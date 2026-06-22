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Viral έχει γίνει στο Μεξικό η πρώην δήμαρχος Σάντρα Κουέβας, μετά την εμφάνισή της σε βίντεο που γύρισε ανάμεσα σε οπαδούς της εθνικής ομάδας της χώρας με αφορμή το Μουντιάλ 2026.

Η Κουέβας, η οποία διετέλεσε δήμαρχος της πόλης Κουαουτεμόκ από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2024, εμφανίζεται να πανηγυρίζει μαζί με φιλάθλους για τις εμφανίσεις της εθνικής Μεξικού και τις νίκες της ομάδας απέναντι στη Νότια Αφρική και τη Νότια Κορέα.

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Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στάθηκαν στην ενδυματολογική της επιλογή, καθώς φορούσε ένα μπλουζάκι που τόνιζε το ντεκολτέ της. Η ίδια απάντησε στα σχετικά σχόλια, λέγοντας στη Sun: «Λοιπόν, παιδιά, τι να κάνω; Δεν μπορώ απλώς να το βγάλω».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν θεωρεί τα σχόλια αυτά προσωπική επίθεση. «Δεν το εκλαμβάνω ως επίθεση. Θα υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπουν έτσι και το θεωρούν υποτιμητικό, αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Μεξικανοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας της στη δημαρχία της Κουαουτεμόκ, η Κουέβας δραστηριοποιείται πολιτικά ως συντονίστρια του κινήματος Mexico Nuevo.

Copa Mundial de Fútbol 2026: ¡Viva México, desde el Ángel de la Independencia en nuestra alcaldía #Cuauhtémoc! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/1rVrSU1C8Y — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 12, 2026

¡Del barrio para el mundo! Orgullosa de donde vengo y más orgullosa de lo que he caminado y hasta donde voy a llegar. ¡Buena madrugada! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/SOhnENBkFl — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 20, 2026