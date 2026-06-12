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Σε μία σπουδαία ανακάλυψη προχώρησαν παλαιοντολόγοι που εντόπισαν απολιθώματα από ένα μέχρι σήμερα άγνωστο είδος αμφικυονιδών, μιας εξαφανισμένης οικογένειας σαρκοφάγων θηλαστικών που είναι ευρέως γνωστά ως «αρκουδόσκυλα». Δύο δείγματα ανασύρθηκαν στη λεκάνη Vallès-Penedès κοντά στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Ταυτοποιήθηκε ο αρχαιότερος εκπρόσωπος του γένους Paludocyon

Σύμφωνα με το sci.news, το νέο είδος, με όνομα Paludocyon moyasolai, έζησε κατά τη διάρκεια της εποχής του Μέσου Μειοκαίνου, περίπου πριν από 15,9 εκατομμύρια χρόνια, σε ένα τοπίο που τότε ήταν θερμό και δασώδες, διάσπαρτο με ρηχές λίμνες.

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Το ζώο συνδύαζε χαρακτηριστικά τόσο των σύγχρονων αρκούδων όσο και των σκύλων χωρίς όμως να ανήκει σε κάποιο από τα δύο ζώα και ανήκε στην οικογένεια Amphicyonidae, μια εξαφανισμένη ομάδα θηρευτών που ονομάζονται κοινώς «αρκουδόσκυλα».

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«Οι αμφικυονίδες αποτελούσαν σημαντικό συστατικό των συνόλων σαρκοφάγων στη Βόρεια Αμερική και την Ευρασία κατά το μεγαλύτερο μέρος του Καινοζωικού αιώνα», δήλωσε ο Δρ. Χόρχε Μοράλες από το Εθνικό Μουσείο Φυσικών Επιστημών και οι συνεργάτες του.

«Στην Αφρική, τα παλαιότερα γνωστά αρχεία αμφικυονίδων χρονολογούνται από το Πρώιμο Μειόκαινο και παρέμειναν εκεί μέχρι το τέλος του Ύστερου Μειοκαίνου, αποτελώντας τα τελευταία γνωστά δείγματα αυτής της ομάδας», προσθέτει.

Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η οικογένεια αμφικυωνιδών προήλθε από τη Βόρεια Αμερική κάτι που ενισχύεται από το πλουσιότερο και πληρέστερο παλαιογενές αρχείο απολιθωμάτων της περιοχής σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη και την Ασία.

Οι παλαιοντολόγοι βρήκαν δύο δείγματα του Paludocyon moyasolai στην τοποθεσία els Casots στη λεκάνη Vallès-Penedès της Ισπανίας.

Τα απολιθώματα περιλαμβάνουν ένα συμπιεσμένο αλλά καλά διατηρημένο τμήμα κρανίου με τα περισσότερα δόντια του άθικτα καθώς και έναν απομονωμένο κάτω γομφίο που βρέθηκε ξεχωριστά. Τα ευρήματα φυλάσσονται σήμερα στο Καταλανικό Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας Miquel Crusafont στην πόλη Σαμπαντέλ της Ισπανίας.

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Και τα δύο δείγματα φυλάσσονται πλέον στο Καταλανικό Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας Miquel Crusafont στο Sabadell της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες το νέο είδος διαφέρει από τους στενότερους συγγενείς του λόγω των ασυνήθιστων αναλογιών των γομφίων του. Συγκεκριμένα ο δεύτερος άνω γομφίος ήταν πλατύτερος από τον πρώτο ενώ ο τρίτος άνω γομφίος ήταν εξαιρετικά μεγάλος και ιδιαίτερα ανεπτυγμένος.

Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν έχουν παρατηρηθεί σε άλλα γνωστά είδη του γένους Paludocyon. Για να προσδιορίσουν τη θέση του νέου είδους στο εξελικτικό δέντρο οι ερευνητές συνέκριναν τα δόντια του με εκείνα συγγενικών ειδών από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το Paludocyon moyasolai αποτελεί τον αρχαιότερο και πιο πρωτόγονο γνωστό εκπρόσωπο του γένους Paludocyon.

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