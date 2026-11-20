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Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν, πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας επί προεδρίας Ζακ Σιράκ, επισημοποίησε σήμερα από το Παρίσι την έκδηλη από καιρό απόφασή του να διεκδικήσει την ερχόμενη άνοιξη την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Έπειτα από σειρά δημοσίων παρεμβάσεών του το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέτει υποψηφιότητα επειδή η φωνή της Γαλλίας «δεν ακούγεται διεθνώς» και επειδή η δημοκρατία στη χώρα λειτουργεί προβληματικά. Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν έκανε λόγο για ένα επικίνδυνο για τη γαλλική κοινωνία «σύμφωνο ανάμεσα στον λεπενισμό, τον μελανσονισμό και τον μακρονισμό».

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Είναι η δεύτερη φορά που ο 73χρονος σήμερα Ντομινίκ ντε Βιλπέν δηλώνει ό,τι επιθυμεί να είναι υποψήφιος για την γαλλική προεδρία. Την προηγούμενη φορά ωστόσο, το 2012, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει υπέρ της υποψηφιότητας του τις αναγκαίες, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, 500 υπογραφές Γάλλων αιρετών αξιωματούχων και η υποψηφιότητά του δεν κατέστη εφικτό να επικυρωθεί. Το 2025 ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν ίδρυσε ένα νέο κόμμα, την «Ουμανιστική Γαλλία», με στόχο να τοποθετηθεί πολιτικά στο κέντρο του γαλλικού πολιτικού σκηνικού.

Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν εισέβαλε στο προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας τον Φεβρουάριο του 2003 όταν, λαμβάνοντας το λόγο ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την τότε ιδιότητα του υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας και με μία εξαιρετικά δομημένη ομιλία, επιτέθηκε σφοδρά κατά του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ, προκαλώντας την αντίδραση του αμερικανού ομολόγου του, του Κόλιν Πάουελ.