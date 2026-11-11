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Στη Βαρκελώνη σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας, πυρπολήσεις κάδων και φθορές σε καταστήματα, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις.

Η κινητοποίηση, που επηρέασε τις συγκοινωνίες και τη βιομηχανική δραστηριότητα, αναδεικνύει την έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος στέγασης.

Το ζήτημα αποτελεί κεντρικό σημείο της προεκλογικής αντιπαράθεσης ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τη διαχείριση της κρίσης.

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Ένταση και σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Βαρκελώνη, κατά τη διάρκεια της πρώτης γενικής απεργίας στην Ισπανία από το 2012. Ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και προκάλεσαν φθορές σε καταστήματα, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τη συνεχή αύξηση των ενοικίων, την ακρίβεια και τη δυσκολία εξασφάλισης προσιτής κατοικίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 120.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη συγκέντρωση της Μαδρίτης, ενώ περισσότεροι από 50.000 διαδήλωσαν στη Βαρκελώνη.

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Στη Βαρκελώνη, βίντεο από τα επεισόδια καταγράφουν κουκουλοφόρους να βάζουν φωτιά σε κάδους και να προκαλούν ζημιές σε εμπορικά καταστήματα. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει τις ομάδες των διαδηλωτών. Παράλληλα, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, επιθέσεις σημειώθηκαν και σε γραφεία κτηματομεσιτικών εταιρειών.

BREAKING: Riots, blocked highways, and fires are hitting Barcelona as far-left radicals take over the streets. Police need to step in and restore LAW AND ORDER before it spreads any further. When will European leaders wake up?! https://t.co/bcKaYGBi0S November 11, 2026

Η απεργία, που οργανώθηκε από τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της Ισπανίας, UGT και CCOO, επηρέασε σημαντικά την καθημερινότητα, προκαλώντας προβλήματα στις συγκοινωνίες, στις δημόσιες υπηρεσίες και στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Καθυστερήσεις και κυκλοφοριακές δυσκολίες καταγράφηκαν σε βασικούς οδικούς άξονες της Μαδρίτης και της Καταλονίας, με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις να εντοπίζονται στις βιομηχανικές ζώνες.

Ο πρόεδρος της UGT, Πέπε Άλβαρεθ, έκανε λόγο για ιδιαίτερα επιτυχημένη κινητοποίηση με μαζική συμμετοχή, ενώ ο επικεφαλής της CCOO, Ουνάι Σόρδο, χαρακτήρισε τη συμμετοχή των εργαζομένων πολύ σημαντική.

Hoy en Barcelona, simplemente impresionante.‼️ QUEREMOS VIVIR, NO SOBREVIVIR.‼️ https://t.co/j7CQDQt8Lc — Pilar (@PiliPaContraria) November 11, 2026

Η ιστορία της 87χρονης που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Σημαντική αφορμή για τη μαζική κοινωνική αντίδραση αποτέλεσε η υπόθεση της 87χρονης ΜαριΚάρμεν Αμπασκάλ, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στη Μαδρίτη, έπειτα από περίπου 70 χρόνια διαμονής σε αυτό.

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Η ηλικιωμένη γυναίκα εκδιώχθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν οι νέοι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος αποφάσισαν να αυξήσουν το ενοίκιο κατά 300%. Λίγες εβδομάδες μετά την έξωσή της, πέθανε στο νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε έντονη συγκίνηση και αντιδράσεις στην ισπανική κοινωνία.

Η περίπτωσή της αναδείχθηκε από ενώσεις ενοικιαστών και κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες την παρουσίασαν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότεροι πολίτες στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την κατοικία τους.

Incendios y escaparates rotos en Barcelona tras la manifestación https://t.co/tsJcWXmNHV https://t.co/1YH20dw5T1 Advertisement November 11, 2026

Στα 1.170 ευρώ το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. στη Μαδρίτη

Η στεγαστική κρίση συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της Ισπανίας, με τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη να βρίσκονται στο επίκεντρο, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου στις τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της πλατφόρμας ακινήτων Idealista, σύμφωνα με τα οποία το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων στη Μαδρίτη είχε φτάσει τον Οκτώβριο τα 1.170 ευρώ.

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Την ίδια στιγμή, ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός στην Ισπανία υπολογίζεται περίπου στα 2.460 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, η ενοικίαση ενός σχετικά μικρού διαμερίσματος αντιστοιχεί σχεδόν στο 48% του μέσου ακαθάριστου εισοδήματος, υπερβαίνοντας κατά πολύ το 30% που θεωρείται συχνά ως ενδεικτικό ανώτατο όριο για οικονομικά προσιτή στέγαση.

«Σχεδόν το μισό εισόδημά μας πηγαίνει στο ενοίκιο»

Την ασφυκτική οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι νέοι εργαζόμενοι περιέγραψε ο 27χρονος Γκονθάλο Άλβαρεθ, ο οποίος συμμετείχε στις διαδηλώσεις της Μαδρίτης.

Ο ίδιος εργάζεται στον χώρο των πωλήσεων και παράλληλα προσφέρει εθελοντική βοήθεια σε ένωση ενοικιαστών, η οποία στηρίζει πολίτες που κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους και τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους.

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Han roto el escaparate de la tienda de Lego de paseo de Gràcia de Barcelona, en el interior algunas cajas por el suelo. Los manifestantes se lo miran la mayoría desde fuera. Algunos tapan el acceso #11N https://t.co/f6yVw3TgPj https://t.co/ZfqwUTDbfX Advertisement November 11, 2026

Μιλώντας στο BBC, χαρακτήρισε την έξωση της 87χρονης ΜαριΚάρμεν ως το γεγονός που πυροδότησε τη μαζική αντίδραση, περιγράφοντάς την ως τη «μικρή σπίθα» που οδήγησε στις κινητοποιήσεις. Όπως ανέφερε, τη γνώριζε προσωπικά και είχε συγκλονιστεί από την αντιμετώπιση που είχε λάβει.

