».

Λεπέν – Μπαρδελά

Τι πολιτική κληρονομιά πιστεύετε ότι θα αφήσει στη Γαλλία ο Μακρόν;

«Ο Μακρόν είναι η μεγαλύτερη πολιτική μου απογοήτευση. Ξεκίνησε το 2017 με τον ύμνο της Ευρώπης και δέκα χρόνια μετά βρίσκεται σε τραγικά ποσοστά αποδοχής, έχοντας κάνει σοβαρές λανθασμένες κινήσεις. Ο “μακρονιστής” υποψήφιος, Γκαμπριέλ Ατάλ, βρίσκεται στο 5% στον πρώτο γύρο»

Ο μόνος τρόπος να το σώσει για τον ίδιο είναι να πάρει το τιμόνι της Ευρώπης μετά την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και να αλλάξει την πορεία που ο ίδιος είχε χαράξει

Πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα της Ισπανίας θα επηρεάσει τις εκλογές στη Γαλλία;

«Όχι, διότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη δύναμη και απέχουν πέντε μήνες μέχρι τις εκλογές εκεί. Αν με ρωτούσατε αν η Γαλλία, που έχει εκλογές τον Απρίλιο, θα επηρεάσει την Ελλάδα που θα έχει εκλογές τον Μάιο, ενδέχεται να το κάνει. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς να πούμε».

Τι είναι το Majorline, το νέο εγχείρημα που ανακοινώσατε μέσω κοινωνικών δικτύων;

«Παίρνουμε τις δημοσκοπήσεις από εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές σε διάφορες χώρες, ξεκινήσαμε με τρεις και τον Δεκέμβριο προσθέτουμε άλλες τέσσερις, και τις αναλύουμε με βάση τα μοντέλα και τους μέσους όρους μας, συνυπολογίζοντας τα ιστορικά σφάλματα προηγούμενων αναμετρήσεων.

Τις τεστάρουμε σε προηγούμενες εκλογές και τρέχουμε 10.000 προσομοιώσεις στην Ελλάδα και 20.000 στη Γαλλία, ώστε να προκύψουν οι πιθανότητες για κάθε αποτέλεσμα. Όσο έρχονται νέες δημοσκοπήσεις —με μεγαλύτερη βαρύτητα όσες έχουν μεγαλύτερο δείγμα— και όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, οι πιθανότητες προσαρμόζονται. Οι δημοσκοπήσεις μάς λένε πού βρισκόμαστε σήμερα, κι εμείς δείχνουμε τι είναι πιθανό να βγει, πόσο και γιατί».

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