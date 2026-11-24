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Ο Σάντσεθ αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις για τη διαχείριση της μετανάστευσης, του στεγαστικού κόστους και υποθέσεων διαφθοράς που αφορούν πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Ο συντηρητικός Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό του Λαϊκού Κόμματος διεκδικεί την εξουσία, έχοντας ως πιθανό σύμμαχο το ακροδεξιό κόμμα Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Η πλειονότητα των δημοσκοπήσεων προβλέπει ότι το Λαϊκό Κόμμα και το Vox θα εξασφαλίσουν την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.

Αντίθετα, η εκλογική δυναμική των Σοσιαλιστών φαίνεται περιορισμένη λόγω των εσωτερικών ερίδων στα μικρότερα αριστερά κόμματα που παραδοσιακά στήριζαν τον κυβερνητικό συνασπισμό.

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Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι πολίτες στην Ισπανία, για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται να καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες στη χώρα και το πολιτικό μέλλον του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος δέχεται σφοδρές αντιδράσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στη Θέουτα και του στεγαστικού, αλλά και της εκτεταμένης διαφθοράς.

🚨🇪🇸 Spain’s right-wing parties reach an absolute MAJORITY in every poll in the last days/weeks! The combined seat projections for PP and Vox range from 183 to 212, comfortably above the 176 needed for a parliamentary majority. Vox alone is projected to secure between 56 and 80 seats, while the PP leads the socialist party in all 15 surveys shown. The election in Spain is THIS Sunday. Will the Sánchez era finally be coming to an end? Source: OkDiario, ABC, El confidencial, Winston, El Debate, La Vanguardia, Electomania / Writer: Samuel Advertisement Advertisement November 24, 2026

Κύριος αντίπαλος του Σάντσεθ είναι ο συντηρητικός Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ενώ ο ακροδεξιός Σαντιάγο Αμπασκάλ διεκδικεί ρόλο «ρυθμιστή» (kingmaker) στο πλευρό του Φεϊχό, με στόχο τον σχηματισμό ενός δεξιού κυβερνητικού συνασπισμού, όπως αναφέρει το ABC News.

Πέδρο Σάντσεθ

Ο 54χρονος Πέδρο Σάντσεθ, επικεφαλής του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE), βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας από το 2018, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους μακροβιότερους κυβερνητικούς ηγέτες της Ευρώπης.

Έχει λάβει σκληρή στάση απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Παράλληλα, παραμένει αμετακίνητος στις φιλομεταναστευτικές του πολιτικές. Επί ημερών του, η Ισπανία καταγράφει επί σειρά ετών τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης, ωστόσο η μεγαλύτερη ευημερία δεν στάθηκε ικανή να κατευνάσει τη δυσαρέσκεια για το αυξανόμενο κόστος στέγασης.

Ο Σάντσεθ είναι ένας δεινός προεκλογικός μαχητής, ο οποίος έχει καταφέρει να υπερισχύσει αντιπάλων τόσο εντός όσο και εκτός του κόμματός του, ανατρέποντας επανειλημμένα τα προγνωστικά και κερδίζοντας τη φήμη του «πολιτικού μάγου των αποδράσεων».

Οικονομολόγος στο επάγγελμα, έχει επανειλημμένα καταφέρει να ξεπεράσει πολιτικές κρίσεις και να επικρατήσει έναντι αντιπάλων του, τόσο στο εσωτερικό του κόμματός του όσο και στην αντιπολίτευση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν οι περιφερειακές εκλογές του 2023, όταν οι Σοσιαλιστές υπέστησαν βαριά ήττα. Μόλις μία ημέρα αργότερα, ο Σάντσεθ αιφνιδίασε την ισπανική πολιτική σκηνή προκηρύσσοντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Στην προεκλογική του εκστρατεία επικεντρώθηκε τότε στο ενδεχόμενο συμμετοχής της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Η στρατηγική του απέδωσε, καθώς κατάφερε να παραμείνει στην πρωθυπουργία, σχηματίζοντας νέα κυβέρνηση συνασπισμού της Αριστεράς.

