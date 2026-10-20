Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής αποτελούν το κυριότερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά στην Αττική, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το ACTION 24.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας, ενώ η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στον δείκτη καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,0% έναντι των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί βασική πηγή ανησυχίας για τους πολίτες της Αττικής, ενώ η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το ACTION 24. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στην περιφέρεια Αττικής και καταγράφει αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου.

Ως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά στην Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύεται η ακρίβεια και το κόστος ζωής, συγκεντρώνοντας το συντριπτικό ποσοστό του 66,6%. Ακολουθούν τα χαμηλά εισοδήματα με 19,2%, η στέγαση και τα ενοίκια με 18,9%, καθώς και το κυκλοφοριακό και το πάρκινγκ με 17,5%. Σημαντικά ποσοστά καταγράφουν επίσης η ασφάλεια/εγκληματικότητα (13,6%), το ενεργειακό κόστος (13,2%), η υγεία/ΕΣΥ (13,1%) και η παιδεία (12,7%).

Advertisement

Advertisement

Στο ερώτημα για το εάν η κυβέρνηση έχει λάβει επαρκή μέτρα για την ανάσχεση του νέου κύματος ακρίβειας, το 74,8% απαντά αρνητικά («όχι / μάλλον όχι»), ενώ μόλις το 24,1% εμφανίζεται θετικό («ναι / μάλλον ναι»).

Πρόθεση ψήφου (επί των εγκύρων)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 26,3%

: 26,3% ΕΛΑΣ : 13,9%

: 13,9% ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής : 8,6%

: 8,6% ΚΚΕ : 6,6%

: 6,6% ΕΛΠΙΔΑ : 5,0%

: 5,0% Πλεύση Ελευθερίας : 4,2%

: 4,2% Ελληνική Λύση : 4,0%

: 4,0% Φωνή Λογικής : 2,9%

: 2,9% ΜέΡΑ25 : 2,7%

: 2,7% ΣΥΡΙΖΑ : 2,7%

: 2,7% Συμμαχία Ελλήνων 2,7%

2,7% ΝΙΚΗ : 1,7%

: 1,7% Άλλο κόμμα : 0,9%

: 0,9% Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ : 3,7%

: 3,7% Αναποφάσιστοι: 12,6%

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου της δημοσκόπησης, η δύναμη των κομμάτων αποτυπώνεται στα ακόλουθα ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία : 31,5%

: 31,5% ΕΛΑΣ : 16,9%

: 16,9% ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής : 10,2%

: 10,2% ΚΚΕ : 7,9%

: 7,9% ΕΛΠΙΔΑ : 5,9%

: 5,9% Πλεύση Ελευθερίας : 5,0%

: 5,0% Ελληνική Λύση : 4,7%

: 4,7% Φωνή Λογικής : 3,4%

: 3,4% ΣΥΡΙΖΑ : 3,2%

: 3,2% ΜέΡΑ25 : 3,2%

: 3,2% Συμμαχία Ελλήνων 3,2%

3,2% ΝΙΚΗ : 2,0%

: 2,0% Άλλο κόμμα: 1,1%

Καταλληλότητα Πρωθυπουργού και πολιτικοί δείκτες

Στον δείκτη της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30,0%, ακολουθούμενος από την επιλογή «κανένας» με 21,4%, τον Αλέξη Τσίπρα με 16,6% και τον Νίκο Ανδρουλάκη με 5,5%.