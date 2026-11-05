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Η ακρίβεια και οι καθημερινές δυσκολίες παραμένουν οι κύριοι παράγοντες που διαμορφώνουν τις πολιτικές επιλογές των ψηφοφόρων ενόψει των εθνικών εκλογών.

Μαύρος επισήμανε ότι η δυναμική του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ανακόπηκε λόγω ασάφειας στις οικονομικές εξαγγελίες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Αντίθετα, η στροφή του ΠΑΣΟΚ προς την προβολή των προγραμματικών του θέσεων κρίνεται θετικά και ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω τα εκλογικά του ποσοστά.

Η τελική εικόνα παραμένει ρευστή για τα μικρότερα κόμματα, ενώ η δυναμική της δεύτερης κάλπης θα εξαρτηθεί άμεσα από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.

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Ο Δημήτρης Μαύρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα δεν διαφαίνεται προοπτική αυτοδυναμίας από την πρώτη κάλπη στις εθνικές εκλογές, επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια και οι καθημερινές δυσκολίες παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τις πολιτικές επιλογές των ψηφοφόρων.

Όσα είπε ο Δημήτρης Μαύρος για το εκλογικό τοπίο

Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Open, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων MRB ανέφερε: «Υπάρχουν εφικτά και μη εφικτά πράγματα. Με τα σημερινά νούμερα και τη σημερινή κατάσταση, αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους γύρω στο 37% και κάτι. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή».

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Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο εγκλωβισμού των κομμάτων σε μη ρεαλιστικούς στόχους: «Δεν πρέπει τα κόμματα να αυτοεγκλωβίζονται. Δεν μπορεί ένα κόμμα με Χ ποσοστά να λέει ότι εγώ θα κερδίσω έστω και με μία ψήφο. Έχει αρχίσει και το παίρνει πίσω αυτό το ΠΑΣΟΚ. Πες κάτι πιο ρεαλιστικό».

«Πες κάτι πιο ρεαλιστικό», σχολίασε.

Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δημήτρης Μαύρος στην πορεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), εκτιμώντας ότι η αρχική δυναμική του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ανακόπηκε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Μετά τη ΔΕΘ, η ΕΛΑΣ έπαθε ένα θέμα. Σαν να έπαθε η καρδιά μια παύση μετά τον πρώτο ενθουσιασμό», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η σύγχυση που προκλήθηκε γύρω από την κοστολόγηση των οικονομικών εξαγγελιών.

«Όταν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει ότι τα 7,3 δισ. αφορούν την τετραετία και την άλλη μέρα ο κ. Κουτεντάκης λέει ότι τα 7,3 δισ. είναι ανά έτος, δεν είναι οικονομολόγοι έξω οι άνθρωποι, θέλουν να καταλαβαίνουν», υπογράμμισε.

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Η ασάφεια αυτή, κατά τον επικεφαλής της MRB, επηρέασε τη δημοσκοπική δυναμική του κόμματος, επαναφέροντας ερωτήματα για την αξιοπιστία των οικονομικών του προτάσεων.

«Ο κ. Τσίπρας, με αυτό που έγινε στη ΔΕΘ, αναμετράται ξανά με τον ίδιο του τον εαυτό», σημείωσε με νόημα.

Η αλλαγή στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ

Αντίθετα, ο Δημήτρης Μαύρος διαπίστωσε θετικά στοιχεία στην αλλαγή στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, επιχειρεί πλέον να μεταφέρει τη συζήτηση από την ηγεσία στις προγραμματικές του θέσεις.

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«Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μια μεταστροφή από το καλοκαίρι, όλο το ΠΑΣΟΚ, και αντί να διαχειρίζονται ως ένα κλασικό αρχηγικό κόμμα, το γύρισαν στο πρόγραμμα. Αυτό τους βοηθάει», ανέφερε.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαθέτει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

«Εάν συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να το παίζει σωστά επί του προγράμματός του, έχει τη δυνατότητα να πετύχει καλύτερα πράγματα, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο κ. Τσίπρας», πρόσθεσε.

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Εκτιμήσεις για τα κόμματα

Αναφερόμενος στα μικρότερα κόμματα, ο επικεφαλής της MRB περιέγραψε μια ιδιαίτερα ρευστή εικόνα, κυρίως για τους πολιτικούς σχηματισμούς που κινούνται κοντά στο όριο του 3%.

«Ο κ. Βελόπουλος είναι σταθερά ψηλά, η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι επίσης εκεί και η κυρία Λατινοπούλου φαίνεται ότι μπαίνει», ανέφερε.

Για την περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, σημείωσε ότι μετά την αρχική δημοσκοπική άνοδο ακολούθησε σημαντική υποχώρηση.

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«Η κυρία Καρυστιανού ήταν πολύ ψηλά, ξαφνικά έκανε μια απότομη βουτιά και τώρα, αντί να τρυπήσει το όριο και να φύγει, κάνει ένα μικρό πλατό στο κάτω όριο. Όλα παίζονται και εκεί», επισήμανε.

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«Στην πρώτη Κυριακή με τα σημερινά νούμερα δεν θα έχουμε κυβέρνηση»

Ο Δημήτρης Μαύρος εκτίμησε ότι, με βάση τους σημερινούς συσχετισμούς, η πρώτη εκλογική αναμέτρηση δύσκολα θα οδηγήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Στην πρώτη Κυριακή με τα σημερινά νούμερα δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Μετά, στη δεύτερη Κυριακή, θα εξαρτηθούν από τα ποσοστά που θα πάρουν τα κόμματα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην επίδοση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, εκτιμώντας ότι από αυτήν θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η δυναμική μιας ενδεχόμενης δεύτερης αναμέτρησης.

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«Εάν η ΝΔ είναι πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών, ενδέχεται να δημιουργηθεί παράσταση νίκης. Εάν είναι από κάτω, εξαρτάται το πόσο», σημείωσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε την αναφορά του πρωθυπουργού σε αποχώρηση εάν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας υποχωρήσει κάτω από το 25%, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ένα ενισχυμένο δεύτερο κόμμα να αποκτήσει σημαντική δυναμική.