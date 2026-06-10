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Aρκούδα εμφανίστηκε στην κοινότητα Ολυμπιάδα Κοζάνης το βράδυ της Τρίτης προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Γ πρόεδρος της Κοινότητας Ολυμπιάδας, Δημήτρης Τουρούντζας, με σχετική ανάρτησή του στο Facebook, κάλεσε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

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«Ενημερώνουμε τους κατοίκους ότι σήμερα το βράδυ περί ώρας 23:00 εντοπίστηκε αρκούδα στην είσοδο του χωριού απο την πλευρα της Γαλάτειας. Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου σε περίπτωση νέας εμφάνισής του. Για λόγους ασφάλειας, συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε την παρουσία της αρκούδας ή οποιοδήποτε σχετικό ίχνος ή πληροφορία, παρακαλείστε να ενημερώσετε άμεσα τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Παρακαλούμε για την ψυχραιμία, τη συνεργασία και την υπεύθυνη στάση όλων, με στόχο την προστασία των κατοίκων και του ίδιου του ζώου».