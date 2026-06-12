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Σε μία σκηνή που θα φάνταζε βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας, ένα ανδροειδές ρομπότ τελευταίας τεχνολογίας, «πρωταγωνίστησε» σε ένα απρόσμενο μουσικό δρώμενο, χορεύοντας τσιφτετέλι.

Υπό τους ήχους του Λευτέρη Πανταζή, το ρομπότ εντυπωσίασε τους θαμώνες με τον ρυθμό του, καθώς «λικνιζόταν» ανάμεσα στα σπασμένα πιάτα. Οι πελάτες απαθανάτισαν τη στιγμή που έγινε αμέσως viral.

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Ρομπότ κλωτσάει παιδάκι

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανθρωποειδή ρομπότ συμμετέχουν σε ευτράπελα. Viral είχε γίνει ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε την Δευτέρα (2/6) στα social media και δείχνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ να κλωτσάει κατά λάθος ένα μικρό παιδί, σωριάζοντάς το στο έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια επίδειξης και στο σημείο βρίσκονταν δεκάδες μικρά παιδιά, που ήθελαν να απολαύσουν τις δυνατότητες του ανθρωποειδούς ρομπότ.

Robot Landed a Brutal Kick on Child’s Stomach, Leaving Him Curled Up on the Ground.



Operators fault or parents negligence? pic.twitter.com/F4gtmkW0f9 — Eren Chen (@ErenChenAI) June 2, 2026

Σε μία ανύποπτη στιγμή, ένα μικρό παιδί βρέθηκε μάλλον στο λάθος σημείο, καθώς δέχτηκε χτύπημα στο στομάχι από το ρομπότ, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Το ρομπότ – βουδιστής

Σε ένα άλλο περιστατικό, το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ-μοναχός έκανε την επίσημη εμφάνισή του σε βουδιστικό ναό, ενόψει της γιορτής των γενεθλίων του Βούδα.

Το ρομπότ, με το όνομα Gabi, παρουσιάστηκε στο Ναό Jogye μπροστά σε βουδιστές μοναχούς, δίνοντας όρκους αφοσίωσης στη διδασκαλία του Βουδισμού. Με ύψος 1,3 μέτρα και ντυμένο με γκρι και καφέ ράσα του μοναστικού τάγματος, το ρομπότ στάθηκε ενώπιον των θρησκευτικών ηγετών και απάντησε σε ερωτήσεις με φωνητική τεχνητή νοημοσύνη, υποσχόμενο να υπηρετήσει τη βουδιστική πίστη.

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South Korea's first humanoid robot monk made its official debut at Jogye Temple in Seoul, ahead of Buddha's birthday.



The robot monk, called Gabi, stood before Buddhist monks as it pledged to devote itself to Buddhism. pic.twitter.com/O47u0rwPfF — ABC News (@ABC) May 7, 2026

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Gabi υποκλίθηκε, ενώ μοναχοί του πέρασαν κομποσκοίνι 108 χαντρών και προχώρησαν σε συμβολικές κινήσεις προσαρμοσμένες στη ρομποτική του φύση. Σε ερώτηση αν θα αφοσιωθεί στον Βούδα και στη διδασκαλία του, το ρομπότ απάντησε επανειλημμένα «Ναι, θα αφοσιωθώ».

Σκύλος συνάντησε ρομπότ-σωσία

Αξιομνημόνευτη ήταν και η συνάντηση ενός σκύλου με έναν ρομποτικό «σκύλο» από το μέλλον στους δρόμους του Λονδίνου. Ο σκύλος, εμφανώς μπερδεμένος, κοιτάζει απορημένος το λευκό ρομπότ, γαβγίζει επίμονα αλλά ταυτόχρονα δεν σταματά να κουνά την ουρά του, σαν να προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς βρίσκεται μπροστά του.

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Το ρομποτικό μοντέλο φαίνεται να είναι το Go2 AIR, ένα προηγμένο τετράποδο ρομπότ αξίας περίπου 2.300 ευρώ. Διαθέτει σύγχρονους αισθητήρες, κάμερα, φωνητικές εντολές και δυνατότητα live μετάδοσης εικόνας μέσω smartphone, δίνοντας στον χρήστη πλήρη έλεγχο και εικόνα του περιβάλλοντος.

Ρομπότ «διέλυσε» τους ανθρώπους στο πινγκ-πονγκ

Σε ένα άλλο βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ένα αυτόνομο ρομπότ πινγκ-πονγκ με την ονομασία Ace κατάφερε να νικήσει κορυφαίους ανθρώπινους παίκτες στο Τόκιο.

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Ο Ace δεν περιορίστηκε απλώς στο να ανταγωνιστεί, αλλά κατάφερε να κερδίσει πολλαπλά παιχνίδια απέναντι σε παίκτες υψηλού επιπέδου. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι το σύστημα συνεχίζει να εξελίσσεται, βελτιώνοντας τη στρατηγική και την ακρίβειά του μέσα από συνεχή μάθηση.