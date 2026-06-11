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Μία ρομαντική πρόταση γάμου σε παραλία των ΗΠΑ έχει εξελιχθεί σε viral φαινόμενο στα social media, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Πρωταγωνιστές είναι ο Έβαν Αρεντόντο και η Μακένζι Ντέιβις, οι οποίοι γνωρίστηκαν ως μαθητευόμενοι σε σχολή μπαλέτου στο Μίσιγκαν. Η φιλία τους εξελίχθηκε σε σχέση και τελικά ο Αρεντόντο αποφάσισε να της ζητήσει να περάσουν μαζί το υπόλοιπο της ζωής τους.

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Το βίντεο της πρότασης, που αναρτήθηκε στα social media, κατέγραψε τον γαμπρό να λυγίζει από συγκίνηση και να ξεσπά σε δάκρυα την ώρα που εξομολογούνταν τον έρωτά του. Η συγκεκριμένη στιγμή συγκίνησε πολλούς χρήστες, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά την εκδήλωση των συναισθημάτων του.

«Οι άντρες που πραγματικά νιώθουν και εκφράζουν τα συναισθήματά τους είναι τόσο σέξι!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν: «Ωωωω, κλαίω», «Αν ο άντρας μου δεν κλαίει, δεν τον θέλω» και «Αυτή είναι μια green flag εκεί, κορίτσι, κέρδισες».

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες στάθηκαν σε μία διαφορετική λεπτομέρεια του βίντεο, που προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν τα: «Συγχαρητήρια και στους τρεις σας», «να φοράς χοντρά παντελόνια όταν κάνεις πρόταση γάμου… το σημειώνω» και «σου έστησε κιόλας μια σκηνή για να μείνεις περισσότερο στην παραλία».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει περίπου 1,5 εκατομμύριο προβολές στο TikTok και περισσότερες από 18 εκατομμύρια στο Instagram, μετατρέποντας το ζευγάρι σε διαδικτυακό φαινόμενο. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Αρεντόντο, ούτε εκείνος ούτε η σύντροφός του είχαν αντιληφθεί τη λεπτομέρεια που προκάλεσε τόσα σχόλια πριν δημοσιεύσουν το βίντεο.

Μιλώντας για την απρόσμενη δημοσιότητα, δήλωσε: «Δεν περιμέναμε να γίνει τόσο viral. Η Μακένζι έχει followers και περιμέναμε να τα πάει καλά, αλλά όχι έτσι».

Ο ίδιος εξήγησε επίσης ότι δεν θα μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του εκείνη τη στιγμή, λέγοντας: «Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκρατήσω τα δάκρυά μου και είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσω να κλαίω και την ημέρα του γάμου μας».

Όσο για τα επικριτικά σχόλια, ο Αρεντόντο εμφανίστηκε ψύχραιμος, τονίζοντας: «Κανείς δεν είναι τέλειος και για αυτόν τον λόγο, θα υπάρχει πάντα αρνητικότητα. Ωστόσο, νομίζω ότι το βίντεό μας που έγινε viral μας έκανε περισσότερο καλό παρά κακό».

Με πληροφορίες από nypost.com