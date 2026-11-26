Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ισπανική οικονομία παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη και αυξήσεις μισθών υπό την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, ωστόσο οι πολίτες δεν αντιλαμβάνονται τη βελτίωση στην καθημερινότητά τους λόγω του υψηλού πληθωρισμού.

Οι αυξημένες τιμές στη στέγαση και την ενέργεια, σε συνδυασμό με το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, έχουν εξανεμίσει τα οικονομικά οφέλη για τα νοικοκυριά.

Οι ψηφοφόροι εμφανίζονται αβέβαιοι για την υποστήριξη των Σοσιαλιστών, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν προβάδισμα του Λαϊκού Κόμματος και του Vox ενόψει των εκλογών.

Παρά τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία, η δυσαρέσκεια για την κατανομή της ευημερίας ωθεί πολίτες προς την επιλογή της πολιτικής αλλαγής.

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Στα χαρτιά, η ζωή στην Εξτρεμαδούρα, τη νοτιοδυτική περιφέρεια της Ισπανίας, ιστορικό προπύργιο της Αριστεράς και μία από τις φτωχότερες περιοχές της χώρας, έχει βελτιωθεί σημαντικά υπό την κυβέρνηση των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του την Κυριακή.

Όπως και στην υπόλοιπη χώρα, η οικονομία της περιφέρειας έχει αναπτυχθεί, ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί κατά 66% για τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και κατά περισσότερο από 20% για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι εργασιακές μεταρρυθμίσεις, που περιορίζουν την εποχική απασχόληση, έχουν συμβάλει στη σταθεροποίηση των εισοδημάτων στους τομείς της γεωργίας και του τουρισμού, οι οποίοι κυριαρχούν στην απασχόληση της περιοχής.

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Ωστόσο, η Εξτρεμαδούρα αναδεικνύει επίσης τους λόγους για τους οποίους οι Ισπανοί σε ολόκληρη τη χώρα δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται στην καθημερινότητά τους τα οφέλη που αποτυπώνονται στους βασικούς οικονομικούς δείκτες — και γιατί η οικονομία θα μπορούσε τελικά να λειτουργήσει εις βάρος του Σάντσεθ στις κάλπες.

Η άνοδος των τιμών στη στέγαση, την ενέργεια και τα καταναλωτικά αγαθά έχει εξανεμίσει τα οφέλη από τις μισθολογικές αυξήσεις. Οι ανατιμήσεις οφείλονται εν μέρει σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, από την πανδημία COVID-19 έως τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίοι έχουν επιβαρύνει τα νοικοκυριά και έχουν προκαλέσει αναταραχές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παράλληλα, οι ίδιες μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν σε αυξήσεις μισθών για εκατομμύρια εργαζομένους έχουν αυξήσει το κόστος λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων. Οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν το 95% των ισπανικών εταιρειών και βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με αυξημένες δαπάνες και από άλλες αιτίες.

Αυτό έχει αφήσει τους ψηφοφόρους στην Εξτρεμαδούρα, αλλά και σε ολόκληρη την Ισπανία, αβέβαιους για το αν πρέπει να εμπιστευτούν ξανά τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox οδεύουν προς την εξασφάλιση της πλειοψηφίας σε εθνικό επίπεδο, ενώ προηγούνται και στη συγκεκριμένη περιφέρεια.

Ύστερα από οκτώ χρόνια στην εξουσία, δύο πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα και μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς στον στενό του κύκλο, ο Σάντσεθ έχει χάσει την αξιοπιστία του, σύμφωνα με τον Ρουφίνο Κουέκας Μορούχο, 53 ετών, ιδιοκτήτη τυροκομείου στο χωριό Ολίβα ντε λα Φροντέρα της Εξτρεμαδούρα.

«Ήμουν πάντα αριστερός. Δεν μου αρέσουν τα άκρα. Αλλά ήρθε η ώρα για αλλαγή», δήλωσε ο Κουέκας Μορούχο. Όπως ανέφερε, είναι πιθανό να ψηφίσει το PP, καθώς η περιφερειακή κυβέρνηση, στην οποία το κόμμα συμμετέχει από κοινού με το Vox από τον Απρίλιο, μείωσε τους φόρους για μικρές επιχειρήσεις όπως η δική του.

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«O πληθωρισμός τα σαρώνει όλα»

Με μια πρώτη ματιά, οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της Ισπανίας παρουσιάζουν μια θετική εικόνα: η χώρα καταγράφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών παγκοσμίως, δημιούργησε περίπου το 41% του συνόλου των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το περασμένο έτος και περιόρισε το δημοσιονομικό της έλλειμμα από 3,3% το 2023 σε ένα αναμενόμενο 2,6% το 2026, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Παρότι περισσότεροι Ισπανοί από ποτέ εργάζονται και η απασχόληση αυξάνεται σε κλάδους με υψηλότερες αποδοχές, οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν ελαφρώς, κατά μέσο όρο 0,3%, την περίοδο 2019-2025, σύμφωνα με ανάλυση της CaixaBank.

