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Σκηνές έντονης βίας σημειώθηκαν στη Βαρκελώνη έπειτα από μαζική συμπλοκή που ξέσπασε στη συνοικία Ραβάλ, μία από τις πιο πολυσύχναστες και δημοφιλείς τουριστικά περιοχές της πρωτεύουσας της Καταλονίας.

Στα σοβαρά επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στη Rambla del Raval συμμετείχαν περίπου 30 άτομα. Βίντεο από το σημείο καταγράφουν ομάδες ανδρών να εκτοξεύουν καρέκλες, πέτρες και άλλα αντικείμενα μεταξύ τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένοι κρατούσαν ματσέτες και ξύλινα αντικείμενα.

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Οι περαστικοί που βρίσκονταν στην περιοχή απομακρύνθηκαν άμεσα υπό τον φόβο των συγκρούσεων, αναζητώντας ασφαλές σημείο καθώς η ένταση εξαπλωνόταν σε μεγάλο μέρος του δρόμου. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα επεισόδια φαίνεται να ξεκίνησαν μετά από έντονο λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα σε ομάδα Αλγερινών μεταναστών και τον ιδιοκτήτη του πακιστανικού εστιατορίου Awami.

🔴 Batalla campal con machetes y palos entre argelinos y paquistaníes en el centro de Barcelona. pic.twitter.com/ShnkDQ13Rk June 15, 2026

Αρχικά οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν από το κατάστημα, όμως λίγο αργότερα επέστρεψαν συνοδευόμενοι από επιπλέον άτομα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κάποιοι έφεραν μαζί τους ματσέτες και ρόπαλα, με αποτέλεσμα η κατάσταση να κλιμακωθεί γρήγορα και ένας από τους πιο γνωστούς δρόμους της περιοχής να μετατραπεί σε πεδίο βίαιης αντιπαράθεσης.

Ισχυρές δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας της Βαρκελώνης (Guardia Urbana) έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να απομονώσουν τις αντίπαλες ομάδες και να επαναφέρουν την τάξη. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν φθορές τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιους χώρους της περιοχής.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να εξετάζουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη βίαιη σύγκρουση. Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά βίαιων γεγονότων που το τελευταίο διάστημα έχουν εντείνει την ανησυχία των κατοίκων του Ραβάλ.

ATENCIÓ la màfia argelina ataca als restaurants pakistanesos de la Rambla del Raval, els combats s'han allargat tot el diumenge, avui la BRIMO vigila sense cap control del territori en mans dels malfactors amb la complicitat dels corruptes #Narcopolitica https://t.co/hWWNfhoGsk pic.twitter.com/EVIp6GSsxs Advertisement June 15, 2026

Tensión máxima en El Raval.



Los pakistanís explotan y se lanzan en una batalla campal contra los argelinos por el control de la droga en El Raval.



Se terminó la convivencia falsa del multiculturalismo, esto era el enriquecimiento cultural.. pic.twitter.com/gMIuEvql1y — Javier Negre (@javiernegre10) June 15, 2026

Λίγες ημέρες πριν από τη συγκεκριμένη συμπλοκή, τουρίστας είχε πέσει θύμα ληστείας σε κοντινή περιοχή, ενώ τον Μάιο ένας νεαρός τραυματίστηκε στο χέρι από μαχαίρι ύστερα από συμπλοκή που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι.

Κάτοικοι του Ραβάλ αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ciutat Vella υποστηρίζουν ότι η συχνότητα των περιστατικών βίας έχει ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας, με αρκετούς να δηλώνουν ότι ανησυχούν πλέον για την καθημερινή τους ζωή.

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Παρότι η Βαρκελώνη εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας στο ιστορικό της κέντρο έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Με πληροφορίες από The Sun

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