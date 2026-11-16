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Η επιλογή αυτή κρίνεται πλεονεκτική καθώς απέχει δύο εβδομάδες από το Πάσχα και παρέχει χρονικό περιθώριο πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης συνδέεται άμεσα με την ανάγκη ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας πριν από την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου.

Παρά τα σενάρια που εξετάζονται, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων χωρίς να έχει ανακοινώσει την οριστική ημερομηνία των εκλογών.

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Η 16η Μαΐου 2027 εμφανίζεται πλέον ως μία από τις επικρατέστερες ημερομηνίες για τη διεξαγωγή των επόμενων εθνικών εκλογών, σύμφωνα με πληροφορίες από το κυβερνητικό επιτελείο.

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι ημερομηνίες επανεξετάζονται, καθώς η αρχική συζήτηση για προσφυγή στις κάλπες στις 25 Απριλίου φαίνεται να έχει χάσει έδαφος. Η συγκεκριμένη Κυριακή συμπίπτει με την Κυριακή των Βαΐων, ενώ ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και στη συνέχεια η εορταστική περίοδος του Πάσχα.

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Το Πάσχα πέφτει στις 2 Μαΐου, γεγονός που δημιουργεί έναν ιδιαίτερο ημερολογιακό γρίφο για τον κυβερνητικό σχεδιασμό.

Η επιλογή της 16ης Μαΐου έχει ένα βασικό πλεονέκτημα: βρίσκεται δύο εβδομάδες μετά το Πάσχα, όταν η χώρα θα έχει επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς και θα έχουν ολοκληρωθεί οι πασχαλινές μετακινήσεις.

Γιατί απομακρύνεται η 25η Απριλίου

Η 25η Απριλίου είχε συμπεριληφθεί στα αρχικά σενάρια για τις εκλογές του 2027, καθώς θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης πριν από το Πάσχα.

Ωστόσο, η συγκυρία παρουσιάζει δυσκολίες. Η Κυριακή των Βαΐων σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, ενώ η εκλογική διαδικασία θα συνέπιπτε με μια περίοδο αυξημένων θρησκευτικών και οικογενειακών μετακινήσεων.

Επιπλέον, η κυβέρνηση καλείται να σταθμίσει τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των εκλογών, αλλά και το σχεδόν βέβαιο ενδεχόμενο ότι θα χρειαστεί δεύτερη κάλπη.

Οι Πανελλαδικές βάζουν όρια στον εκλογικό χρόνο

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας είναι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να δημιουργηθεί αναστάτωση σε μαθητές, οικογένειες και εκπαιδευτικούς.

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Το πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας για το 2027 έχει ήδη ανακοινωθεί. Οι πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων αρχίζουν στις 28 Μαΐου και των Επαγγελματικών Λυκείων στις 29 Μαΐου.

Αυτό σημαίνει ότι η 16η Μαΐου προσφέρει ένα χρονικό περιθώριο περίπου δύο εβδομάδων πριν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

Αντίθετα, η 23η Μαΐου βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. Παράλληλα, ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές θα μπορούσαν να συμπέσουν με την περίοδο των εξετάσεων.

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Το εναλλακτικό σενάριο της 11ης Απριλίου

Στο τραπέζι εξακολουθεί να βρίσκεται και η 11η Απριλίου. Πρόκειται για ένα σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στις 16 Μαΐου, εφόσον η πρώτη κάλπη δεν δώσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει συζητηθεί και σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την άνοιξη.

Παράλληλα, έχει καταγραφεί και το ενδεχόμενο της 18ης Απριλίου, με πιθανή δεύτερη κάλπη στις 23 Μαΐου. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο εμφανίζεται να συγκεντρώνει μικρότερο ενδιαφέρον.

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Η δεύτερη κάλπη και η ελληνική προεδρία της ΕΕ

Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό παίζει και η ανάληψη της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου 2027.

Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να έχει ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία και να υπάρχει σταθερό κυβερνητικό σχήμα πριν από την έναρξη της ελληνικής προεδρίας.

Εάν οι πρώτες εκλογές πραγματοποιηθούν στις 16 Μαΐου, θα υπάρχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για τις διερευνητικές εντολές, τις συνταγματικές διαδικασίες και, εφόσον χρειαστεί, την προκήρυξη δεύτερης αναμέτρησης.

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Η 20ή Ιουνίου έχει αναφερθεί ως πιθανή εφεδρική ημερομηνία για δεύτερη κάλπη, αν και μια τέτοια εξέλιξη θα περιόριζε σημαντικά τα χρονικά περιθώρια πριν από την ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας.

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Ο Μητσοτάκης κρατά κλειστά τα χαρτιά του

Παρά τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις που διακινούνται στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ανακοινώσει την ημερομηνία των εκλογών.

Ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ κυβερνητικά στελέχη αποφεύγουν να παρουσιάσουν οποιοδήποτε από τα εξεταζόμενα σενάρια ως οριστική απόφαση.

Το βέβαιο είναι ότι ο εκλογικός σχεδιασμός συνδέεται πλέον με τρεις βασικούς παράγοντες: την πασχαλινή περίοδο, τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και την ελληνική προεδρία της ΕΕ.

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Και τέλος με την οικονομική παραγματικότητα των νοικοκυριών καθώς κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι στα μέσα Μαΐου θα έχουν πληρωθεί οι βαριοί λογαριασμοί του χειμώνα, πετρέλαιο ρεύμα αέριο κλπ.