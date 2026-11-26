Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στις εξέδρες του «Βελοντρόμ», κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μαρσέιγ και τη Λέφσκι Σόφιας για το Europa League, με οπαδούς των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε συμπλοκές σώμα με σώμα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Γάλλοι οπαδοί κινήθηκαν προς την πλευρά όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισόδια.
Παράλληλα, δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία υποστηρίζουν ότι οι οπαδοί της Μαρσέιγ επιτέθηκαν ακόμη και στην περιοχή των επισήμων, όπου παρακολουθούσαν τον αγώνα μέλη των οικογενειών των ποδοσφαιριστών της Λέφσκι.
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