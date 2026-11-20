Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Ποινικό Δικαστήριο της Ρεν καταδίκασε τον πρώην δήμαρχο Πιέρ Τομάς σε οκτάμηνη φυλάκιση με αναστολή για παρενόχληση τοπικών αρτοποιών.

Ο κατηγορούμενος υποχρεούται να καταβάλει πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ και αποζημίωση στο ζευγάρι των επαγγελματιών, ενώ του απαγορεύτηκε κάθε επαφή μαζί τους για τρία χρόνια.

Οι διαφωνίες ξεκίνησαν από τον τρόπο λειτουργίας του φούρνου και κλιμακώθηκαν με καταγγελίες για συνεχή παρενόχληση, οδηγώντας το ζευγάρι στο κλείσιμο της επιχείρησής του.

Ο πρώην δήμαρχος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί θύμα συνωμοσίας από ομάδα τοπικών καταστηματαρχών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένας δήμαρχος στη Γαλλία καταδικάστηκε σε οκτάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή για παρενόχληση κατά των τοπικών αρτοποιών επειδή αρνούνταν να κόψουν τα καρβέλια τους σε φέτες.

Ο Πιέρ Tομάς έλαβε την ποινή από το Ποινικό Δικαστήριο της Ρεν την Πέμπτη, του επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 €, του ζητήθηκε να πληρώσει 11.200 € ως αποζημίωση στο ζευγάρι που κατέχει τον φούρνο και του απαγορεύτηκε να έρχεται σε επαφή μαζί τους για τρία χρόνια, σύμφωνα με το actu.fr. Ο κ. Τομάς αρνήθηκε ότι διέπραξε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης.

Advertisement

Advertisement

Ο 67χρονος φέρεται να είχε επικρίνει τις επιχειρηματικές πρακτικές του ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των ψημένων προϊόντων τους και του τρόπου που τα παρουσίαζαν στους πελάτες. Το ζευγάρι έμεινε με «τραυματικό στρες», όπως έμαθε το δικαστήριο.

Ο Τομάς παραιτήθηκε από δήμαρχος του Saint-Ouen-des-Alleux (Ille-et-Vilaine) τον Μάρτιο, επιλέγοντας να μην κατέβει ξανά στις εκλογές μετά την αυξανόμενη δυσαρέσκεια αρκετών καταστηματαρχών στην πόλη.

Οι διαφωνίες άρχισαν λίγο μετά από την ανάληψη του φούρνου στην Πλατεία της Εκκλησίας από τον Ενρί Βιρμουνεξ και τη Λορέν Πιεκόφσκι-Ντελαρού στα τέλη του 2022.

Αφού το συμβούλιο του χωριού αγόρασε τον φούρνο από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες του, προέκυψε μια διαφωνία σχετικά με το ενοίκιο του φούρνου και της διπλανής κατοικίας.

Σύντομα προέκυψαν «διαφωνίες» μεταξύ του Τομάς και του ζευγαριού για τις «πρακτικές διαδικασίες λειτουργίας» του φούρνου.

Ο κ. Τομάς τους επέκρινε επειδή «δεν κόβουν το ψωμί» και δεν προσφέρουν «παραδοσιακά γλυκά», ενώ ο κ. Βιρμούνεξ και η κα Πίκοφσκι-Ντελαρού δήλωσαν ότι «παρενοχλούνται και κυνηγιούνται συνεχώς» από τον δήμαρχο.

Advertisement

Δεν ήταν οι μόνοι καταστηματάρχες στην πόλη που υπέβαλαν καταγγελία κατά του δημάρχου, με άλλους να τον κατηγορούν για «παρεμβάσεις» και να του δίνουν το παρατσούκλι «ο βασιλιάς».

Ο Τομάς υποστήριξε ότι ήταν θύμα μιας «συνωμοσίας», σύμφωνα με την Ouest France, και αρνήθηκε ότι παρενόχλησε τους αρτοποιούς. Είπε ότι απλώς «έκανε ένα σχόλιο» στους «πολύ, πολύ επιθετικούς, αντιεπιχειρηματικούς» φουρνάρηδες. Φέρεται να είπε στο δικαστήριο ότι «έχασαν όλους τους πελάτες τους» εξαιτίας τους, πρόσθεσε το actu.fr.

Έχει ισχυριστεί ότι οι κατηγορίες για παρενόχληση είχαν κατασκευαστεί από μια «κλίκα» «ανίκανων εμπόρων», που ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον του.

Advertisement

Το ζευγάρι έκλεισε τον φούρνο του τον Ιούλιο του 2023, μόλις δύο μήνες μετά το άνοιγμά του.

Τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, ο Τoμάς και τρεις τοπικοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν με ένα τρυπάνι για να προσπαθήσουν να αναγκάσουν να ανοίξει η κλειδαριά του καταστήματος, υποστηρίζοντας ότι οι εγκαταστάσεις ανήκαν στο συμβούλιο, άκουσε το δικαστήριο.

Advertisement