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Αυτή τη φορά, ωστόσο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Δικαστικές υποθέσεις που αφορούν καταγγελίες διαφθοράς σε βάρος πρώην υπουργού και υψηλόβαθμων στελεχών του κόμματός του, καθώς και υπόθεση στην οποία εμπλέκεται η σύζυγός του, η οποία αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, έχουν επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα.

Even if Spain’s Socialists emerge as the largest party, the collapse in support for their squabbling radical-left allies makes remaining in government look near-impossible https://t.co/mkuuARsZ54 — The Economist (@TheEconomist) November 24, 2026

Οι προοπτικές παραμονής του στην εξουσία δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την επίδοση των Σοσιαλιστών, αλλά και από τα μικρότερα κόμματα της Αριστεράς, για τα οποία οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν απώλειες.

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Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό

Ο 65χρονος Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP), προέρχεται από τη δημόσια διοίκηση και έχει διαμορφώσει το πολιτικό του προφίλ γύρω από την εικόνα ενός μετριοπαθούς και αποτελεσματικού εκπροσώπου της Κεντροδεξιάς, δίνοντας έμφαση στη διοικητική του εμπειρία.

Ο Φεϊχό κέρδιζε τη μία εκλογική αναμέτρηση μετά την άλλη στη Γαλικία κατά τη διάρκεια των 13 ετών που κυβέρνησε τη βορειοδυτική, αγροτική περιφέρεια της Ισπανίας. Παρότι πρόκειται για μια λιγότερο ανεπτυγμένη περιοχή, η Γαλικία έχει μακρά παράδοση στην ανάδειξη ισχυρών πολιτικών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο δικτάτορας του 20ού αιώνα Φρανθίσκο Φράνκο και ο πρώην πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος κυβέρνησε την Ισπανία από το 2011 έως το 2018 — την τελευταία φορά που το Λαϊκό Κόμμα βρέθηκε στην εξουσία.

Ο 65χρονος Φεϊχό επιδιώκει τη μείωση της κρατικής γραφειοκρατίας και των φόρων, ενώ, όπως και ο Σάντσεθ, παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κερδίσει, αναμένεται να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

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Ο Φεϊχό ανέλαβε τα ηνία του κόμματός του εγκαίρως ώστε να το οδηγήσει στις προηγούμενες γενικές εκλογές, όπου όμως δεν κατάφερε να εκτοπίσει τον Σάντσεθ.

Αυτό σημαίνει ότι η πίεση προς το πρόσωπό του είναι πλέον μεγάλη, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την ευρεία στήριξη που διατηρεί έκτοτε το Λαϊκό Κόμμα.

Παρότι ο χαμηλών τόνων Φεϊχό ενδέχεται να επισκιάζεται επικοινωνιακά από τους αντιπάλους του, έχει στα χέρια του τον καλοκουρδισμένο εκλογικό μηχανισμό του Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος είναι βαθιά ριζωμένος τόσο στην πρωτεύουσα Μαδρίτη όσο και σε πολλές αγροτικές επαρχίες της Ισπανίας.

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Σαντιάγο Αμπασκάλ

Ο 50χρονος Σαντιάγο Αμπασκάλ, επικεφαλής του Vox, επιδιώκει να εξασφαλίσει για το κόμμα του ρόλο στην επόμενη κυβέρνηση, εφόσον το Λαϊκό Κόμμα χρειαστεί τη στήριξή του για τον σχηματισμό κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

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Ο Αμπασκάλ κατάγεται από τη Χώρα των Βάσκων. Η πολιτική του διαδρομή και οι υπερεθνικιστικές του θέσεις διαμορφώθηκαν σε μεγάλο βαθμό ως αντίδραση στη δράση της βασκικής αυτονομιστικής οργάνωσης ETA, η οποία διαλύθηκε το 2018.

