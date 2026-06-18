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Μια ασυνήθιστη αλλά ιδιαίτερα χρήσιμη άσκηση πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, όπου τοπικές αρχές προσομοίωσαν επίθεση αρκούδας, καθώς οι συναντήσεις ανθρώπων με τα άγρια ζώα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Το βίντεο από την άσκηση, στο οποίο ένας δημοτικός υπάλληλος εμφανίζεται φορώντας στολή αρκούδας, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Bizarre moment man dresses as a bear and is 'hunted' pic.twitter.com/Jj4e8dGhz9 Advertisement Advertisement June 18, 2026

Η άσκηση

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην Νομός Τοτσίγκι, στην κεντρική Ιαπωνία, με στόχο να εκπαιδευτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για το πώς πρέπει να αντιδράσουν σε περίπτωση εισόδου αρκούδας σε κατοικημένη περιοχή. Για να γίνει το σενάριο όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό, ένας τοπικός αξιωματούχος φόρεσε ειδική στολή αρκούδας και υποδύθηκε το ζώο κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης.

Οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν σε διαδικασίες απομάκρυνσης πολιτών, περιορισμού της απειλής και συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Γιατί αυξάνονται τα περιστατικά

Οι αρχές της Ιαπωνία έχουν εκφράσει ανησυχία για την αύξηση των επιθέσεων και των εμφανίσεων αρκούδων κοντά σε πόλεις και χωριά τα τελευταία χρόνια. Ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η μείωση των φυσικών πηγών τροφής στα βουνά, η εγκατάλειψη αγροτικών περιοχών λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με στοιχεία των ιαπωνικών αρχών, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί εκατοντάδες περιστατικά τραυματισμών από αρκούδες, ενώ ορισμένες χρονιές σημειώθηκαν και θάνατοι. Οι περισσότερες επιθέσεις αφορούν την Ασιατική μαύρη αρκούδα, είδος που απαντάται σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Τι συμβουλεύουν οι αρχές

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις απομονωμένες δασικές περιοχές χωρίς προετοιμασία, να κάνουν θόρυβο όταν κινούνται σε περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν αρκούδες και να μην αφήνουν τρόφιμα ή απορρίμματα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν τα ζώα.

Παρότι η εικόνα ενός υπαλλήλου με στολή αρκούδας προκάλεσε χαμόγελα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αρχές τονίζουν ότι οι ασκήσεις αυτές έχουν σοβαρό σκοπό: να προετοιμάσουν τις τοπικές κοινότητες για ένα πρόβλημα που εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα στην ιαπωνική ύπαιθρο.