Το ποσοστό των Ισπανών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο την τελευταία δεκαετία, παρά τις μισθολογικές αυξήσεις, εν μέρει λόγω του πληθωρισμού, αναφέρει η ίδια έκθεση.

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«Με εξοργίζει να ακούω ότι η οικονομία μας θεωρείται πως πηγαίνει καλά, γιατί εγώ δεν βλέπω καμία βελτίωση στη δική μου ζωή», δήλωσε η Όλγα Μαρία Μανθάνο, ιδιοκτήτρια μικρής επιχείρησης στην Εξτρεμαδούρα, η οποία νοικιάζει εξοχικές κατοικίες σε τουρίστες.

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,9% τον Οκτώβριο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ισπανίας. Από την έναρξη της τελευταίας θητείας του Σάντσεθ, το 2023, έως το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν τον Φεβρουάριο, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,75%.

«Οι αυξήσεις στην απασχόληση και οι βελτιώσεις στους μισθούς φαίνεται να έχουν ελάχιστη σημασία για τη δημόσια αντίληψη σχετικά με την οικονομία, όταν ο πληθωρισμός επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα», δήλωσε ο Χουάν Φρανθίσκο Κάρο, διευθυντής του ινστιτούτου κοινωνικών ερευνών Opina360.

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«Η ευημερία δεν κατανέμεται επαρκώς»

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή με βασικό κριτήριο την οικονομική τους κατάσταση. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε τον Νοέμβριο το κρατικό Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), η στέγαση, τα οικονομικά προβλήματα και η ποιότητα της απασχόλησης αναδείχθηκαν στις σημαντικότερες ανησυχίες των πολιτών, ξεπερνώντας ακόμη και το μεταναστευτικό ζήτημα.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο οποίος θεωρείται θετικός όταν υπερβαίνει τις 100 μονάδες, έχει υποχωρήσει από τις 107 μονάδες, που ήταν το επίπεδό του όταν ο Σάντσεθ ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Ιούνιο του 2018, στις 84,1 μονάδες, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του CIS για τον Ιούλιο του 2026.

Κορυφαία στελέχη του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) έχουν αναγνωρίσει ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης δεν έχουν διαχυθεί ισόρροπα. Ορισμένα αποδίδουν ευθύνες στις περιφερειακές κυβερνήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες διοικούνται από το Λαϊκό Κόμμα (PP) και έχουν αρμοδιότητα σε κρίσιμους τομείς πολιτικής, όπως η υγεία, η παιδεία και η στέγαση.

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«Η Ισπανία παράγει ευημερία. Η οικονομία λειτουργεί καλά σε μακροοικονομικό επίπεδο, πολύ καλύτερα από ό,τι στις γειτονικές μας χώρες. Ωστόσο, αυτή η ευημερία δεν κατανέμεται επαρκώς, καθώς δεν φτάνει σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα και γεωγραφικές περιοχές», δήλωσε στο Reuters ο Σαλβαδόρ Ίγια, κορυφαίο στέλεχος των Σοσιαλιστών και πρόεδρος της Καταλονίας.

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Το Λαϊκό Κόμμα (PP) έχει δεσμευτεί να αυξήσει τον μέσο μισθό στην Ισπανία στις 50.000 ευρώ (54.700 δολάρια), από το σημερινό επίπεδο των περίπου 29.500 ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε πρόσφατη τηλεοπτική αναμέτρηση, ο υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο κατηγόρησε το κόμμα ότι παραπλανά τους ψηφοφόρους με «εξωπραγματικές» υποσχέσεις.

Το Vox έχει προτείνει εκτεταμένες φορολογικές μειώσεις, υποστηρίζοντας ότι θα τονώσουν την οικονομία. Η χρηματοδότηση των μέτρων αυτών προτείνεται να εξασφαλιστεί μέσω της κατάργησης της κρατικής χρηματοδότησης προς τα συνδικάτα και τα πολιτικά κόμματα, καθώς και μέσω του περιορισμού των κοινωνικών επιδομάτων αποκλειστικά στους Ισπανούς πολίτες. Ωστόσο, ούτε το Vox έχει παρουσιάσει συγκεκριμένη κοστολόγηση των προτάσεών του.

Για τη Μανθάνο, η επιθυμία για αλλαγή υπερτερεί των όποιων επιφυλάξεων μπορεί να έχει απέναντι στο Vox.

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«Έχω διαφορετικές απόψεις από το Vox; Ασφαλώς. Αλλά πρέπει να συνυπάρξουμε», δήλωσε η Μανθάνο. «Απλώς χρειαζόμαστε αλλαγή, όποιος κι αν είναι αυτός που θα αναλάβει».