Ο 27χρονος κατοικεί με τη σύντροφό του, η οποία εργάζεται ως βοηθός οδοντιάτρου, σε ένα μικρό διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην περιοχή Αργανθουέλα, στα νότια της Μαδρίτης.

Το ζευγάρι καταβάλλει συνολικά 1.000 ευρώ τον μήνα για τη στέγασή του, με αποτέλεσμα ο καθένας να διαθέτει περίπου το μισό εισόδημά του για την κάλυψη του ενοικίου, χωρίς να υπολογίζονται τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης.

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«Είναι πραγματικά τρελό. Υπάρχουν τα τρόφιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό και το φυσικό αέριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, οι σημερινές οικονομικές συνθήκες καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και τη σκέψη απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας.

«Χρειάζεται να συγκεντρώσεις ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για να αγοράσεις ένα σπίτι. Με τους μισθούς που υπάρχουν σήμερα, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο», σημείωσε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τις τιμές στην αγορά ακινήτων.

Es tremendo el que esta passant avui a Barcelona. Em pregunto si amb tot el que han fet avui aconseguiran alguna cosa o algu fara algun canvi legislatiu. No té cap sentit com han enganyat tota aquesta gent avui per influir a les eleccions. https://t.co/TVAWfsI1wZ — Toni GM (@tonetaso90) November 11, 2026

Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης η στεγαστική πολιτική

Η γενική απεργία πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ισπανία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επικεφαλής της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, αποφάσισε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών τον προηγούμενο μήνα, μετά την αποτυχία του Κοινοβουλίου να εγκρίνει το σχέδιο μεταρρύθμισης της στεγαστικής πολιτικής.

Η κινητοποίηση αποτελεί την πρώτη γενική απεργία στην Ισπανία εδώ και 14 χρόνια, καθώς η προηγούμενη είχε πραγματοποιηθεί το 2012, επί κυβέρνησης Μαριάνο Ραχόι.

Ωστόσο, η φετινή απεργία έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, που είχαν κυρίως ως στόχο την εκάστοτε κυβέρνηση, αυτή τη φορά ο ίδιος ο Σάντσεθ και μέλη της κυβέρνησής του εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στους εργαζομένους και στο αίτημα για πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισπανός πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι σημαντικές κοινωνικές κατακτήσεις, όπως το οκτάωρο, οι συντάξεις και η δημόσια υγειονομική περίθαλψη, προέκυψαν μέσα από συλλογικούς αγώνες και απεργιακές κινητοποιήσεις.

Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στα συνδικάτα

Από την πλευρά του, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά τη γενική απεργία ενόψει των εκλογών.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, χαρακτήρισε την κινητοποίηση «ανοησία», ενώ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στα συνδικάτα, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «μαφία» και «σκουπίδια».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του PP, Μιγκέλ Τεγιάδο, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη, προειδοποιώντας για τις πιθανές συνέπειες μιας επικράτησης της δεξιάς στις επερχόμενες εκλογές.

Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία, δηλώνοντας στην ισπανική τηλεόραση ότι «ανοησία είναι να αμφισβητεί κανείς το δικαίωμα των εργαζομένων να απεργούν».

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το BBC, το Λαϊκό Κόμμα διατηρεί το προβάδισμα, ενώ η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε ένα από τα βασικότερα ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις κάνουν λόγο για πολιτική απεργία

Επιφυλακτική έως και επικριτική ήταν η στάση εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι στην κινητοποίηση. Οι εργοδοτικές οργανώσεις υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις δεν ευθύνονται για την αύξηση των τιμών στην αγορά κατοικίας.

Ο αντιπρόεδρος της CEOE, της μεγαλύτερης εργοδοτικής οργάνωσης της Ισπανίας, Μιγκέλ Γαρίδο, υποστήριξε ότι η απεργία δεν συνδέεται με συγκεκριμένα εργασιακά αιτήματα.

«Δεν πρόκειται για κινητοποίηση που γίνεται για εργασιακούς λόγους, αλλά για πολιτικούς, και συνδέεται άμεσα με την πρόωρη προκήρυξη των εκλογών», ανέφερε.

Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών αμφισβήτησαν τις εκτιμήσεις των συνδικάτων σχετικά με το μέγεθος της συμμετοχής, υποστηρίζοντας ότι η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν μικρότερη και παρουσίασε μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις περιοχές και τους οικονομικούς κλάδους.

Πτώση 7,5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Ένα από τα βασικά στοιχεία που αξιοποιούνται στην Ισπανία για την αξιολόγηση της συμμετοχής σε μια γενική απεργία είναι η μεταβολή της βιομηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου Red Eléctrica, η κατανάλωση ρεύματος μειώθηκε κατά 7,5% τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Για λόγους σύγκρισης, κατά την προηγούμενη γενική απεργία του 2012 η αντίστοιχη πτώση είχε ξεπεράσει το 15%.

Παρά τις διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στις δύο περιόδους, η μείωση της κατανάλωσης αποτελεί έναν ακόμη δείκτη της επίδρασης που είχε η κινητοποίηση στην οικονομική δραστηριότητα.

Οι μαζικές διαδηλώσεις, τα προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οι έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχουν φέρει τη στεγαστική κρίση στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στην Ισπανία. Το ζήτημα αναμένεται να κυριαρχήσει και τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η χώρα πλησιάζει στις πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

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