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Τον απόλυτο τρόμο έσπειρε μια μαύρη αρκούδα σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στο Τενεσί των ΗΠΑ όταν άρχισε να κυνηγάει ανθρώπους.

Πανικόβλητοι, δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν προς πάσα κατεύθυνση να βρουν καταφύγιο. Ορισμένοι μάλιστα στοιβάχτηκαν άρον άρον μέσα σε αυτοκίνητα με σκοπό να ξεφύγουν από το άγριο ζώο.

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Βίντεο που κατέγραψε μια γυναίκα και κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει τη δραματική σκηνή που διαδραματίστηκε το περασμένο Σάββατο.

A woman witnessed a dramatic scene from her balcony as a bear ran through a parking lot in Gatlinburg, Tennessee, sending people scrambling for safety. https://t.co/rJO1NIiQLL pic.twitter.com/NOu3bzHrdN July 23, 2026

Η γυναίκα ανέφερε ότι ετοιμαζόταν να κοιμηθεί όταν άκουσε ανθρώπους να φωνάζουν. Όπως είπε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, βγήκε αμέσως στο μπαλκόνι της για να δει τι συνέβαινε.

«Ανησύχησα πολύ για όλους όσοι έτρεχαν στο πάρκινγκ», δήλωσε. «Ιδιαίτερα για τον άνδρα με την πορτοκαλί στολή, γιατί δεν μπήκε στο βαν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αντίθετα, προσπαθούσε συνεχώς να πλησιάσει για να βγάλει μια κοντινή φωτογραφία της αρκούδας».

Σύμφωνα με την ίδια, λίγο αργότερα η αρκούδα διέσχισε τον δρόμο και κατευθύνθηκε στο κοντινό ποτάμι, όπου ήπιε νερό.