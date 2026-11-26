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Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στις εξέδρες του «Βελοντρόμ», κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μαρσέιγ και τη Λέφσκι Σόφιας για το Europa League, με οπαδούς των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε συμπλοκές σώμα με σώμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Γάλλοι οπαδοί κινήθηκαν προς την πλευρά όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια.

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Παράλληλα, δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία υποστηρίζουν ότι οι οπαδοί της Μαρσέιγ επιτέθηκαν ακόμη και στην περιοχή των επισήμων, όπου παρακολουθούσαν τον αγώνα μέλη των οικογενειών των ποδοσφαιριστών της Λέφσκι.

Clashes are taking place during this evening's Europa League match between Marseille and Levski Sofia.



Marseille ultras (antifa) are beating Levski supporters (neo-fascists). pic.twitter.com/XTrsed2gm1 November 26, 2026

Clashes are taking place during this evening's Europa League match between Marseille (France) and Levski Sofia (Bulgaria). Marseille fans threw flares at Levski Sofia supporters.



The vast majority of Levski Sofia's ultras groups consist of neo-nazis, while Marseille's fan… pic.twitter.com/jwUBPJijjx — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) November 26, 2026

Marseille fans and Levski Sofia fans fought inside the stadium.



It was seen that the police were trying to separate them. pic.twitter.com/NAGVgIc9kw — Football Fans Stuff (@officialffsnews) November 26, 2026

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