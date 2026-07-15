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Το ζώο εντοπίστηκε να παραβιάζει ψυγεία και να καταναλώνει τρόφιμα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους λόγω της συχνότητας των εισβολών και της έλλειψης φόβου που επιδεικνύει το άγριο ζώο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τοποθετήσει παγίδες και ηλεκτροφόρους φράχτες, ενώ παράλληλα διεξάγουν περιπολίες για την προστασία των πολιτών και τον άμεσο εντοπισμό της αρκούδας.

Οι ειδικοί αποδίδουν τη συχνή εμφάνιση των αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές στη μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού στην ύπαιθρο και στην απώλεια του φόβου των ζώων απέναντι στους ανθρώπους.

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Οι Αρχές στην Ιαπωνία έχουν ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού μιας αρκούδας, η οποία φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι ενός ηλικιωμένου ζευγαριού και να λεηλάτησε το ψυγείο τους, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να ευθύνεται για 14 εισβολές σε σπίτια και καταστήματα μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες σε μια πόλη της χώρας.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο 87χρονος Μιτσούο Ματσουμπάρα βρέθηκε αντιμέτωπος με μια μεγάλη ασιατική μαύρη αρκούδα, όταν πήγε στην κουζίνα του για να ερευνήσει έναν θόρυβο που άκουσε. Εκεί διαπίστωσε ότι το ψυγείο ήταν ανοιχτό και τρόφιμα βρίσκονταν σκορπισμένα στο πάτωμα.

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Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί εισβολές σε πέντε διαφορετικά σημεία στην πόλη Σιζουκουΐσι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πιθανόν πρόκειται για την ίδια αρκούδα που επανέρχεται ξανά και ξανά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τοποθετήσει παγίδες, έχουν εγκαταστήσει ηλεκτροφόρους φράχτες γύρω από σπίτια που έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος και έχουν οργανώσει περιπολίες για την ενημέρωση και την προστασία των κατοίκων.

Bear enters house, apparently opens fridge for food in northeastern Japan https://t.co/4yqVoxcxVa July 15, 2026

«Είναι ασυνήθιστο για μια αρκούδα να εισβάλλει πολλές φορές στο ίδιο μέρος», δήλωσε η Σίχο Τσίντα, ειδικός στις αρκούδες από το τμήμα φυσικού περιβάλλοντος της περιφέρειας Ιβάτε, όπου βρίσκεται η πόλη. «Είναι πιθανό να πρόκειται για το ίδιο ζώο, γι’ αυτό θέλουμε να το συλλάβουμε το συντομότερο δυνατό».

Μέχρι τώρα, μια αρκούδα έχει καταγραφεί να εισβάλλει τέσσερις φορές μέσα σε λίγες εβδομάδες σε κτίρια μιας φάρμας στην περιοχή, όπου έτρωγε ζωοτροφή για βοοειδή με βάση το γάλα. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το ζώο να προσπαθεί να ανοίξει τη συρόμενη πόρτα ενός αγροτόσπιτου μέσα στη νύχτα. Ωστόσο, απομακρύνθηκε όταν ο αγρότης το φώτισε με έναν φακό και άρχισε να φωνάζει δυνατά.

Την περασμένη Παρασκευή, ένας ακόμη κάτοικος επέστρεψε στο σπίτι του από τα ψώνια και βρήκε μια αρκούδα μέσα στο σπίτι του, κοντά στο δωμάτιο όπου κοιμόταν ο ηλικιωμένος πατέρας του. Το ζώο βγήκε έξω όταν ο άνδρας χτύπησε δυνατά μια κοντινή πόρτα. Ωστόσο, προσπάθησε να ξαναμπεί στο σπίτι, με τον άνδρα να δίνει μάχη για περίπου 30 δευτερόλεπτα ώστε να κρατήσει κλειστή μια συρόμενη πόρτα, ενώ η αρκούδα στεκόταν στα δύο πίσω πόδια της και προσπαθούσε να εισέλθει. Ο κάτοικος περιέγραψε το ζώο ως περίπου 1,65 μέτρα ύψος.

Τα τελευταία χρόνια, η Ιαπωνία έχει καταγράψει αριθμούς-ρεκόρ σε επιθέσεις αρκούδων και θανάτους ανθρώπων από επιθέσεις τους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έχει κάνει τις αρκούδες λιγότερο διστακτικές να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές, ενώ πολλά από αυτά τα ζώα φαίνεται πλέον να έχουν χάσει τον φόβο τους απέναντι στους ανθρώπους.

Με πληροφορίες από The Guardian