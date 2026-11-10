Ένα νόμισμα καθόρισε τον νικητή σε δημοτικές εκλογές στο Περού (Φωτο από Nexta/x)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ειδική Εκλογική Επιτροπή στην Κονίμα του Περού ανέδειξε τον νέο δήμαρχο μέσω κλήρωσης με ρίψη κέρματος μετά από απόλυτη ισοψηφία των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι Ρουμπέν Κίσπε Καπαχάνα και Σαλόμινο Μαμάνι Κίσπε συγκέντρωσαν από 671 ψήφους ο καθένας στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.

Η χρήση κλήρωσης για την επίλυση ισοπαλιών αποτελεί νόμιμη διαδικασία βάσει του Νόμου περί Δημοτικών Εκλογών και του Πολιτικού Συντάγματος της χώρας.

Ο Ρουμπέν Κίσπε Καπαχάνα αναδείχθηκε νικητής της διαδικασίας και οι εκλογικές αρχές προέβησαν στην επίσημη επικύρωση του αποτελέσματος.

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Ένα κέρμα έκρινε το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στην περιοχή Κονίμα, η οποία βρίσκεται στις περουβιανές Άνδεις, κόντα στη λίμνη Τιτικάκα. Η Ειδική Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε, μέσω δημόσιας κλήρωσης, ότι ο Ρουμπέν Κίσπε Καπαχάνα, υποψήφιος του κόμματος «Somos Perú» (Είμαστε το Περού), θα είναι ο επόμενος δήμαρχος της περιοχής, αφότου τα επίσημα αποτελέσματα κατέγραψαν απόλυτη ισοψηφία με τον αντίπαλό του.

Ο ασυνήθιστος τρόπος να καθοριστεί νικητής σε δημοτικές εκλογές σε επαρχία στο Περού

Ο Κίσπε Καπαχάνα και ο Σαλόμινο Μαμάνι Κίσπε υποψήφιος του κόμματος «País para Todos» (Χώρα για Όλους), συγκέντρωσαν από 671 ψήφους ο καθένας, σύμφωνα με τα πρακτικά που καταμετρήθηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Εκλογικών Διαδικασιών (ONPE). Και οι δύο έφτασαν το 27,739% των έγκυρων ψήφων στις δημοτικές εκλογές της Κονίμα.

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🇵🇪 | Perú elige alcalde lanzando una moneda al aire En las elecciones municipales en la pequeña localidad peruana de Conima, dos candidatos obtuvieron exactamente el mismo número de votos —671 cada uno—. Un conteo de votos regular no pudo determinar al ganador, por lo que el resultado se decidió por sorteo. Según la ley local, los empates electorales se resuelven mediante un sorteo. https://t.co/nTmAJWLJoT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 10, 2026

Η ισοβαθμία στην πρώτη θέση υποχρέωσε την Ειδική Εκλογική Επιτροπή να εφαρμόσει τον προβλεπόμενο μηχανισμό για τέτοιες περιπτώσεις που δεν είναι άλλος από τη ρίψη ενός κέρματος, κάτι που έγινε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Νικητής της διαδιακασίας αναδείχθηκε ο Ρουμπέν Κίσπε Καπαχάνα, ο οποίος επέλεξε την επιλογή «γράμματα» (sello) στο κέρμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα για τη διαδικασία, ο Κίσπε Καπαχάνα αποχώρησε από τον χώρο χωρίς να προβεί σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Η διαδικασία έλαβε χώρα αφού τα επίσημα έγγραφα διαβιβάστηκαν στην Ειδική Εκλογική Επιτροπή και αναφέρθηκε ότι υπήρχε ισοπαλία στην πρώτη θέση μεταξύ των δύο πολιτικών οργανώσεων.

Τι προβλέπει ο νόμος

Το άρθρο 26, παράγραφος 6, του Νόμου περί Δημοτικών Εκλογών ορίζει ότι, όταν προκύπτει ισοπαλία, η λύση είναι μια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που έχουν λάβει τον ίδιο αριθμό ψήφων.

Το μέτρο βασίστηκε επίσης σε απόφαση της Ολομέλειας της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής. Η εκλογική αρχή επεσήμανε ότι η διαδικασία απέβλεπε στη διασφάλιση της διαφάνειας και της δικαιοσύνης κατά τον καθορισμό του δημοτικού αποτελέσματος.

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Επιπλέον, επικαλέστηκε το άρθρο 176 του Πολιτικού Συντάγματος του Περού, το οποίο ορίζει ότι το εκλογικό σύστημα πρέπει να εγγυάται πως η καταμέτρηση των ψήφων αντικατοπτρίζει τη βούληση των πολιτών που προσήλθαν στις κάλπες.

Μετά το αποτέλεσμα, το προσωπικό της Ειδικής Εκλογικής Επιτροπής προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την επίσημη επικύρωση του νικητή.

Με πληροφορίες από infobae.com

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