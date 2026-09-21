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Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Βαρκελώνης την Κυριακή κατά του σχεδίου επέκτασης του αεροδρομίου της πόλης.

Την κινητοποίηση στήριξαν περισσότερες από 250 οργανώσεις και συλλογικότητες, καθώς και περίπου 130 ακαδημαϊκοί.

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Reuters

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αστυνομία, περίπου 5.500 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, ενώ οι διοργανωτές υπολόγισαν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε περισσότερους από 30.000. Με σύνθημα «Όχι στην επέκταση, ούτε τώρα ούτε ποτέ», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την εναντίωσή τους στα «φιλόδοξα» σχέδια επέκτασης του αεροδρομίου.

✈️🌿 Protesto reúne milhares de pessoas contra obra que amplia pista de aeroporto em Barcelona



🤳 Reuters pic.twitter.com/6XJJj8o4bR September 21, 2026

Περίπου δέκα ομάδες έφτασαν στο σημείο με τα πόδια, με ποδήλατα, με το μετρό και με τρένο από διάφορα σημεία της καταλανικής πρωτεύουσας και της μητροπολιτικής περιοχής.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε την ίδια εβδομάδα κατά την οποία εγκρίθηκε το επενδυτικό σχέδιο της αρμόδιας αρχής διαχείρισης του αεροδρομίου για την περίοδο 2027-2031, το οποίο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για την προετοιμασία της επέκτασης.

Reuters

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα. Σύμφωνα με τη Zeroport, την πλατφόρμα που διοργάνωσε την κινητοποίηση, η διαδήλωση της Κυριακής αντικατοπτρίζει την «ξεκάθαρη αντίθεση» της κοινής γνώμης στο σχέδιο επέκτασης.

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Des milliers de Barcelonais manifestent contre l’agrandissement de l’aéroport

➡️ https://t.co/5HOwTZP36F pic.twitter.com/SdpKZ7dbSq — RFI (@RFI) September 20, 2026

Η συγκεκριμένη επέκταση θα «επιδεινώσει άλλα κοινωνικά προβλήματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ομάδας, Ζαούμε Οσέτε, κατά την έναρξη της διαμαρτυρίας.

Μην ξεχνάμε πως η Βαρκελώνη είναι μία από τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που μαστίζεται από τον υπερτουρισμό, και πως τέτοιου είδους σχέδια θα φέρουν περισσότερα προβλήματα στους ήδη ταλαιπωρημένους κατοίκους. Οι οργανώσεις και οι σύλλογοι ζητούν μεγαλύτερες επενδύσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές, στην προστασία της βιοποικιλότητας και σε εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης που δεν εξαρτώνται τόσο από τον τουρισμό.

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Με πληροφορίες από: catalannews.com