Η ιδεολογία του εντάσσεται στο ευρύτερο κίνημα της λαϊκιστικής δεξιάς, από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη. Είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και έχει ασκήσει δριμεία κριτική στη στάση που τήρησε η Ισπανία επί Σάντσεθ απέναντι στη χώρα. Επιδιώκει δραστικές περικοπές στις κρατικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και μειώσεις φόρων, ενώ δηλώνει ανοιχτά θαυμαστής του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Όπως και ο Μιλέι, ο Αμπασκάλ βάλλει κατά των προοδευτικών διεκδικήσεων, συμπεριλαμβανομένης της φεμινιστικής σκέψης, ενώ απορρίπτει την κλιματική αλλαγή. Σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα, το Vox δεν τηρεί ανοιχτά εχθρική στάση απέναντι στην ΕΕ, ωστόσο επιρρίπτει στη μετανάστευση την ευθύνη για την ακρίβεια και τα προβλήματα του κόστους ζωής στην Ισπανία.

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Από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία, μετά τον θάνατο του Φράνκο το 1975, η ακροδεξιά δεν έχει συμμετάσχει σε εθνική κυβέρνηση.

Έχοντας χάσει κοινοβουλευτικές έδρες στις εκλογές του 2023, το Vox επιδιώκει τώρα να ενισχύσει την παρουσία του στη Βουλή και να αποκτήσει την αναγκαία διαπραγματευτική ισχύ, ώστε να διεκδικήσει υπουργικές θέσεις σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση υπό τον Φεϊχό.

Μικρότερα κόμματα

Στα δεξιά του Vox βρίσκεται το «Se Acabó la Fiesta» («Το πάρτι τελείωσε»), πολιτικός σχηματισμός που δημιουργήθηκε από ακροδεξιό influencer και απευθύνεται σε ψηφοφόρους που θεωρούν υπερβολικά μετριοπαθείς τις θέσεις του κόμματος του Αμπασκάλ.

Στον χώρο της Αριστεράς, οι εσωτερικές έριδες εμπόδισαν τα μικρότερα προοδευτικά κόμματα να ανασυγκροτήσουν τον εκλογικό συνασπισμό που βοήθησε την αριστερά να παραμείνει στην εξουσία το 2023. Αυτή τη φορά, το Frente Amplio (Ευρύ Μέτωπο) θα ανταγωνιστεί τους Podemos (Μπορούμε) για τους πιο αριστερούς ψηφοφόρους — μια εξέλιξη που αναμένεται να πλήξει τόσο τις δικές τους επιδόσεις όσο και τις πιθανότητες του Σάντσεθ να σχηματίσει εκ νέου κυβέρνηση συνασπισμού.

Σημαντικό ρόλο ενδέχεται να διαδραματίσουν επίσης τα παραδοσιακά περιφερειακά κόμματα της Καταλονίας, της Χώρας των Βάσκων, της Γαλικίας και των Καναρίων Νήσων, τα οποία επικεντρώνονται στην προάσπιση των συμφερόντων των περιοχών τους.

Τα σημεια κλειδιά που θα κρίνουν τις εκλογές

Η στεγαστική κρίση, το μεταναστευτικό, η οικονομική κατάσταση και τα φαινόμενα διαφθοράς κυριαρχούν στην προεκλογική ατζέντα, ενώ η αυξανόμενη πολιτική πόλωση εντείνει το κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), η κατοικία αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα για το 55,7% των ερωτηθέντων. Ακολουθούν η μετανάστευση με 20,9% και η οικονομική κατάσταση της χώρας με 20,3%.

Η δυσκολία πρόσβασης στη στέγη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της Ισπανίας. Ενδεικτικό είναι ότι οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 84,6% την περίοδο 2015-2025, ενώ οι μέσοι ετήσιοι μεικτοί μισθοί αυξήθηκαν μόλις κατά 27,9% έως το 2024. Παράλληλα, η περιορισμένη προσφορά κατοικιών επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς εκτιμάται ότι την περίοδο 2021-2025 δημιουργήθηκε έλλειμμα περίπου 750.000 κατοικιών. Το αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος ενοικίασης ή αγοράς κατοικίας.

Εξίσου σημαντικό ζήτημα αποτελεί το μεταναστευτικό. Η έκτακτη διαδικασία νομιμοποίησης μεταναστών που ξεκίνησε τον Απρίλιο προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς κατατέθηκαν περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές κυβερνητικές εκτιμήσεις. Την ίδια στιγμή, η μαζική είσοδος μεταναστών στη Θέουτα τον Ιούλιο, με περισσότερα από 70.000 άτομα, αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τις αντοχές των δημόσιων υποδομών.

