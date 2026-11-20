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Ο ίδιος τόνισε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί συλλογική δέσμευση του κόμματος που δεν πρόκειται να μεταβληθεί ανεξάρτητα από τα εκλογικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο κ.

Χριστοδουλάκης απέρριψε το ενδεχόμενο μετακίνησης στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικά σχήματα άλλων κομμάτων, χαρακτηρίζοντας τέτοιες πρακτικές αδιανόητες για τα μέλη της παράταξης.

Αναφορικά με την ακρίβεια, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την επιλεκτική μείωση του ΦΠΑ, ενώ υποστήριξε τη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τα δάνεια και τα funds.

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη σοβαρής πολιτικής επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο της φθηνής αναγνωρισιμότητας.

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Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας στην συνέντευξή του στον Αντώνη Φουρλή: ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κλείνει την πόρτα σε κάθε σενάριο σύμπραξης με τη ΝΔ μετά τις εκλογές του 2027. Αποκλείει κυβερνητική συνεργασία και αποκλείει να επαναληφθούν «πολιτικές εξαγορές» – όπως τις χαρακτηρίζει – με στελέχη του ΠΑΣΟΚ να περνούν απέναντι για να συμμετάσχουν σε σχηματισμό κυβέρνησης.

«Ναι, το αποκλείω»

Στην ερώτηση για πρόσωπα με πολιτική διαδρομή που άφησαν πίσω τους το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν και βρέθηκαν σε άλλο κυβερνητικό σχήμα – με πολλά παραδείγματα στην σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη – απαντά: «Ναι, το αποκλείω. Το αποκλείω». Συνεχίζει: «Πιστεύω ότι όλοι όσοι στρατεύονται σήμερα στο ΠΑΣΟΚ έχουν μια πολύ καθαρή αντίληψη για το τι θέλουμε να κάνουμε». Επιμένει ότι δεν υπάρχει «ούτε ένας» στέλεχος, πρώτης, δεύτερης ή τρίτης γραμμής, που να αφήνει «το παραμικρό περιθώριο συνεννόησης, σύγκλισης, οποιασδήποτε συλλειτουργίας με τη Νέα Δημοκρατία». Η κουβέντα, λέει, πρέπει να τελειώνει, «γιατί έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να κάνουμε».

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«Καμία πιθανότητα συνεργασίας»

Για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ είναι εξίσου κατηγορηματικός. «Καμία πιθανότητα συνεργασίας», τονίζει, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για συλλογική απόφαση του συνεδρίου. Οι αποφάσεις αυτές, εξηγεί, «δεν είναι συγκυριακές σαν τη μείωση του ΦΠΑ που θέλουμε», είναι «μόνιμες» και δεσμεύουν όλους μέχρι το επόμενο τακτικό συνέδριο. Και δεν αλλάζουν με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα: «Αποκλείεται». Στην υπόθεση που έθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ότι ο λαός θα μπορούσε να δείξει πως θέλει συνεργασία, απαντά ότι η ερμηνεία του αποτελέσματος θα γίνει από το ΠΑΣΟΚ μετά τις κάλπες, και «σίγουρα δεν περιλαμβάνει σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία».

Το δίλημμα της κάλπης

Το μήνυμα προς τους ψηφοφόρους είναι σκόπιμα σκληρό, τονίζει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. «Αν πας καλά με την τιμή στα σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, τα καύσιμα, το ενοίκιο, είσαι οκ με αυτό, πήγαινε να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία». Η εναλλακτική, κατά τον ίδιο, είναι μία: «να ψηφίσεις ΠΑΣΟΚ, να κερδίσουμε τις εκλογές και να σχηματίσουμε εμείς κυβέρνηση».

Ακρίβεια: ο ΦΠΑ «γεωγραφικός» και «κλαδικός»

Στην ακρίβεια, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «από επιλογή» δεν θέλει να μειώσει την έμμεση φορολογία, ότι τη βολεύει να «εργαλειοποιεί την ακρίβεια» και να μετατρέπει «τους πολίτες σε πελάτες». Για τις επιλεκτικές μειώσεις του ΦΠΑ, πρώτα στα νησιά και μετά σε συγκεκριμένα προϊόντα, σημειώνει με καυστική διάθεση: «ο ΦΠΑ είναι γεωγραφικός» και, εκτός από γεωγραφικός «και κλαδικός»…

Εξεταστική για τα funds και τα δάνεια: «Όλοι οι εμπλεκόμενοι να έρθουν»

Για την εξεταστική επιτροπή στα funds και τα δάνεια, ο Χριστοδουλάκης βλέπει «πολιτικό πλεονέκτημα» για το ΠΑΣΟΚ, που νομοθέτησε την προστασία της πρώτης κατοικίας όταν «όλοι οι υπόλοιποι ήταν απέναντι». Για το ποιοι θα κληθούν να καταθέσουν, δεν κλείνει καμία πόρτα, ούτε προς τον σημερινό πρωθυπουργό ούτε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Όταν διερευνάς πολιτικές ευθύνες, λέει, «έχει νόημα ίσως όλοι οι εμπλεκόμενοι να έρθουν, να καταθέσουν τα στοιχεία τους, να ερωτηθούν, να αξιολογηθούν». Προσθέτει ότι δεν θέλει να προκαταλάβει τη στρατηγική του κόμματος, αλλά η αρχή του ΠΑΣΟΚ είναι «όλα στο φως, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα απολύτως».

Social media: η γραμμή απέναντι στον «κλόουν»

Αιχμηρός γίνεται και όταν η συζήτηση πηγαίνει στην επικοινωνία των πολιτικών στα social media, με αφορμή την έντονη ενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την κατεύθυνση. Αναγνωρίζει ότι τα Μέσα αλλάζουν και ότι όποιος δεν προσαρμόζεται κινδυνεύει να μη «φτάνει» στις νεότερες γενιές. Το ερώτημα που οφείλει να απαντά ο καθένας, λέει, είναι αν ασχολείται με τα κοινά για να πολλαπλασιάσει το πολιτικό του μήνυμα ή αν θέλει «απλώς να πάρει κάτι από μια φθηνή αναγνωρισιμότητα», που έχει τον κίνδυνο «να σε μετατρέψει σε κλόουν».