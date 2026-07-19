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Ένας σκύλος δεν πτοήθηκε και αποπειράθηκε να διώξει μία αρκούδα που βρισκόταν έξω από το σπίτι του στο Στίμποουτ Σπρινγκς στο Κολοράντο, όπως δείχνει βίντεο που εξασφάλισαν οι κάμερες ασφαλείας.

Όπως βλεπουμε στο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, μία αρκούδα περιφέρεται στον δρόμο αυλής ενός σπιτιού, πριν ο σκύλος εμφανιστεί από το πουθενά και ορμήσει τρέχοντας προς το μέρος της με σκοπό να την απομακρύνει.

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Η πράξη αυτή έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν γείτονα να επαινεί τον σκύλο για τον τρόπο που έπραξε.