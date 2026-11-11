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Οι δύο χώρες προγραμματίζουν συνομιλίες για τον συντονισμό των αμυντικών τους προγραμμάτων, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρερμηνεία των ενεργειών τους από τη Μόσχα.

Γάλλοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι η πολιτική προληπτικής αποτροπής της χώρας τους καθιστά το Παρίσι υπεύθυνο για ενέργειες των συμμάχων του έναντι της Ρωσίας.

Το Βερολίνο συμφωνεί με την ανάγκη διαμόρφωσης μιας κοινής δογματικής θέσης σχετικά με την κλίμακα κλιμάκωσης των επιθέσεων και τις μελλοντικές αμυντικές στρατηγικές.

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Η Γαλλία προειδοποίησε τη Γερμανία ότι θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία, εάν δεν ξεκαθαρίσει τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που απέκτησε πρόσφατα.

Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και άλλες, έχουν λάβει μέτρα για την ενίσχυση της άμυνάς τους, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη Μόσχα από τυχόν επιθέσεις κατά της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, το Βερολίνο φέρεται να προμηθεύεται και να αναπτύσσει πυραύλους εδάφους-εδάφους με βεληνεκές που κυμαίνεται από 500 χλμ. έως πάνω από 2.000 χλμ.

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Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times, Γάλλοι και Γερμανοί αξιωματούχοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους, εν μέσω φόβων ότι η χρήση τους θα μπορούσε να προκαλέσει «πυρηνική αντίδραση» από τη Ρωσία. Η σύγχυση επικεντρώνεται στον ορισμό των «βαθιών χτυπημάτων ακριβείας» (DPS).

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στη Γαλλία

Μια επίθεση εναντίον ρωσικών στόχων με συμβατικά όπλα θα μπορούσε να προκαλέσει μια πολύ πιο έντονη αντίδραση από τη Ρωσία, αν το μήνυμα δεν ερμηνευθεί σωστά.

«Αν οι Ρώσοι δεν καταλάβουν σωστά το μήνυμα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο κατώφλι της πυρηνικής σύγκρουσης χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε», δήλωσε ένας Γάλλος αξιωματούχος.

Αυτό θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις στη Γαλλία λόγω της πολιτικής «προληπτικής αποτροπής» του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, πράγμα που σημαίνει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να θεωρήσει το Παρίσι υπεύθυνο για επιθέσεις που θα πραγματοποιούσαν οι σύμμαχοί της.

«Αν προσκαλέσεις κάποιον στο σπίτι σου, είσαι υπεύθυνος αν αυτός του βάλει φωτιά», δήλωσε ένας αξιωματούχος που έχει γνώση των συζητήσεων.

Έξι άτομα που έχουν γνώση των συνομιλιών δήλωσαν στη FT ότι οι Γάλλοι αξιωματούχοι ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δύο χώρες θα μπορούσαν να συντονίσουν καλύτερα τα αμυντικά τους προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον κίνδυνο.

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Ο Εμανουέλ Μακρόν – Reuters

Η προσοχή επικεντρώνεται στη Γερμανία λόγω του μεγάλου αμυντικού προϋπολογισμού της, ύψους 780 δισ. ευρώ, για την πενταετία έως το 2030.

«Υπάρχουν συνήθειες που αναπτύξαμε με την πάροδο του χρόνου. Οι Γερμανοί δεν τις έχουν», ανέφερε μια πηγή. «Θα ήταν πολύ καλύτερο να υπάρχει μια σαφής και αρκετά δημόσια δογματική θέση, ώστε οι Ρώσοι να μην παρερμηνεύουν ποτέ ένα μήνυμα ή να το κατανοούν λανθασμένα».

Ένας ανώτερος Γερμανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Βερολίνο συμφωνεί ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες χρειάζονται «μια κοινή δογματική θέση και μια κοινή αντίληψη σχετικά με τη «κλίμακα κλιμάκωσης» και «συμφωνεί απόλυτα» με τις εκτιμήσεις αυτές.

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Ωστόσο, ένας Βρετανός αξιωματούχος εκτίμησε ότι οι φόβοι ενδέχεται να είναι υπερεκτιμημένοι αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη ότι «η στρατηγική κουλτούρα της Γερμανίας εξελίσσεται πολύ γρήγορα». Πρόσθεσε ότι «πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό, και όχι να προσκολλούμαστε στα στερεότυπα του παρελθόντος».

Αυτό έρχεται σε συνέχεια αναφορών που εμφανίστηκαν νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με τις οποίες η Γερμανία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση του βρετανικού προγράμματος «Trident», σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η πυρηνική αποτρεπτική δύναμη της Ευρώπης σε περίπτωση πολέμου εναντίον του Πούτιν.

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