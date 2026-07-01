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Ένας άνδρας στο Κολοράντο των ΗΠΑ έζησε μια απρόσμενη εμπειρία, όταν επέστρεψε στο αγροτικό του όχημα και διαπίστωσε ότι δεν ήταν μόνος. Στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν μια αρκούδα, η οποία τον κοιτούσε μέσα από την καμπίνα.

Ο οδηγός αιφνιδιάστηκε από το θέαμα και, κρατώντας την ψυχραιμία του, άνοιξε μια άλλη πόρτα του οχήματος ώστε να δημιουργήσει δίοδο διαφυγής για το ζώο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας μια ξύλινη σανίδα, κατάφερε να το απομακρύνει χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

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Το ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη στιγμή που ο άνδρας έρχεται αντιμέτωπος με την απρόσμενη «επισκέπτρια» μέσα στο όχημά του.