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Η ήττα της Γαλλίας από την Ιταλία με 3-1 προκάλεσε συζητήσεις, καθώς οι «τρικολόρ», παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν μόλις στο 10ο λεπτό, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους. Οι Ιταλοί πέτυχαν τρία διαδοχικά γκολ, φτάνοντας στην ανατροπή και ισοβαθμώντας πλέον με τη Γαλλία στην κορυφή του πρώτου ομίλου της League A του Nations League.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Τουρκία, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (15/11, 21:45), ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιθανή ένταση στις σχέσεις του με τον Κιλιάν Εμπαπέ.

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Ο Γάλλος προπονητής διέψευσε κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας πως η σχέση του με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει εξαιρετική.

En conférence de presse à la veille du match France-Turquie, le sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane a repoussé tout problème relationnel avec son capitaine, Kylian Mbappé. pic.twitter.com/NrxhpcPoqi November 14, 2026

«Δεν καταλαβαίνω πολύ καλά όσα λέγονται. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη συζήτηση, η σχέση μας είναι άψογη. Τόσο από την πλευρά του ποδοσφαιριστή όσο και από τη δική μου. Δεν μπορώ να εμποδίσω όσα λέγονται δεξιά κι αριστερά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζιντάν.

Μάλιστα, όταν δέχθηκε νέα ερώτηση για το κατά πόσο τον ενοχλούν οι φήμες περί προβληματικής σχέσης με τον Εμπαπέ, δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

«Ναι, φυσικά, όσα φτάνουν στα αυτιά μου είναι αρκετά εκνευριστικά», ήταν η χαρακτηριστική απάντησή του.