Στο πολιτικό πεδίο, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά δικαστικών ερευνών που αφορούν πρώην συνεργάτες, στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά και πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Η αντιπολίτευση αξιοποιεί τις υποθέσεις αυτές για να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση, η οποία απορρίπτει τις κατηγορίες και κάνει λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης.

Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox δείχνει η συντριπτική πλειονότητα των τελευταίων δημοσκοπήσεων στην Ισπανία, παρά την ενίσχυση των ποσοστών των Σοσιαλιστών του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η Δευτέρα ήταν η τελευταία ημέρα κατά την οποία επιτρεπόταν η δημοσίευση δημοσκοπήσεων, καθώς η ισπανική νομοθεσία προβλέπει σχετική απαγόρευση τις τελευταίες ημέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση, σύμφωνα με το Reuters.

Σχεδόν όλες οι έρευνες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox θα συγκεντρώσουν αθροιστικά περισσότερες από 176 έδρες, που αποτελούν το όριο της απόλυτης πλειοψηφίας στο ισπανικό Κοινοβούλιο των 350 εδρών.

Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση της 40dB για την εφημερίδα El País, στην οποία συμμετείχαν 7.500 πολίτες, δίνει στο Λαϊκό Κόμμα ποσοστό 31,8% και 127 έως 136 έδρες. Ακολουθούν οι Σοσιαλιστές με 30,9% και 116 έως 127 έδρες, ενώ το Vox συγκεντρώνει 17,3%, που αντιστοιχεί σε 51 έως 61 έδρες.

Στη δημοσκόπηση της NC Report για τη La Razón, με δείγμα 1.000 πολιτών, οι Σοσιαλιστές εμφανίζονται ενισχυμένοι στο 27,2%, έναντι 26,1% μία εβδομάδα νωρίτερα, εξασφαλίζοντας από 108 έως 111 έδρες. Το Λαϊκό Κόμμα συγκεντρώνει από 130 έως 133 έδρες και το Vox από 64 έως 66, με τα δύο κόμματα να συγκεντρώνουν συνολικά τουλάχιστον 194 έδρες.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφει η έρευνα της IMOP για την El Confidencial, σε δείγμα 1.500 πολιτών, η οποία δίνει συνολικά 195 έδρες στο Λαϊκό Κόμμα και το Vox, έναντι 110 των Σοσιαλιστών.

Η δημοσκόπηση της Ipsos για τη La Vanguardia, που δημοσιεύθηκε την Κυριακή και πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.999 πολιτών, δίνει στο Λαϊκό Κόμμα 30,3% και 127 έδρες, στους Σοσιαλιστές 29,8% και 119 έδρες, ενώ το Vox συγκεντρώνει 63 έδρες.

Τέλος, η έρευνα της GAD3 για την εφημερίδα ABC, με τη συμμετοχή 1.501 πολιτών, δίνει 131 έδρες στο Λαϊκό Κόμμα, 110 στους Σοσιαλιστές και 63 στο Vox.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η δημοσκόπηση του κρατικό ινστιτούτο δημοσκοπήσεων CIS, η οποία βασίζεται σε 8.034 συνεντεύξεις. Σύμφωνα με αυτή, οι Σοσιαλιστές προηγούνται με 34,4%, έναντι 24,9% του Λαϊκού Κόμματος και 15,6% του Vox. Η συγκεκριμένη έρευνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκρότησης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τους Σοσιαλιστές, το αριστερό Frente Amplio και περιφερειακά κόμματα.

Οι εκλογές της 29ης Νοεμβρίου αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμο τεστ για το πολιτικό μέλλον της χώρας. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι ψηφοφόροι θα επιλέξουν με γνώμονα την οικονομία και την καθημερινότητά τους ή αν θα επικρατήσει η δυσαρέσκεια για τη μετανάστευση, τη διαφθορά και τη λειτουργία των θεσμών.